「KEY’S CAFÉ-CLASSE-」（東京都港区）にて簡易抽出型コーヒー『KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト』を無料配付します

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【4 月13 日は“喫茶店の日”】コーヒーをもっと身近に！

キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、4月13日の「喫茶店の日」に合わせ、「KEY’S CAFÉ-CLASSE-」（東京都港区）にて、同店をご利用の方に対し家庭用の簡易抽出型コーヒー『KEY DOORS+ JET BREWオリジナルテイスト』（1P）を配付します。

　　




4月13日は、1888 年（明治21年）の同日に東京・上野で日本初の本格的な喫茶店「可否茶館（かひいさかん）」が開店したことを記念し「喫茶店の日」と呼ばれています。

『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承に向けた事業活動を展開するキーコーヒーでは、「喫茶店の日」に合わせ生活者の皆様に、よりコーヒーや喫茶に親しんでもらうきっかけづくりとして、「KEY’S CAFÉ-CLASSE-」をご利用の方に対し家庭用の簡易抽出型コーヒー『KEY DOORS+ JET BREWオリジナルテイスト』（1P）を配付いたします。

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※配付個数は約1,000個を予定

※「KEY’S CAFÉ-CLASSE-」　にて1品以上の注文をされた方のみ対象

※同企画は「KEY’S CAFÉ-CLASSE-」　のみの実施です。KEY’S CAFÉの他店舗では実施していません

■『KEY DOORS+ JET BREW』とは

最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出が可能な、タイムパフォーマンスに優れた次世代の簡易抽出型コーヒーです。

【主な特徴】

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・「KEY DOORS+ JET BREW」

リリース URL： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250801_jetbrew

・「KEY DOORS+ JETBREW」開発者インタビュー

URL： https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18

■「KEY DOORS+ (キードアーズプラス)」とは

“ココロをノックする、しあわせ合図。”をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。

ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いが込められた家庭用コーヒーブランドです。

・「KEY DOORS+」ブランドサイト

URL： https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/

・「KEY DOORS+」開発ストーリー

URL： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112

　キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。

本件に関するお問合わせ先

key1@keycoffee.co.jp