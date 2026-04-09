LINE Games、『大航海時代 Origin』サーバー統合を予告！ 来月10日までプレシーズン｢偉大な航路｣開幕！
- 4月20日(月)、27日(月)の２回に渡り、韓国、アジア地域のサーバーを統合…円滑なプレイ環境を提供
- プレシーズン｢偉大な航路｣の開催期間中、各シーズン別交易、冒険、戦闘など多彩なコンテンツを用意
- プレシーズン記念イベントを開催…｢偉大な航路のコイン｣を獲得し様々な報酬と交換
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346442/images/bodyimage1】
[2026-0409] LINE Games（共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』でサーバーを統合することとなりましたのでお知らせいたします。
――――韓国＆アジア地域のサーバーを統合！――――
今回のサーバー統合は、より円滑なプレイ環境を提供するために、2回 (1回目：4月20日(月)、2回目：4月27日(月))にわたり行います。
1回目のサーバー統合は、韓国(ワールド)を対象に行い、既存の｢インド洋1｣、｢インド洋2｣、｢インド洋3｣、｢サンゴ海(Coral Sea)｣が、｢カリブ海(Caribbean Sea)｣に統合されます。2回目の統合はアジア地域が対象で、｢インド洋｣と｢太平洋｣サーバーが｢太平洋｣サーバーに統合されます。
――――プレシーズン｢偉大な航路｣が開幕！――――
投資シーズン6の前に進行される今回のプレシーズンは、5月10日(日)まで開催され、この開催期間にサーバー統合前のシーズン交易品やシーズン航海士などを獲得できるイベントが開かれる一方、各シーズン別のコンテンツを総合的にプレイできます。
これによりプレシーズン期間にシーズン3｢黄金時代｣限定の専用交易品の｢金塊｣と｢銀塊｣が復刻し、新規冒険場を2か所追加しました。この地域で陸地探検をすると、｢26ランク船舶材料｣を獲得できます。また、｢戻ってきた金塊略奪団｣と｢戻ってきた証書略奪団長｣が登場します。
―――― 船舶指定刻印付与がアップデート！――――
今回のコンテンツアップデートを通じて｢船舶指定刻印付与｣機能を追加しました。この機能は、特定の船舶刻印 (バフ)を付与するもので、｢指定船舶の刻印｣は、最上位コンテンツプレイを通じて国家別1位の報酬などで獲得できることが特徴です。
――――様々なイベントを開催！――――
今回のアップデートに併せ、様々なイベントを開催します。
イベントでは｢偉大な航路のコイン｣を獲得できます。このコインは、イベント商店の｢偉大な航路ショップ｣で｢航海士専用装備選択引換券｣及び成長財貨などに交換できます。
◆偉大な航路のログインイベント
イベント期間中に14日間ゲームにログインすると｢偉大な航路のコイン｣を獲得できます。このコインはイベント商店の｢偉大な航路ショップ｣で｢航海士専用装備選択引換券｣及び｢超越の印｣、「強化分離剤」などと交換できます。
－開催期間：2026年4月8日(水)～2026年5月12日(火)
◆偉大な航路の任務イベント
週ごとに解禁となる交易、冒険、戦闘、投資の任務をクリアすると｢偉大な航路のコイン｣がもらえます。
- プレシーズン｢偉大な航路｣の開催期間中、各シーズン別交易、冒険、戦闘など多彩なコンテンツを用意
- プレシーズン記念イベントを開催…｢偉大な航路のコイン｣を獲得し様々な報酬と交換
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346442/images/bodyimage1】
[2026-0409] LINE Games（共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』でサーバーを統合することとなりましたのでお知らせいたします。
――――韓国＆アジア地域のサーバーを統合！――――
今回のサーバー統合は、より円滑なプレイ環境を提供するために、2回 (1回目：4月20日(月)、2回目：4月27日(月))にわたり行います。
1回目のサーバー統合は、韓国(ワールド)を対象に行い、既存の｢インド洋1｣、｢インド洋2｣、｢インド洋3｣、｢サンゴ海(Coral Sea)｣が、｢カリブ海(Caribbean Sea)｣に統合されます。2回目の統合はアジア地域が対象で、｢インド洋｣と｢太平洋｣サーバーが｢太平洋｣サーバーに統合されます。
――――プレシーズン｢偉大な航路｣が開幕！――――
投資シーズン6の前に進行される今回のプレシーズンは、5月10日(日)まで開催され、この開催期間にサーバー統合前のシーズン交易品やシーズン航海士などを獲得できるイベントが開かれる一方、各シーズン別のコンテンツを総合的にプレイできます。
これによりプレシーズン期間にシーズン3｢黄金時代｣限定の専用交易品の｢金塊｣と｢銀塊｣が復刻し、新規冒険場を2か所追加しました。この地域で陸地探検をすると、｢26ランク船舶材料｣を獲得できます。また、｢戻ってきた金塊略奪団｣と｢戻ってきた証書略奪団長｣が登場します。
―――― 船舶指定刻印付与がアップデート！――――
今回のコンテンツアップデートを通じて｢船舶指定刻印付与｣機能を追加しました。この機能は、特定の船舶刻印 (バフ)を付与するもので、｢指定船舶の刻印｣は、最上位コンテンツプレイを通じて国家別1位の報酬などで獲得できることが特徴です。
――――様々なイベントを開催！――――
今回のアップデートに併せ、様々なイベントを開催します。
イベントでは｢偉大な航路のコイン｣を獲得できます。このコインは、イベント商店の｢偉大な航路ショップ｣で｢航海士専用装備選択引換券｣及び成長財貨などに交換できます。
◆偉大な航路のログインイベント
イベント期間中に14日間ゲームにログインすると｢偉大な航路のコイン｣を獲得できます。このコインはイベント商店の｢偉大な航路ショップ｣で｢航海士専用装備選択引換券｣及び｢超越の印｣、「強化分離剤」などと交換できます。
－開催期間：2026年4月8日(水)～2026年5月12日(火)
◆偉大な航路の任務イベント
週ごとに解禁となる交易、冒険、戦闘、投資の任務をクリアすると｢偉大な航路のコイン｣がもらえます。