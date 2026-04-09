【世界に挑む企業・起業家を募集！】グローバル大賞（経済産業大臣賞等）、エントリー受付開始
ニュービジネスやベンチャー企業の振興と育成に寄与する公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会（略称：JNB、会長：池田 弘）と一般社団法人東京ニュービジネス協議会（略称：NBC、所在地：東京都港区赤坂、会長：青木 正之）は、日本経済発展のため、ベンチャー・中小企業の海外進出、日本人のグローバル人財化を奨励する機運を高め、海外進出に「夢と勇気」を与える成功事例を讃え、我が国の経済活性に資することを目的として「グローバル大賞」へのエントリーを4月1日から開始しました。
日本では一層、少子高齢化が進み、労働人口・消費人口ともに減少が続いています。
中長期的に見た場合には国内市場だけでなく、海外の成長市場に目を向ける企業が増えてくる一方で、ほとんどの中堅・中小企業は、未だ海外進出に取り組むことができていません。（※1）
そんな中でも果敢に海外事業に取組み、創意工夫をもって成功を収めている知られざるベンチャー・中小企業や経営者を発掘・表彰し、広く世間に広報することで、ベンチャー・中小企業の海外進出を奨励する機運を高めます。
◆表彰内容
【ニッポン新事業創出大賞 グローバル部門】主催：(公社)日本ニュービジネス協議会連合会（略称：JNB）
・ 優れた海外進出を実践され成功している中小企業を表彰します
海外で事業展開しており、革新性や独自性、優位性により新たな付加価値を創出すると共に、
技術やノウハウ等において他社とは差別化された特徴がある企業に授与されます。
最優秀賞1社（経済産業大臣賞予定・JNB会長賞）優秀賞1社（JNB会長賞）特別賞（JNB会長賞）
【海外アントレプレナー賞】 主催：(一社)東京ニュービジネス協議会（略称：東京NBC）
・ 海外において優れた起業をされた起業家を表彰します
海外において独自のモデルを持ち、他社の模範となる日本人起業家に授与されます。
最優秀賞1名（東京NBC会長賞） 優秀賞1名（東京NBC会長賞） 特別賞（東京NBC会長賞）
◆審査委員（敬称略）
委員長 東出 浩教 早稲田大学ビジネススクール／早稲田大学大学院商学研究科 教授
特別審査委員 野中 ともよ NPO法人ガイア・イニシアティブ 代表
委員 石井 芳明 （独）中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長
委員 深沢 栄治 （株）光・彩 代表取締役社長CEO（東京NBC副会長）
委員 山川 景子 イヴレス(株) 代表取締役社長CEO
◆募集対象
・海外事業を展開し、事業開始後3年以上経過した未上場企業、LLP、NPO等 またはその経営者・代表
◆審査基準
・ 過去３期で海外事業規模が拡大
・ 革新性、独自性、優位性があり、新たな付加価値を創出
・ 技術、技能、ノウハウにおける他社との差別化、特徴化
・ 海外人材の育成や活用
・ 財務の健全性等
※上記募集基準をすべて満たしていない場合でも、特に優れた項目には評価を行います。
◆審査方法
・第1次審査 6月5日（金） 書類審査
・第2次審査 7月2日（木） 書類審査
◆応募方法
1. 応募フォームのデータ提出
下記の(1)Googleフォームまたは(2)Excelの応募用紙に必要事項を記入しご応募ください。
＊第１次審査用応募フォーム（7項目記入するだけの、簡易版です）
・Googleフォーム https://forms.gle/JMSsUxj35yo5tHtV9
・Excelデータダウンロード
https://nbc-world.aa0.netvolante.jp/f77c6b0ae1ac2607069b42aa8b411992d5f65b8e5
日本では一層、少子高齢化が進み、労働人口・消費人口ともに減少が続いています。
中長期的に見た場合には国内市場だけでなく、海外の成長市場に目を向ける企業が増えてくる一方で、ほとんどの中堅・中小企業は、未だ海外進出に取り組むことができていません。（※1）
そんな中でも果敢に海外事業に取組み、創意工夫をもって成功を収めている知られざるベンチャー・中小企業や経営者を発掘・表彰し、広く世間に広報することで、ベンチャー・中小企業の海外進出を奨励する機運を高めます。
◆表彰内容
【ニッポン新事業創出大賞 グローバル部門】主催：(公社)日本ニュービジネス協議会連合会（略称：JNB）
・ 優れた海外進出を実践され成功している中小企業を表彰します
海外で事業展開しており、革新性や独自性、優位性により新たな付加価値を創出すると共に、
技術やノウハウ等において他社とは差別化された特徴がある企業に授与されます。
最優秀賞1社（経済産業大臣賞予定・JNB会長賞）優秀賞1社（JNB会長賞）特別賞（JNB会長賞）
【海外アントレプレナー賞】 主催：(一社)東京ニュービジネス協議会（略称：東京NBC）
・ 海外において優れた起業をされた起業家を表彰します
海外において独自のモデルを持ち、他社の模範となる日本人起業家に授与されます。
最優秀賞1名（東京NBC会長賞） 優秀賞1名（東京NBC会長賞） 特別賞（東京NBC会長賞）
◆審査委員（敬称略）
委員長 東出 浩教 早稲田大学ビジネススクール／早稲田大学大学院商学研究科 教授
特別審査委員 野中 ともよ NPO法人ガイア・イニシアティブ 代表
委員 石井 芳明 （独）中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長
委員 深沢 栄治 （株）光・彩 代表取締役社長CEO（東京NBC副会長）
委員 山川 景子 イヴレス(株) 代表取締役社長CEO
◆募集対象
・海外事業を展開し、事業開始後3年以上経過した未上場企業、LLP、NPO等 またはその経営者・代表
◆審査基準
・ 過去３期で海外事業規模が拡大
・ 革新性、独自性、優位性があり、新たな付加価値を創出
・ 技術、技能、ノウハウにおける他社との差別化、特徴化
・ 海外人材の育成や活用
・ 財務の健全性等
※上記募集基準をすべて満たしていない場合でも、特に優れた項目には評価を行います。
◆審査方法
・第1次審査 6月5日（金） 書類審査
・第2次審査 7月2日（木） 書類審査
◆応募方法
1. 応募フォームのデータ提出
下記の(1)Googleフォームまたは(2)Excelの応募用紙に必要事項を記入しご応募ください。
＊第１次審査用応募フォーム（7項目記入するだけの、簡易版です）
・Googleフォーム https://forms.gle/JMSsUxj35yo5tHtV9
・Excelデータダウンロード
https://nbc-world.aa0.netvolante.jp/f77c6b0ae1ac2607069b42aa8b411992d5f65b8e5