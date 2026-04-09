「ケーブルしばり紐の用途・選ぶポイント」についてソリッドケーブルが解説
ソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）が製造直販型のECサイト「ソリッドケーブル」にて『ケーブルしばり紐の用途・選ぶポイント』について解説ガイドを公開しましたこと、お知らせいたします。
ざっくりどんな解説？
このお役立ちガイドでは、ケーブルしばり紐の主な用途と、選ぶポイントを分かりやすく解説しています。電気工事や通信工事の現場で使われる「ケーブルしばり紐」は、ケーブルの仮固定や整理に欠かせない資材です。素材や太さによって使い勝手や耐久性が大きく変わるため、用途に合った選定が重要になります。
https://solidcable.com/guide/cable-tie.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346376/images/bodyimage1】
ソリッド株式会社とソリッドケーブルについて
低価格ながら機能と品質を重視した製品の開発と販売を行う ソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）は、テレビ・ネットワーク関連のケーブルを中心に、幅広い製品を製造・販売しています。2004年に製造直販型ECサイト「ソリッドケーブル」を開設し、同軸・HDMIからCat6A LAN、光ファイバーまで幅広い製品を20年以上提供しています。
初めての方も簡単にご利用いただけます
当ECサイトは、法人や個人事業主様であればどなたでもご利用可能です。簡単なメンバー登録をするだけで、すぐにご注文いただけます。今後もお客様にご満足いただける製品とサービスの提供に努めてまいります。どうぞソリッド株式会社をよろしくお願い申し上げます。
https://solidcable.com/Registration/index.aspx
決算クリアランスセール実施中！
現在、在庫限りでなくなり次第終了の決算クリアランスセールを実施しております。アンテナ関連製品や通信部材を特別価格でご購入いただけるチャンスです。対象期間：2026年4月27日（月）まで
https://solidcable.com/Products/Categories/Types.aspx?shelfBoardNo=2225
当社はこれからも、お客様にとって使いやすいオンラインショップを目指して改善を重ねてまいります。
会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
ＵＲＬ：https://www.solidcable.com
E-Mail：support@solidcable.com
配信元企業：ソリッド株式会社
ざっくりどんな解説？
このお役立ちガイドでは、ケーブルしばり紐の主な用途と、選ぶポイントを分かりやすく解説しています。電気工事や通信工事の現場で使われる「ケーブルしばり紐」は、ケーブルの仮固定や整理に欠かせない資材です。素材や太さによって使い勝手や耐久性が大きく変わるため、用途に合った選定が重要になります。
https://solidcable.com/guide/cable-tie.html
ソリッド株式会社とソリッドケーブルについて
低価格ながら機能と品質を重視した製品の開発と販売を行う ソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）は、テレビ・ネットワーク関連のケーブルを中心に、幅広い製品を製造・販売しています。2004年に製造直販型ECサイト「ソリッドケーブル」を開設し、同軸・HDMIからCat6A LAN、光ファイバーまで幅広い製品を20年以上提供しています。
初めての方も簡単にご利用いただけます
当ECサイトは、法人や個人事業主様であればどなたでもご利用可能です。簡単なメンバー登録をするだけで、すぐにご注文いただけます。今後もお客様にご満足いただける製品とサービスの提供に努めてまいります。どうぞソリッド株式会社をよろしくお願い申し上げます。
https://solidcable.com/Registration/index.aspx
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当社はこれからも、お客様にとって使いやすいオンラインショップを目指して改善を重ねてまいります。
会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
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E-Mail：support@solidcable.com
配信元企業：ソリッド株式会社
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