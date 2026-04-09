アクロニス、MSP向けに24時間365日の脅威検知と対応を可能にする「MDR by Acronis TRU」を提供開始
～ Acronis TRUによる本サービスの提供により、MSPは脅威の検知、迅速な対応、サイバーレジリエンスを実現 ～
※本リリースは4月7日にスイス、シャフハウゼンで発表されたプレスリリースの抄訳です。
サイバープロテクションのグローバルリーダーであるアクロニスは本日、24時間365日マネージド検知・対応（MDR）サービス「Acronis MDR by Acronis TRU」の提供開始を発表しました。
https://www.acronis.com/ja/products/cloud/cyber-protect/managed-detection-and-response/
あらゆる規模のマネージドサービスプロバイダー（MSP）向けに設計された本サービスは、世界中で利用可能で、Acronis Threat Research Unit（アクロニス脅威リサーチユニット：TRU）による、脅威の検知、迅速なインシデント対応、サイバーレジリエンスを提供します。
https://www.acronis.com/ja/tru/
Acronis MDR by Acronis TRUを利用することで、MSPは自社でSOCを構築・運用する負担やコストをかけることなく、セキュリティサービスを拡張し、スケーラブルな保護を提供できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346355/images/bodyimage1】
高度化・多発化するサイバー脅威の中、多くのMSPは、高度なセキュリティサービスの提供に必要なコストや専門知識、インフラといった多くの課題を抱えています。Acronis MDR by Acronis TRUは、アクロニスのTRUによる継続的な監視、迅速な脅威の封じ込め、専門家によるインシデント対応を提供することでこれらの課題に対応し、MSPが運用負荷を軽減しながら顧客のセキュリティ強化を支援します。
検知、修復、リカバリのために複数のツールを必要とする従来のMDRサービスとは異なり、Acronis MDR by Acronis TRUは、あらゆる規模のMSP向けに最適化された、世界中で利用可能な統合ソリューションを提供します。本サービスは、エンドポイントの検知・対応機能に、パッチ管理による統合されたプロアクティブな保護と、組み込みのビジネス継続性機能を組み合わせることで、インシデントへの迅速な対応、運用管理の効率化、そしてサイバーレジリエンスの向上を実現します。
アクロニスのプレジデントであるガイダー・マグダヌロフ（Gaidar Magdanurov）は、次のように述べています。「Acronis MDR by Acronis TRUは、あらゆる規模のMSPが高度な検知・対応機能を世界中で利用できるように設計されました。従来のMDRサービスとは異なり、Acronis MDRはプロアクティブな保護、統合されたビジネス継続性、そしてアクロニスの専門知識を組み合わせているため、MSPは複雑さとコストを最小限に抑えながら、顧客に安全で高品質なMDRを提供できます。」
MSP向けに設計されたMDR
Acronis MDR by Acronis TRUは、検知、対応、リカバリを単一のプラットフォームに統合し、エンドツーエンドのサイバーレジリエンスとビジネス継続を実現する、スケーラブルかつコスト効率に優れたソリューションです。これにより、MSPはサービス提供ポートフォリオを拡充できます。
主なメリット：
● 24時間365日の監視と迅速な対応 - アクロニスのTRUによる継続的なエンドポイントの監視、脅威のトリアージ、および迅速な隔離を行います。重大なインシデントは最短15分で修復されます。
● 統合されたプロアクティブな保護とビジネス継続性 - 組み込みのパッチ管理と攻撃前の状態へのロールバック機能により、シームレスな保護と復旧を実現します。
※本リリースは4月7日にスイス、シャフハウゼンで発表されたプレスリリースの抄訳です。
サイバープロテクションのグローバルリーダーであるアクロニスは本日、24時間365日マネージド検知・対応（MDR）サービス「Acronis MDR by Acronis TRU」の提供開始を発表しました。
https://www.acronis.com/ja/products/cloud/cyber-protect/managed-detection-and-response/
あらゆる規模のマネージドサービスプロバイダー（MSP）向けに設計された本サービスは、世界中で利用可能で、Acronis Threat Research Unit（アクロニス脅威リサーチユニット：TRU）による、脅威の検知、迅速なインシデント対応、サイバーレジリエンスを提供します。
https://www.acronis.com/ja/tru/
Acronis MDR by Acronis TRUを利用することで、MSPは自社でSOCを構築・運用する負担やコストをかけることなく、セキュリティサービスを拡張し、スケーラブルな保護を提供できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346355/images/bodyimage1】
高度化・多発化するサイバー脅威の中、多くのMSPは、高度なセキュリティサービスの提供に必要なコストや専門知識、インフラといった多くの課題を抱えています。Acronis MDR by Acronis TRUは、アクロニスのTRUによる継続的な監視、迅速な脅威の封じ込め、専門家によるインシデント対応を提供することでこれらの課題に対応し、MSPが運用負荷を軽減しながら顧客のセキュリティ強化を支援します。
検知、修復、リカバリのために複数のツールを必要とする従来のMDRサービスとは異なり、Acronis MDR by Acronis TRUは、あらゆる規模のMSP向けに最適化された、世界中で利用可能な統合ソリューションを提供します。本サービスは、エンドポイントの検知・対応機能に、パッチ管理による統合されたプロアクティブな保護と、組み込みのビジネス継続性機能を組み合わせることで、インシデントへの迅速な対応、運用管理の効率化、そしてサイバーレジリエンスの向上を実現します。
アクロニスのプレジデントであるガイダー・マグダヌロフ（Gaidar Magdanurov）は、次のように述べています。「Acronis MDR by Acronis TRUは、あらゆる規模のMSPが高度な検知・対応機能を世界中で利用できるように設計されました。従来のMDRサービスとは異なり、Acronis MDRはプロアクティブな保護、統合されたビジネス継続性、そしてアクロニスの専門知識を組み合わせているため、MSPは複雑さとコストを最小限に抑えながら、顧客に安全で高品質なMDRを提供できます。」
MSP向けに設計されたMDR
Acronis MDR by Acronis TRUは、検知、対応、リカバリを単一のプラットフォームに統合し、エンドツーエンドのサイバーレジリエンスとビジネス継続を実現する、スケーラブルかつコスト効率に優れたソリューションです。これにより、MSPはサービス提供ポートフォリオを拡充できます。
主なメリット：
● 24時間365日の監視と迅速な対応 - アクロニスのTRUによる継続的なエンドポイントの監視、脅威のトリアージ、および迅速な隔離を行います。重大なインシデントは最短15分で修復されます。
● 統合されたプロアクティブな保護とビジネス継続性 - 組み込みのパッチ管理と攻撃前の状態へのロールバック機能により、シームレスな保護と復旧を実現します。