小売市場におけるブロックチェーン：構成要素別、ブロックチェーンの種類別、小売形態別、企業規模別、用途別、導入モデル別―2026年～2032年の世界市場予測
小売市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均22.07%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、小売市場調査レポートを発行・販売します。
「小売レポート」では分散型台帳技術が小売業務、顧客エンゲージメント、サプライヤーとの連携とどのように交わり、測定可能な価値を創出するかを概説する戦略的導入を言及するほか、ト南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における、規制、消費者、エコシステムの各動向が、小売業界におけるブロックチェーンの導入にどのような影響を与えるかについての戦略的な地域別評価を分析します。
世界の小売市場規模は、2025年に25億5,000万米ドルと評価され、2026年の30億9,000万米ドルから2032年には103億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981359-blockchain-retail-market-by-component-blockchain.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 小売市場：コンポーネント別
第9章 小売市場ブロックチェーンの種類別
第10章 小売市場小売形態別
第11章 小売市場：企業規模別
第12章 小売市場：用途別
第13章 小売市場：展開モデル別
第14章 小売市場：地域別
第15章 小売市場：グループ別
第16章 小売市場：国別
第17章 米国小売市場
第18章 中国小売市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ブロックチェーンが小売業務にどのように価値を創出するかについての概要は？
ブロックチェーンは、小売エコシステム全体における信頼、透明性、および業務効率の基盤となる技術として台頭しています。
・小売業界における透明性、自動化、データ連携の変革的変化は何ですか？
デジタルネイティブ世代の消費者の期待やサプライチェーンの脆弱性が変革的な変化を引き起こしています。
・2025年の米国関税措置の動向は小売業界にどのような影響を与えていますか？
関税の変更は商品の総着荷コストを増加させ、小売業者やサプライヤーはリスクを軽減するために、サプライヤーポートフォリオの再評価や物流ネットワークの再構築を迫られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「小売レポート」では分散型台帳技術が小売業務、顧客エンゲージメント、サプライヤーとの連携とどのように交わり、測定可能な価値を創出するかを概説する戦略的導入を言及するほか、ト南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における、規制、消費者、エコシステムの各動向が、小売業界におけるブロックチェーンの導入にどのような影響を与えるかについての戦略的な地域別評価を分析します。
世界の小売市場規模は、2025年に25億5,000万米ドルと評価され、2026年の30億9,000万米ドルから2032年には103億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981359-blockchain-retail-market-by-component-blockchain.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 小売市場：コンポーネント別
第9章 小売市場ブロックチェーンの種類別
第10章 小売市場小売形態別
第11章 小売市場：企業規模別
第12章 小売市場：用途別
第13章 小売市場：展開モデル別
第14章 小売市場：地域別
第15章 小売市場：グループ別
第16章 小売市場：国別
第17章 米国小売市場
第18章 中国小売市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ブロックチェーンが小売業務にどのように価値を創出するかについての概要は？
ブロックチェーンは、小売エコシステム全体における信頼、透明性、および業務効率の基盤となる技術として台頭しています。
・小売業界における透明性、自動化、データ連携の変革的変化は何ですか？
デジタルネイティブ世代の消費者の期待やサプライチェーンの脆弱性が変革的な変化を引き起こしています。
・2025年の米国関税措置の動向は小売業界にどのような影響を与えていますか？
関税の変更は商品の総着荷コストを増加させ、小売業者やサプライヤーはリスクを軽減するために、サプライヤーポートフォリオの再評価や物流ネットワークの再構築を迫られています。
■グローバルインフォメーションについて
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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