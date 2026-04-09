茶市場：製品タイプ、包装タイプ、フレーバー、形態、流通チャネル、用途別-世界予測、2026～2032年
茶市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.14%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、茶市場調査レポートを発行・販売します。
「茶レポート」では消費者の嗜好の変化、供給網の再編、流通チャネルの革新を統合し、経営層用洞察へと昇華させた、進化する茶産業への戦略的展望を言及するほか、トレーサビリティ、サステナビリティ、消費者への直接的な関係を活かす、老舗ブランド、デジタル新興企業、供給側のイノベーターによって牽引される競合の力学を分析します。
世界の茶市場規模は、2025年に264億4,000万米ドルと評価され、2026年の281億8,000万米ドルから2032年には428億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1978980-tea-market-by-product-type-packaging-type-flavor.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 茶市場：製品タイプ別
第9章 茶市場：包装タイプ別
第10章 茶市場：フレーバー別
第11章 茶市場：形態別
第12章 茶市場：流通チャネル別
第13章 茶市場：用途別
第14章 茶市場：地域別
第15章 茶市場：グループ別
第16章 茶市場：国別
第17章 米国の茶市場
第18章 中国の茶市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・茶カテゴリーにおける競争優位性はどのように再定義されていますか？
製品配合、包装、流通チャネル、異業種間での応用におけるイノベーションが競争優位性を再定義しています。
・関税圧力は茶産業にどのような影響を与えていますか？
関税の賦課は、サプライチェーンと調達戦略に複雑な要素を付加し、企業にサプライヤーネットワーク、価格体系、在庫方針の再評価を促しています。
・茶市場におけるセグメンテーション分析はどのように行われていますか？
製品タイプ、包装、販路の選択、フレーバープロファイル、形態、クロス用途の機会を戦略的優先順位付けに結びつける包括的なセグメンテーション分析が行われています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、茶市場調査レポートを発行・販売します。
「茶レポート」では消費者の嗜好の変化、供給網の再編、流通チャネルの革新を統合し、経営層用洞察へと昇華させた、進化する茶産業への戦略的展望を言及するほか、トレーサビリティ、サステナビリティ、消費者への直接的な関係を活かす、老舗ブランド、デジタル新興企業、供給側のイノベーターによって牽引される競合の力学を分析します。
世界の茶市場規模は、2025年に264億4,000万米ドルと評価され、2026年の281億8,000万米ドルから2032年には428億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 茶市場：製品タイプ別
第9章 茶市場：包装タイプ別
第10章 茶市場：フレーバー別
第11章 茶市場：形態別
第12章 茶市場：流通チャネル別
第13章 茶市場：用途別
第14章 茶市場：地域別
第15章 茶市場：グループ別
第16章 茶市場：国別
第17章 米国の茶市場
第18章 中国の茶市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・茶カテゴリーにおける競争優位性はどのように再定義されていますか？
製品配合、包装、流通チャネル、異業種間での応用におけるイノベーションが競争優位性を再定義しています。
・関税圧力は茶産業にどのような影響を与えていますか？
関税の賦課は、サプライチェーンと調達戦略に複雑な要素を付加し、企業にサプライヤーネットワーク、価格体系、在庫方針の再評価を促しています。
・茶市場におけるセグメンテーション分析はどのように行われていますか？
製品タイプ、包装、販路の選択、フレーバープロファイル、形態、クロス用途の機会を戦略的優先順位付けに結びつける包括的なセグメンテーション分析が行われています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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