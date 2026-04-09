自転車用カーボンフレーム市場：自転車タイプ別、フレームタイプ別、販売チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
自転車用カーボンフレーム市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.07%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自転車用カーボンフレーム市場調査レポートを発行・販売します。
「自転車用カーボンフレームレポート」ではカーボン自転車フレーム分野における素材の革新、変化するライダーの期待、およびサプライチェーンのレジリエンスを概説する、簡潔かつ背景情報を豊富に盛り込んだ導入部を言及するほか、カーボンフレーム分野において、メーカーやブランドがレジリエンスを強化し、プロダクト・マーケット・フィットを加速させ、顧客生涯価値を高めるための実践的な戦略的提言を分析します。
世界の自転車用カーボンフレーム市場規模は、2025年に56億4,000万米ドルと評価され、2026年の60億4,000万米ドルから2032年には91億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1978892-bicycle-carbon-frames-market-by-bike-type-frame.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自転車用カーボンフレーム市場自転車タイプ別
第9章 自転車用カーボンフレーム市場フレームタイプ別
電動自転車
第10章 自転車用カーボンフレーム市場：販売チャネル別
第11章 自転車用カーボンフレーム市場：地域別
第12章 自転車用カーボンフレーム市場：グループ別
第13章 自転車用カーボンフレーム市場：国別
第14章 米国自転車用カーボンフレーム市場
第15章 中国自転車用カーボンフレーム市場
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・カーボンフレーム市場における競争優位性はどのように生まれますか？
製品イノベーション、サプライヤーとの関係、アフターセールスの実行力の組み合わせによって競合上の位置づけが決まります。
・カーボンフレーム分野でのレジリエンスを強化するための戦略は何ですか？
調達先の多様化への投資や地域ごとの組立体制の確立が重要です。
・調査手法にはどのようなものが含まれていますか？
一次情報には、設計エンジニア、サプライチェーン責任者、OEM、独立系小売業者への構造化インタビューが含まれます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自転車用カーボンフレーム市場調査レポートを発行・販売します。
「自転車用カーボンフレームレポート」ではカーボン自転車フレーム分野における素材の革新、変化するライダーの期待、およびサプライチェーンのレジリエンスを概説する、簡潔かつ背景情報を豊富に盛り込んだ導入部を言及するほか、カーボンフレーム分野において、メーカーやブランドがレジリエンスを強化し、プロダクト・マーケット・フィットを加速させ、顧客生涯価値を高めるための実践的な戦略的提言を分析します。
世界の自転車用カーボンフレーム市場規模は、2025年に56億4,000万米ドルと評価され、2026年の60億4,000万米ドルから2032年には91億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1978892-bicycle-carbon-frames-market-by-bike-type-frame.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自転車用カーボンフレーム市場自転車タイプ別
第9章 自転車用カーボンフレーム市場フレームタイプ別
電動自転車
第10章 自転車用カーボンフレーム市場：販売チャネル別
第11章 自転車用カーボンフレーム市場：地域別
第12章 自転車用カーボンフレーム市場：グループ別
第13章 自転車用カーボンフレーム市場：国別
第14章 米国自転車用カーボンフレーム市場
第15章 中国自転車用カーボンフレーム市場
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・カーボンフレーム市場における競争優位性はどのように生まれますか？
製品イノベーション、サプライヤーとの関係、アフターセールスの実行力の組み合わせによって競合上の位置づけが決まります。
・カーボンフレーム分野でのレジリエンスを強化するための戦略は何ですか？
調達先の多様化への投資や地域ごとの組立体制の確立が重要です。
・調査手法にはどのようなものが含まれていますか？
一次情報には、設計エンジニア、サプライチェーン責任者、OEM、独立系小売業者への構造化インタビューが含まれます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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