6層リジッドフレックスボードの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「6層リジッドフレックスボードの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、次世代プリント基板として注目を集める6層リジッドフレックスボード市場の動向を徹底的に分析しています。売上高、販売数量、価格推移、主要企業の市場シェア、競争環境の変化を包括的に網羅。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の詳細な市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期的な成長予測を提供します。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう、実践的なインサイトを提供しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1306231/six-layer-rigid-flex-board
6層リジッドフレックスボードとは？製品定義と技術的優位性
6層リジッドフレックスボードは、硬質材料と軟質材料を交互に積層して製造される複合材料基板です。この独自構造により、硬質基板とフレキシブル基板の両方の利点を兼ね備えています。具体的には、構造的強度、剛性、エネルギー吸収性、耐振動・耐衝撃性などの優れた特性を実現。これらの特長から、従来のリジッド基板では対応が困難だった3次元実装や折りたたみ構造を持つ電子機器において、不可欠な部品として位置づけられています。
市場規模と成長予測：2032年まで年平均成長率8.7%で拡大
当レポートの市場分析によれば、6層リジッドフレックスボードの世界市場は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.7%で成長し、2032年には約180億ドル規模に達する見込みです。この力強い成長を牽引する主要因として、以下の4点が挙げられます。
第一に、自動車の電動化・自動運転化の進展です。 EV（電気自動車）やADAS（先進運転支援システム）搭載車両において、限られたスペースに高密度実装を実現するリジッドフレックス基板の需要が急増しています。特にバッテリー管理システム（BMS）やカメラモジュール、レーダーセンサー向けの採用が拡大中です。
第二に、民生用電子機器の小型化・高機能化トレンドです。 スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、折りたたみ式ディスプレイ搭載端末において、リジッドフレックス基板の採用が標準化しつつあります。従来のリジッド基板＋コネクタ＋FPCの構成を一枚のリジッドフレックス基板で代替することで、部品点数削減、信頼性向上、組立工数低減を実現できます。
第三に、医療機器分野における需要拡大です。 体内挿入型デバイスや携帯型診断機器において、小型軽量かつ高信頼性を両立するリジッドフレックス基板の需要が成長しています。特にウェアラブル医療機器や植え込み型デバイス向けが注目セグメントです。
第四に、航空宇宙・防衛分野での採用増加です。 厳しい環境条件下でも高い信頼性が要求される航空機搭載システムや人工衛星、ミサイル誘導装置において、リジッドフレックス基板の優位性が評価されています。
主要企業の市場シェアと競争環境
6層リジッドフレックスボード市場における主要企業の市場シェアを詳細に分析しました。世界市場をリードする主要プレイヤーには、以下の企業が含まれます。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「6層リジッドフレックスボードの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、次世代プリント基板として注目を集める6層リジッドフレックスボード市場の動向を徹底的に分析しています。売上高、販売数量、価格推移、主要企業の市場シェア、競争環境の変化を包括的に網羅。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の詳細な市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期的な成長予測を提供します。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう、実践的なインサイトを提供しています。
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6層リジッドフレックスボードとは？製品定義と技術的優位性
6層リジッドフレックスボードは、硬質材料と軟質材料を交互に積層して製造される複合材料基板です。この独自構造により、硬質基板とフレキシブル基板の両方の利点を兼ね備えています。具体的には、構造的強度、剛性、エネルギー吸収性、耐振動・耐衝撃性などの優れた特性を実現。これらの特長から、従来のリジッド基板では対応が困難だった3次元実装や折りたたみ構造を持つ電子機器において、不可欠な部品として位置づけられています。
市場規模と成長予測：2032年まで年平均成長率8.7%で拡大
当レポートの市場分析によれば、6層リジッドフレックスボードの世界市場は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.7%で成長し、2032年には約180億ドル規模に達する見込みです。この力強い成長を牽引する主要因として、以下の4点が挙げられます。
第一に、自動車の電動化・自動運転化の進展です。 EV（電気自動車）やADAS（先進運転支援システム）搭載車両において、限られたスペースに高密度実装を実現するリジッドフレックス基板の需要が急増しています。特にバッテリー管理システム（BMS）やカメラモジュール、レーダーセンサー向けの採用が拡大中です。
第二に、民生用電子機器の小型化・高機能化トレンドです。 スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、折りたたみ式ディスプレイ搭載端末において、リジッドフレックス基板の採用が標準化しつつあります。従来のリジッド基板＋コネクタ＋FPCの構成を一枚のリジッドフレックス基板で代替することで、部品点数削減、信頼性向上、組立工数低減を実現できます。
第三に、医療機器分野における需要拡大です。 体内挿入型デバイスや携帯型診断機器において、小型軽量かつ高信頼性を両立するリジッドフレックス基板の需要が成長しています。特にウェアラブル医療機器や植え込み型デバイス向けが注目セグメントです。
第四に、航空宇宙・防衛分野での採用増加です。 厳しい環境条件下でも高い信頼性が要求される航空機搭載システムや人工衛星、ミサイル誘導装置において、リジッドフレックス基板の優位性が評価されています。
主要企業の市場シェアと競争環境
6層リジッドフレックスボード市場における主要企業の市場シェアを詳細に分析しました。世界市場をリードする主要プレイヤーには、以下の企業が含まれます。