ベトジェット、ベトナムの祝祭日期間に向け130,000席を増席、期間中にご利用いただけるチケットプロモーションも実施 ～ベトナム行きのデラックスクラス、スカイボス、ビジネスクラスを対象に割引を実施～

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