株式会社サンクユー、BtoB-ECパッケージ導入の失敗原因を解説｜要件定義不足が招く典型パターンとは
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株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-ECパッケージ導入において多くの企業が直面する失敗の原因を解説したコラム『BtoB-ECパッケージ導入で失敗する理由｜要件定義不足が引き起こす典型パターン』を公開しました。
■ なぜBtoB-ECパッケージ導入は失敗するのか
BtoB-ECの導入を検討する企業の多くが、パッケージやSaaSを活用することで効率的にEC化できると考えています。
しかし実際には、
・想定した運用ができない
・現場に定着しない
・追加開発が必要になる
といった問題が発生し、結果的に再構築を検討するケースも少なくありません。
これらの失敗の多くは、システムそのものではなく、導入前の要件定義不足に起因しています。
■ 要件定義不足が引き起こす典型的な失敗パターン
本コラムでは、実際の現場で多く見られる失敗パターンを整理しています。
(1) 業務にシステムが合わない
現場の業務フローを整理しないまま導入し、運用に無理が生じるケース
(2) カスタマイズ前提の追加コスト
要件を後から追加することで、想定外の開発コストが発生
(3)現場に定着しない
使い勝手や業務適合性の不足により、従来の運用（FAX・電話）が残る
(4)属人化が解消されない
システム導入後も業務が整理されず、担当者依存の状態が続く
■ 成功するために必要な視点
本コラムでは、BtoB-EC導入を成功させるために重要なポイントとして、
・業務フローの可視化
・要件の優先順位付け
・将来の運用を見据えた設計
・システム選定前の整理
などを具体的に解説しています。
単なるツール選定ではなく、業務設計と要件定義が成功の鍵であることを示しています。
■ コラムはこちら
BtoB-ECパッケージ導入で失敗する理由｜要件定義不足が引き起こす典型パターン
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/b2b-ec-requirements-definition/
■ サンクユーのBtoB-EC支援
サンクユーでは、BtoB-EC構築において、「要件定義」を最重要工程として位置付けています。
・業務構造の分析
・要件定義の設計
・EC-CUBEによる柔軟な構築
・基幹システム連携
・運用定着支援
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC導入で失敗したくない
・パッケージ選定で迷っている
・業務に合ったECを構築したい
・要件定義の進め方に不安がある
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
貴社に最適なBtoB-EC導入戦略をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で広く利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロード可能なソースコードをベースに、事業者のニーズに応じてデザインや機能を柔軟にカスタマイズできる点が特長です。
また、2026年よりEC-CUBEは業務適応型のコマース基盤へと進化しました。
生成AIの進化により開発のあり方が変化する中、SaaSに業務を合わせる時代から、業務に最適化されたシステムを活用する時代へと移行しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-ECパッケージ導入において多くの企業が直面する失敗の原因を解説したコラム『BtoB-ECパッケージ導入で失敗する理由｜要件定義不足が引き起こす典型パターン』を公開しました。
■ なぜBtoB-ECパッケージ導入は失敗するのか
BtoB-ECの導入を検討する企業の多くが、パッケージやSaaSを活用することで効率的にEC化できると考えています。
しかし実際には、
・想定した運用ができない
・現場に定着しない
・追加開発が必要になる
といった問題が発生し、結果的に再構築を検討するケースも少なくありません。
これらの失敗の多くは、システムそのものではなく、導入前の要件定義不足に起因しています。
■ 要件定義不足が引き起こす典型的な失敗パターン
本コラムでは、実際の現場で多く見られる失敗パターンを整理しています。
(1) 業務にシステムが合わない
現場の業務フローを整理しないまま導入し、運用に無理が生じるケース
(2) カスタマイズ前提の追加コスト
要件を後から追加することで、想定外の開発コストが発生
(3)現場に定着しない
使い勝手や業務適合性の不足により、従来の運用（FAX・電話）が残る
(4)属人化が解消されない
システム導入後も業務が整理されず、担当者依存の状態が続く
■ 成功するために必要な視点
本コラムでは、BtoB-EC導入を成功させるために重要なポイントとして、
・業務フローの可視化
・要件の優先順位付け
・将来の運用を見据えた設計
・システム選定前の整理
などを具体的に解説しています。
単なるツール選定ではなく、業務設計と要件定義が成功の鍵であることを示しています。
■ コラムはこちら
BtoB-ECパッケージ導入で失敗する理由｜要件定義不足が引き起こす典型パターン
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/b2b-ec-requirements-definition/
■ サンクユーのBtoB-EC支援
サンクユーでは、BtoB-EC構築において、「要件定義」を最重要工程として位置付けています。
・業務構造の分析
・要件定義の設計
・EC-CUBEによる柔軟な構築
・基幹システム連携
・運用定着支援
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC導入で失敗したくない
・パッケージ選定で迷っている
・業務に合ったECを構築したい
・要件定義の進め方に不安がある
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
貴社に最適なBtoB-EC導入戦略をご提案いたします。
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で広く利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロード可能なソースコードをベースに、事業者のニーズに応じてデザインや機能を柔軟にカスタマイズできる点が特長です。
また、2026年よりEC-CUBEは業務適応型のコマース基盤へと進化しました。
生成AIの進化により開発のあり方が変化する中、SaaSに業務を合わせる時代から、業務に最適化されたシステムを活用する時代へと移行しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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