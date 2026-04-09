いつもと変わらぬタイピング体験を HHKBハイブリッドワークセット限定販売











Happy Hacking Keyboard（以下 HHKB）シリーズは、昨年ご好評をいただいた「HHKBハイブリッドワークセット」を、4月9日から5月31日までの期間限定で再販いたします。本セットは、HHKBと持ち運び用ケースに加え、本体をほこりや移動時の衝撃から守るキーボードルーフを組み合わせたものです。多くのお客様から再販のご要望をいただいたことを受け、今回PFUダイレクト（注1）での販売を決定しました。