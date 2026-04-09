こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
いつもと変わらぬタイピング体験を HHKBハイブリッドワークセット限定販売
Happy Hacking Keyboard（以下 HHKB）シリーズは、昨年ご好評をいただいた「HHKBハイブリッドワークセット」を、4月9日から5月31日までの期間限定で再販いたします。本セットは、HHKBと持ち運び用ケースに加え、本体をほこりや移動時の衝撃から守るキーボードルーフを組み合わせたものです。多くのお客様から再販のご要望をいただいたことを受け、今回PFUダイレクト（注1）での販売を決定しました。
オフィスと自宅を行き来する新生活が始まるこの機会に、HHKBを安心して持ち運べる快適さと、場所を選ばないタイピング体験をぜひお試しください。
製品特長
本体は、Professionalシリーズのフラッグシップモデルである「HYBRID Type-S」とポインティングスティックやジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneキーボード「HHKB Studio」からお選びいただけます。
キーボードルーフは衝撃や落下に強い強構造設計で、素材にも高い耐衝撃性を誇るポリカーボネートを採用したHHKBロゴ入りカバーです。持ち運び時の衝撃から本体を守る他、何かの拍子にキーが押され続けてしまう状態を防ぐことができます。また、離席時のほこり対策としても有効です。
キーボードポッドはHHKBを安全に持ち運ぶためのスリーブケースです。外面素材にはクッション性に優れPC保護ケースにもよく用いられるネオプレンを採用。内面には起毛状の柔らかい素材を採用し、振動による擦れからHHKBを保護します。HHKB本体にルーフを装着した状態で収納することができ、USBケーブルなどの小物を収納できるポケットも装備しています。
販売期間
2026年4月9日〜5月31日23:59まで
ラインナップ（全14セット）
HHKB Studio英語配列/日本語配列（墨）：44,000円
HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円
キーボードポッド：4,730円
合計価格：53,460円（税込）
↓
特別セット価格：45,000円（税込）
※写真は英語配列です
HHKB Studio英語配列/日本語配列（雪）：44,000円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円
キーボードポッド：4,730円
合計価格：53,460円（税込）
↓
特別セット価格：45,000円（税込）
※写真は英語配列です
HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/日本語配列（墨）：36,850円
HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円
キーボードポッド：4,730円
合計価格：46,310円（税込）
↓
特別セット価格：39,000円（税込）
※写真は英語配列です
HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印英語配列（墨）：36,850円
HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円
キーボードポッド：4,730円
合計価格：46,310円（税込）
↓
特別セット価格：39,000円（税込）
HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/日本語配列（白）：36,850円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円
キーボードポッド：4,730円
合計価格：46,310円（税込）
↓
特別セット価格：39,000円（税込）
※写真は英語配列です
HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印英語配列（白）：36,850円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円
キーボードポッド：4,730円
合計価格：46,310円（税込）
↓
特別セット価格：39,000円（税込）
HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/日本語配列（雪）：36,850円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円
キーボードポッド：4,730円
合計価格：46,310円（税込）
↓
特別セット価格：39,000円（税込）
※写真は英語配列です
HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印英語配列/日本語配列（雪）：36,850円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円
キーボードポッド：4,730円
合計価格：46,310円（税込）
↓
特別セット価格：39,000円（税込）
※写真は英語配列です
ご購入はこちら
URL：https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-specialset?utm_source=hhkb_info&date=20260409
関連リンク
・HHKB Studio製品紹介ページ
https://happyhackingkb.com/jp/products/studio/
・HHKB Professional HYBRID Type-S製品紹介ページ
https://happyhackingkb.com/jp/products/hybrid_types/
・キーボードルーフ製品紹介ページ
https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001185?category_page_id=hhkb-option-keyboardroof
・キーボードポッド製品紹介ページ
https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001198?category_page_id=hhkb-option-case
注釈
注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略センター 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
お知らせページ
https://happyhackingkb.com/jp/news/2026/news20260409.html
購入はこちら
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-specialset?utm_source=hhkb_info&date=20260409