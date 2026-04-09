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2026年度入社式 新入社員200名が入社
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）の東日本カンパニー（カンパニー社長: 韓裕）、北日本カンパニー（カンパニー社長: 韓俊）、西日本カンパニー（カンパニー社長： 韓浩）は2026年度新入社員入社式を執り行い、本年度は全社で200名の新入社員が入社いたしました。
【2026年度 新入社員 内訳】
東日本カンパニー 52名
北日本カンパニー 125名
西日本カンパニー 23名
ーーーーーーーーーーーーー
200名
【東日本カンパニー入社式】
日時：2026年4月2日 場所：コンラッド東京（東京都港区）
東日本カンパニー新入社員 集合写真
東日本カンパニー社長 韓裕
東日本カンパニー新入社員代表 大場遥斗（メガシティ2000蒲田7）
「私の決意は「人の心を動かし続けること」です。私の強みである共感力を活かした接遇で、お客様に安心していただける空間を創っていきます。そしてマルハンに関わる人の期待を上回る行動をすることによって、人の心を動かし、つながりの輪を広げていきます。そこから生まれる小さな感動の積み重ねによって、私に関わる一人ひとりの生きるヨロコビを彩り、より多くのマルハンファンを創造し、幸せで希望に満ちた明るく楽しい社会を創っていきます。」
【北日本カンパニー入社式】
日時：2026年4月2日 場所：明治記念館（東京都港区）
北日本カンパニー新入社員 集合写真
北日本カンパニー社長 韓俊
北日本カンパニー新入社員代表 追分優希（上小田井駅前店）
「私が入社を決意したのは「業界を変えたい」という想いでした。世の中にあるネガティブな印象を覆すため、お客様に誠心誠意向き合い、一歩一歩積み重ねる事が、大きな一歩になると信じています。サービスグランプリを見学した際、お客様と本気で向き合う先輩を見て、ここなら本気で挑戦できる、業界の未来に関わる事ができると感じました。北日本カンパニーの一員として「山頂を目指そう」のビジョンのもと、仲間と共に挑戦し、人生にヨロコビを届けていくことを誓います。」
【西日本カンパニー入社式】
日時：2026年4月3日 場所：ホテルモントレグラスミア大阪（大阪府大阪市）
西日本カンパニー新入社員 集合写真
西日本カンパニー社長 韓浩
西日本カンパニー新入社員代表 上田唯莉（なんば新館）
「私がこの業界を志したのは、パチンコ・パチスロが人の気持ちを前向きにする力を持っていると感じたからです。マルハンの説明会や店舗見学を通して、働く人の温かさや現場の一体感に触れ、ここで働きたいと強く思いました。これからは、お客様に安心やヨロコビを届けることはもちろん、仲間からも信頼される存在を目指し、笑顔と気配りを大切にしながら成長していきます。 日々の業務に真摯に向き合い、挑戦を重ねることで、マルハンの未来に貢献してまいります。」
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）・橋本
TEL：03-5221-7986 FAX：03-5221-7174
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
【2026年度 新入社員 内訳】
東日本カンパニー 52名
西日本カンパニー 23名
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200名
【東日本カンパニー入社式】
日時：2026年4月2日 場所：コンラッド東京（東京都港区）
東日本カンパニー新入社員 集合写真
東日本カンパニー社長 韓裕
東日本カンパニー新入社員代表 大場遥斗（メガシティ2000蒲田7）
「私の決意は「人の心を動かし続けること」です。私の強みである共感力を活かした接遇で、お客様に安心していただける空間を創っていきます。そしてマルハンに関わる人の期待を上回る行動をすることによって、人の心を動かし、つながりの輪を広げていきます。そこから生まれる小さな感動の積み重ねによって、私に関わる一人ひとりの生きるヨロコビを彩り、より多くのマルハンファンを創造し、幸せで希望に満ちた明るく楽しい社会を創っていきます。」
【北日本カンパニー入社式】
日時：2026年4月2日 場所：明治記念館（東京都港区）
北日本カンパニー新入社員 集合写真
北日本カンパニー社長 韓俊
北日本カンパニー新入社員代表 追分優希（上小田井駅前店）
「私が入社を決意したのは「業界を変えたい」という想いでした。世の中にあるネガティブな印象を覆すため、お客様に誠心誠意向き合い、一歩一歩積み重ねる事が、大きな一歩になると信じています。サービスグランプリを見学した際、お客様と本気で向き合う先輩を見て、ここなら本気で挑戦できる、業界の未来に関わる事ができると感じました。北日本カンパニーの一員として「山頂を目指そう」のビジョンのもと、仲間と共に挑戦し、人生にヨロコビを届けていくことを誓います。」
【西日本カンパニー入社式】
日時：2026年4月3日 場所：ホテルモントレグラスミア大阪（大阪府大阪市）
西日本カンパニー新入社員 集合写真
西日本カンパニー社長 韓浩
西日本カンパニー新入社員代表 上田唯莉（なんば新館）
「私がこの業界を志したのは、パチンコ・パチスロが人の気持ちを前向きにする力を持っていると感じたからです。マルハンの説明会や店舗見学を通して、働く人の温かさや現場の一体感に触れ、ここで働きたいと強く思いました。これからは、お客様に安心やヨロコビを届けることはもちろん、仲間からも信頼される存在を目指し、笑顔と気配りを大切にしながら成長していきます。 日々の業務に真摯に向き合い、挑戦を重ねることで、マルハンの未来に貢献してまいります。」
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）・橋本
TEL：03-5221-7986 FAX：03-5221-7174
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp