株式会社 animal happiness(所在地：愛知県豊川市、事業所名：Champagne House／シャンパンハウス)は、希少動物とのふれあいと本格クレープを同時に楽しめる体験型カフェ「シャンパンハウス」を2026年3月5日、愛知県豊川市にオープンしました。当店は、キンカジュー、ビントロング、フェネック、ミーアキャット、ショウガラゴ、フェレットなど国内でも珍しい動物たちと出会える完全予約制のふれあいルームを備え、あわせてクレープやワッフル、ドリンクなどのカフェメニューを提供します。





動物と出会うだけでなく、カフェの時間・空間設計まで含めて体験をデザイン。

「かわいい」だけでは終わらない、癒し・驚き・学び・撮影体験がセットになった“体験型カフェ”です。





また、来店者と動物たちの双方が安心して過ごせるよう、衛生管理にも力を入れています。毎日の朝・夜に床をビルコン(動物用医薬品)で消毒し、玄関マットも消毒液を染み込ませるなど、清潔な環境づくりを徹底。ふれあい時には靴の履き替え・手洗いをし、服が汚れないようエプロンも用意しています。大型空気清浄機を5台設置することで、衛生面と快適性の両立を図っています。

シャンパンハウスは、動物も人も安心して過ごせる環境を大切にしながら、日々の疲れをやさしくほぐせる癒しの時間を地域の皆さまにお届けしてまいります。





詳細URL： https://champagnehouse.net/





店舗外観

カフェルーム

動物ふれあいルーム(1)





■店舗の特徴

1.希少動物とのふれあい体験

キンカジュー、ビントロング、フェネック、ミーアキャット、ショウガラゴ、フェレットなど、国内でも珍しい動物たちと間近で出会える特別な時間を提供。写真では伝わりきらない息づかい、目線、しぐさまで体感できます。





2.完全予約制だからこそ実現できる、落ち着いた没入体験

限られた人数で案内する完全予約制のふれあいルームを採用。慌ただしさを抑え、来店者が動物たちとの時間にしっかり向き合える設計です。





3.クレープを中心とした本格カフェメニュー

ふれあい体験だけで終わらず、クレープ、ワッフル、ドリンクなどのカフェメニューも充実。“体験の余韻まで楽しめる場所”として、デート・親子時間・女子会にも対応します。





4.ペット同伴OK、イベント・オフ会利用にも対応

カフェスペースはペット同伴で利用可能。さらに、オフ会や各種イベントでの利用にも対応し、地域の交流やコミュニティづくりを後押しします。





5.希少動物とのふれあいを、安心して楽しめる衛生管理体制

シャンパンハウスでは、希少動物との特別なふれあい体験を、安心して楽しんでいただくための衛生管理を徹底しています。

毎日の朝・夜に床をビルコン(動物用医薬品)で消毒し、玄関マットも消毒液を染み込ませ、清潔な環境づくりに努めています。さらに、ふれあい時には靴の履き替えと手洗いを徹底し、服が汚れないようエプロンも完備しています。

また、店内には大型空気清浄機を5台設置し、空間全体の快適性にも配慮しています。

こうした取り組みにより、動物たちにも人にもやさしく、来店者が不安なく過ごせる環境を整え、希少動物とのふれあいを“安心して楽しめる体験価値”として提供しています。





6.子供・学生にも学びになる体験を提供

来店体験が「知る・学ぶ」につながるよう、動物の特徴や生態をスタッフが分かりやすく伝える運用を整備。将来的には、地域の学びの場としての活用も視野に入れています。





極上の生クリームクレープ

フェレット(1)

ミーアキャット(1)

ビントロング(2)





■代表・森田 由香コメント

シャンパンハウスは、動物とのふれあいを一時的な体験で終わらせるのではなく、訪れた方の心に残る“特別な時間”として持ち帰っていただける場所を目指しています。希少動物と出会える非日常性に加え、安心して過ごせる環境とカフェとしての楽しさを通じて、豊川に足を運ぶ新しい理由となるようなスポットに育ててまいります。









■店舗概要

店舗名 ： シャンパンハウス

開店日 ： 2026年3月5日

所在地 ： 〒442-0844 愛知県豊川市小田渕町四丁目73番地

アクセス： 名鉄名古屋本線「小田渕駅」出口から徒歩約15分

営業時間： 11:00～18:00

定休日 ： 火曜・木曜

予約 ： 希少動物とのふれあい体験は完全予約制

利用形態： カフェスペースはペット同伴OK／イベント・オフ会利用可

URL ： https://champagnehouse.net/









■運営概要

運営会社 ： 株式会社 animal happiness(アニマルハピネス)

事業所名 ： Champagne House(シャンパンハウス)

所在地 ： 〒442-0844 愛知県豊川市小田渕町四丁目73番地

第一種動物取扱業 ： 販売・展示

登録番号 ： 動東第774号・動東第775号

登録年月日 ： 令和8年1月27日

登録有効期間の末日： 令和13年1月26日

動物取扱責任者 ： 森田 由香