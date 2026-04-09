神田古書店連盟は、2026年4月16日(木)～19日(日)の4日間、世界一の古書店街・東京神田神保町にて、史上最大規模の古書即売展「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」を初開催いたします。開催が10日後に迫りましたので、お知らせいたします。





全ニッポン古本博覧会メインビジュアル





北は北海道、南は九州まで全国100店舗以上の古書店が地域の垣根を越えて集結。

出品数は数百万冊にのぼり、日々の読書用の本から博物館級の稀覯書・美術品までが一堂に会します。





デジタル化が推進され効率重視の現代において「あえて時間を忘れて宝探しを楽しむ」という、出版大国ニッポンならではの新たな文字と活字・紙のイベントが幕を開けます。









★史上初！全国の精鋭100店が神保町に大集結！「日本最大級」の古書即売会！

これまで各地域で開催されていた古本市とは一線を画し、日本全国から100を超えるその地域を代表する古書店が神保町に集結。





これほど広域から古書店が集まるのは、百年を超える神保町の長い歴史においても初の試みです。

東京古書会館・小川広場が会場となり、ありとあらゆるジャンルの本がそろいます。





同時期に靖国通りでは「神保町さくらみちフェスティバル・春の古本まつり」、すずらん通りでは出版社・新刊書店が中心の「春の神保町ブックフェスティバル」も開催され、神保町の街全体が巨大な「本の回廊」へと変貌します。









★完売必至！ 話題の「公式ガイドブック」発売

本好きの間で「全ニッポンの古本屋が網羅されている」と話題の『全ニッポン古本博覧会 公式ガイドブック』を東京古書会館・小川広場で販売いたします。





全ニッポン古本博覧会 公式ガイドブック表紙





★イベント限定！オリジナルグッズも充実

◆オリジナルサコッシュ：文庫本・新書がぴったり入り、戦利品の持ち歩きに最適。

◆手ぬぐい・缶バッヂ ：本をモチーフにした洗練されたデザイン。

※来場者プレゼントとして、オリジナルステッカーの配布を予定しています。

※いずれも数量限定のため、売り切れ次第終了となります。





全ニッポン古本博覧会 限定販売グッズ





★世界一クールな街を端から端まで探索！ 特典付き「スタンプラリー」

TimeOut誌で「2025年世界で最もクールな街」第1位に選出された神保町を古書・古本探索をしながら、端から端までご堪能いただきたく、神保町周辺から小川広場まで計5箇所の拠点を巡るスタンプラリーを実施します。





神保町には歴史的建造物の古書店、昭和レトロな喫茶店なども点在。神保町探索をしながら全箇所コンプリートをめざしてください。





全スタンプを集めた方には、本イベント限定の「特製ステッカーセット」をプレゼント(数量限定・先着順)









【社会的背景】

情報のデジタル化が進み、効率が重視される現代。しかし、形ある「紙の本」に触れ、自分の足で一冊を探し出す体験には、時を超えた特別な価値があります。





葉桜が目立つ季節ですが、神保町には「古書・古本という名の桜」が満開となる4日間。





出版大国ニッポンの文字・活字・紙の文化を、この街から世界へ発信する「知の祭典」として皆さまをお待ちしております









■「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」開催概要

日程 ： 2026年4月16日(木)～4月19日(日)

時間 ： 11:00～17:00(最終日は16:00終了)

会場 ： 東京古書会館・小川広場

入場料 ： 無料

特設サイト ： https://www.kosho.ne.jp/furuhaku/

主催 ： 神田古書店連盟

後援 ： 東京都・千代田区・読売新聞社・

東京商工会議所千代田支部・千代田区観光協会

東京都古書籍商業協同組合・全国古書籍商組合連合会

協力 ： 株式会社三菱UFJ銀行

メインビジュアル： YOUCHAN(トゴルアートワークス)