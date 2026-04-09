開催迫る！全国100以上の古書店が集結「全ニッポン古本博覧会」神田神保町古書街にて4/16(木)開幕 数百万冊が出品
神田古書店連盟は、2026年4月16日(木)～19日(日)の4日間、世界一の古書店街・東京神田神保町にて、史上最大規模の古書即売展「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」を初開催いたします。開催が10日後に迫りましたので、お知らせいたします。
全ニッポン古本博覧会メインビジュアル
北は北海道、南は九州まで全国100店舗以上の古書店が地域の垣根を越えて集結。
出品数は数百万冊にのぼり、日々の読書用の本から博物館級の稀覯書・美術品までが一堂に会します。
デジタル化が推進され効率重視の現代において「あえて時間を忘れて宝探しを楽しむ」という、出版大国ニッポンならではの新たな文字と活字・紙のイベントが幕を開けます。
★史上初！全国の精鋭100店が神保町に大集結！「日本最大級」の古書即売会！
これまで各地域で開催されていた古本市とは一線を画し、日本全国から100を超えるその地域を代表する古書店が神保町に集結。
これほど広域から古書店が集まるのは、百年を超える神保町の長い歴史においても初の試みです。
東京古書会館・小川広場が会場となり、ありとあらゆるジャンルの本がそろいます。
同時期に靖国通りでは「神保町さくらみちフェスティバル・春の古本まつり」、すずらん通りでは出版社・新刊書店が中心の「春の神保町ブックフェスティバル」も開催され、神保町の街全体が巨大な「本の回廊」へと変貌します。
★完売必至！ 話題の「公式ガイドブック」発売
本好きの間で「全ニッポンの古本屋が網羅されている」と話題の『全ニッポン古本博覧会 公式ガイドブック』を東京古書会館・小川広場で販売いたします。
全ニッポン古本博覧会 公式ガイドブック表紙
★イベント限定！オリジナルグッズも充実
◆オリジナルサコッシュ：文庫本・新書がぴったり入り、戦利品の持ち歩きに最適。
◆手ぬぐい・缶バッヂ ：本をモチーフにした洗練されたデザイン。
※来場者プレゼントとして、オリジナルステッカーの配布を予定しています。
※いずれも数量限定のため、売り切れ次第終了となります。
全ニッポン古本博覧会 限定販売グッズ
★世界一クールな街を端から端まで探索！ 特典付き「スタンプラリー」
TimeOut誌で「2025年世界で最もクールな街」第1位に選出された神保町を古書・古本探索をしながら、端から端までご堪能いただきたく、神保町周辺から小川広場まで計5箇所の拠点を巡るスタンプラリーを実施します。
神保町には歴史的建造物の古書店、昭和レトロな喫茶店なども点在。神保町探索をしながら全箇所コンプリートをめざしてください。
全スタンプを集めた方には、本イベント限定の「特製ステッカーセット」をプレゼント(数量限定・先着順)
【社会的背景】
情報のデジタル化が進み、効率が重視される現代。しかし、形ある「紙の本」に触れ、自分の足で一冊を探し出す体験には、時を超えた特別な価値があります。
葉桜が目立つ季節ですが、神保町には「古書・古本という名の桜」が満開となる4日間。
出版大国ニッポンの文字・活字・紙の文化を、この街から世界へ発信する「知の祭典」として皆さまをお待ちしております
■「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」開催概要
日程 ： 2026年4月16日(木)～4月19日(日)
時間 ： 11:00～17:00(最終日は16:00終了)
会場 ： 東京古書会館・小川広場
入場料 ： 無料
特設サイト ： https://www.kosho.ne.jp/furuhaku/
主催 ： 神田古書店連盟
後援 ： 東京都・千代田区・読売新聞社・
東京商工会議所千代田支部・千代田区観光協会
東京都古書籍商業協同組合・全国古書籍商組合連合会
協力 ： 株式会社三菱UFJ銀行
メインビジュアル： YOUCHAN(トゴルアートワークス)