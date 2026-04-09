熱海で人気のプリン専門店「熱海プリン」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、新茶の美味しい季節に合わせ、静岡で初めて抹茶を製造した1907年創業の老舗「丸七製茶」と毎年コラボレーションを開催しています。5年目となる今回も、静岡抹茶を使用したスイーツが続々と登場します。毎年好評の季節限定の抹茶プリンはなんと3層になって登場！プリンを超えたリッチなデザートのような味わいに仕上げました。さらに、熱海プリンカフェ2ndでは2026年4月11日(土)・12日(日)の2日間限定で「むっちゃ抹茶DAY！！」を開催。この2日間でしか味わえない限定メニューが多数登場します。また、6店舗体制になって初めての熱海プリン全店でのスタンプラリー「むっちゃ抹茶スタンプラリー」の開催も決定。新緑の美しいシーズンの熱海散策のお供に、今だけの熱海プリン抹茶スイーツを是非お楽しみください。





【公式サイト】 https://www.atami-purin.com/

【通販】 https://atami-purin.shop-pro.jp/





熱海プリン全店にて『むっちゃ抹茶フェア』を2026年4月11日(土)より開催！





■“本格”抹茶スイーツとイベントが充実の『むっちゃ抹茶フェア』を開催！

1907年創業の老舗「丸七製茶」と「熱海プリン」の毎年大好評のコラボは今年で5年目。今年は4月11日(土)より『むっちゃ抹茶フェア』と題して、一番摘みの朝比奈抹茶を使用した季節限定メニューが続々と登場するほか、楽しいイベントも開催いたします。コラボ5年目となる今年は、毎年大好評の季節限定の抹茶プリンが3層になってパワーアップした「むっちゃ抹茶プリン」が登場！濃厚な旨味とまろやかな甘味が特徴の一番摘み朝比奈抹茶をふんだんに使用した、抹茶のガナッシュ、抹茶プリン、抹茶のシャンティーの3層が濃くとろけ、プリンを超えた"本格"抹茶スイーツのような味わいに仕上げました。その他にもフェア期間中は、丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を使用した店舗限定メニューも多数登場します。さらに熱海プリンカフェ2ndでは、4月11日(土)・12日(日)の2日間限定で、特別メニューをお楽しみいただける「むっちゃ抹茶DAY！！」を開催。加えて2026年5月1日(金)からは熱海プリン全店対象の「むっちゃ抹茶スタンプラリー」がスタートします。美味しく楽しく熱海市内を巡ってフェア限定のプレゼントを、是非ゲットしてみてください。





◆一番摘み朝比奈抹茶について

静岡県藤枝市岡部町の朝比奈地区で栽培される朝比奈抹茶は、日本三大玉露の産地に由来する濃厚な旨味とまろやかな甘味が特徴の高品質な抹茶です。日光を遮って栽培される伝統的な被覆栽培で育てた碾茶を石臼で挽くため、渋みが少なく、旨味と甘味が強いことも特徴です。さらに、一年の最初に摘まれる「一番茶」を使用しているため、苦味成分(カテキン)が少なく、新芽ならではの清涼感のある上品な香りが追加された、大変香り高く爽やかで旨味の強い抹茶です。









■「むっちゃ抹茶！」丸七製茶さんの抹茶使用の“本格”スイーツが限定登場！

【熱海プリン全店 販売商品】

●むっちゃ抹茶プリン

丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を使用。抹茶のガナッシュに抹茶プリン、そして抹茶のシャンティーを重ねた、プリンを超えた！濃くとろける“むっちゃ抹茶”な、本格派の抹茶プリンです。





＜商品概要＞

・商品名 ：むっちゃ抹茶プリン

・発売日 ：2026年4月11日(土)

・価格 ：500円

・取扱店舗 ：熱海プリン全店

・アレルギー：乳成分・卵・大豆・ゼラチン





むっちゃ抹茶プリン 500円





【熱海プリンカフェ2nd 限定】

●むっちゃ抹茶プラッペ

丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を練り込んだスムージーは、一口飲めば抹茶のコクとほろ苦さがお口いっぱいに広がります。トッピングの生クリームが全体を優しく包み込み、ひんやりとろける、“むっちゃ濃い”抹茶スムージーです。＋50円でかばさんクッキーのトッピングが可能。





＜商品概要＞

・商品名 ：むっちゃ抹茶プラッペ

・発売日 ：2026年4月11日(土)

・価格 ：780円(クッキートッピングは＋50円)

・取扱店舗 ：熱海プリンカフェ2nd

・アレルギー：乳成分・卵・ゼラチン





むっちゃ抹茶プラッペ 780円





●抹茶あんみつプリン ※「むっちゃ抹茶DAY！！」限定

抹茶プリンの上に抹茶ホイップと抹茶わらび餅、あんこをトッピングしました。抹茶もあんこもプリンも一度に楽しめる、色々入って嬉しいあんみつパフェのようなプリンは、4月11日(土)・12日(日)の2日間限定です。抹茶は丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を使用。





＜商品概要＞

・商品名 ：抹茶あんみつプリン

・販売日 ：2026年4月11日(土)、4月12日(日)

・価格 ：750円

・取扱店舗 ：熱海プリンカフェ2nd

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチン





抹茶あんみつプリン 750円





●抹茶わらび餅ソフト ※「むっちゃ抹茶DAY！！」限定

ミルクソフトに抹茶わらびもち、抹茶ソースをかけた、ぷるっと、ひんやりとろける食感が楽しめる2日間限定の抹茶わらび餅ソフトです。抹茶は丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を使用。





＜商品概要＞

・商品名 ：抹茶わらび餅ソフト

・販売日 ：2026年4月11日(土)、4月12日(日)

・価格 ：600円

・取扱店舗 ：熱海プリンカフェ2nd

・アレルギー：乳成分・小麦・大豆





抹茶わらび餅ソフト 600円





●むっちゃ抹茶ソース ※「むっちゃ抹茶DAY！！」限定

丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を使用した、お好みの濃さにして楽しめる抹茶ソースです。お好きな商品に抹茶のほろ苦さとミルキーな味わいを加えて、自分好みに、もっと！“むっちゃ抹茶”！にしてお楽しみください。





＜商品概要＞

・商品名 ：むっちゃ抹茶ソース

・販売日 ：2026年4月11日(土)、4月12日(日)

・価格 ：50円

・取扱店舗 ：熱海プリンカフェ2nd

・アレルギー：なし





むっちゃ抹茶ソース 50円





【熱海プリン来宮駅店 限定】

●むっちゃ抹茶シトラスソーダ

日向夏ジュレ入りの爽やかな酸味と抹茶のやさしい香りが特徴の、すっきり爽やかなソーダです。抹茶は丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を使用。





＜商品概要＞

・商品名 ：むっちゃ抹茶シトラスソーダ

・発売日 ：2026年4月11日(土)

・価格 ：800円

・取扱店舗 ：熱海プリン来宮駅店

・アレルギー：なし





むっちゃ抹茶シトラスソーダ 800円





【ドライブイン 熱海プリン食堂 限定】

●むっちゃ抹茶皿プリン

なめらかな抹茶プリンの上に抹茶のモンブランクリーム仕立てをトッピング。より濃く、より深く抹茶を味わえる、“とろける”も“濃い”も追求した今だけの抹茶プリン。抹茶は丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を使用。





＜商品概要＞

・商品名 ：むっちゃ抹茶皿プリン

・発売日 ：2026年4月18日(土)

・価格 ：650円

・取扱店舗 ：ドライブイン 熱海プリン食堂

・アレルギー：卵・乳成分・ゼラチン・大豆





むっちゃ抹茶皿プリン 650円





●むっちゃ抹茶プリンパンケーキ

ふわしゅわ食感の抹茶香るパンケーキに、濃い！抹茶のエスプーマソースをトッピング。抹茶プリン、抹茶モンブランクリームに、あんこバターまで重ねました。抹茶のおいしいところをとびきり詰め込んだ今だけの“むっちゃ抹茶”な一皿です。抹茶は丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を使用。





＜商品概要＞

・商品名 ：むっちゃ抹茶プリンパンケーキ

・発売日 ：2026年4月18日(土)

・価格 ：1,500円

・取扱店舗 ：ドライブイン 熱海プリン食堂

・アレルギー：卵・乳成分・小麦・ゼラチン・大豆





むっちゃ抹茶プリンパンケーキ 1,500円





●むっちゃ抹茶ラテ

抹茶のコク深さ味わうエスプーマソースにミルクを加えてつくる2層仕立ての抹茶ラテ。濃く、とろけるまろやかな抹茶ラテは、混ぜて完成する“むっちゃ抹茶”！抹茶は丸七製茶さんの一番摘み朝比奈抹茶を使用。





＜商品概要＞

・商品名 ：むっちゃ抹茶ラテ

・発売日 ：2026年4月18日(土)

・価格 ：600円(イートイン)、

700円(テイクアウト)

・取扱店舗 ：ドライブイン 熱海プリン食堂

・アレルギー：乳成分





むっちゃ抹茶ラテ 左：600円(イートイン)、右：700円(テイクアウト)





※価格は全て税込です。









■『むっちゃ抹茶フェア』をより満喫できる2つのイベントを開催！

【熱海プリンカフェ2ndにて開催】

●むっちゃ抹茶DAY！！

『むっちゃ抹茶フェア』の開催に合わせ、熱海プリンカフェ2ndでは、2026年4月11日(土)・4月12日(日)の2日間限定で「むっちゃ抹茶DAY！！」を開催します。2日間限定で「抹茶あんみつプリン」や「抹茶わらび餅ソフト」といった抹茶スイーツや、自分好みの抹茶の濃さにアレンジできる「むっちゃ抹茶ソース」を販売します。さらに、抹茶色のアイテムをご持参いただくと、何かいいことがあるかも！





＜イベント概要＞

・開催日 ：2026年4月11日(土)・4月12日(日)

・開催店舗 ：熱海プリンカフェ2nd

・イベント内容：限定商品の販売など





【熱海プリン全店にて開催】

● むっちゃ抹茶スタンプラリー

2026年5月1日(金)より熱海プリン全店にて、「むっちゃ抹茶スタンプラリー」を開催します。『むっちゃ抹茶フェア』限定商品のうち一部対象商品のご購入で、ご参加が可能です。3店舗まわると、抹茶プリンのストラップをプレゼント。さらに6店舗コンプリートした方には、オリジナルマグカップとお菓子をセットにした豪華商品をプレゼントいたします！ゴールデンウィークは、美味しく楽しく熱海の街を散策して、思い出に残る記念商品を是非ゲットしてみてください。

景品がなくなり次第終了予定なので、お早めにご参加を！





＜イベント概要＞

・開催期間 ：2026年5月1日(金)～ 景品がなくなり次第終了

・開催店舗 ：熱海プリン全店

・参加対象商品：・むっちゃ抹茶プリン

・むっちゃ抹茶プラッペ(熱海プリンカフェ2nd)

・むっちゃ抹茶シトラスソーダ(熱海プリン来宮駅店)

・むっちゃ抹茶プリンパンケーキ(ドライブイン 熱海プリン食堂)

・むっちゃ抹茶皿プリン(ドライブイン 熱海プリン食堂)

・むっちゃ抹茶ラテ(ドライブイン 熱海プリン食堂)

・景品 ：3店舗達成で抹茶プリンストラップ

6店舗達成でオリジナルマグカップとお菓子のセット

※景品交換は、ドライブイン 熱海プリン食堂と

熱海プリンファクトリーの2店舗





左：3店舗達成でもらえる抹茶ストラップ、右：6店舗達成でもらえる豪華商品





■「丸七製茶」について

1907年創業、100年以上の歴史を持つ静岡でも老舗の「丸七製茶」。1988年に静岡で初めて抹茶を製造したほか、2010年には、藤枝産抹茶を使用した今までにない7段階の濃さを選べる抹茶ジェラートを作り「ななや」を展開。世界で一番濃い抹茶ジェラートとして大好評を得ています。歴史もある中に、ボトルティーやドリップパックなど常に革新的なチャレンジを続け、美味しいお茶作りを目指しています。









■「熱海プリン」について

近年、20代30代に人気を誇る熱海。熱海の街を活性化させたいとの想いから2017年よりオープン。かつての古き良き熱海を思わせるどこか懐かしいけど新しいプリンを提供するプリン専門店です。Instagramの「#熱海プリン」投稿は現在9.4万件以上。1日最高8,000本、累計500万本以上のプリンを販売しています。メディアにも連日取り上げられ、熱海の顔となったブランドです。熱海駅前商店街の小さな1号店からスタートし、熱海エリアにコンセプトの異なる6店舗を展開しています。





【公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamipurin/





熱海プリン1号店 外観





●店舗

名称 ： 熱海プリン

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町3-14

公式サイト： https://www.atami-purin.com/

通販サイト： https://atami-purin.shop-pro.jp/

熱海プリン1号店。熱海駅から1番近い売店風スタンド。すぐ食べたい！お土産に買いたい時はここがおすすめ





名称 ： 熱海プリンカフェ2nd

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町10-22

公式サイト： https://2nd.atami-purin.com/

海に近い熱海銀座商店街にあり、フォトジェニック度No.1！お風呂をイメージしたイートインスペースで長風呂プリン





名称 ： 渚の熱海プリン

所在地 ： 静岡県熱海市和田浜南町10-1

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN内

公式サイト： https://nagisa.atami-purin.com/

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN2階。ハッピーバカンスがテーマのゆったり穴場的熱海プリン





名称 ： ドライブイン 熱海プリン食堂

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀10-1

公式サイト： https://shokudo.atami-purin.com/

長浜海水浴場目の前。唯一のお食事を提供する熱海プリン。観光のお客様だけでなく地元の皆様もおもてなし





名称 ： 熱海プリン来宮駅店

所在地 ： 静岡県熱海市福道町7番18号 来宮駅構内

公式サイト： https://www.kinomiya-atami-purin.com/

駅舎をイメージした“レトロかわいい”店構え。來宮神社をイメージした限定商品を多数展開





名称 ： 熱海プリンファクトリー

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町7-17 1階

公式サイト： https://www.atamipurin-factory.com/

「レトロな大浴場」をテーマにした工房を備える店舗。店舗限定のレトロ商品ほか工房見学も可能









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画・開発・卸販・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/