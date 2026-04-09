biid株式会社(以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市 Web : https://biid.jp/ 、代表取締役社長：松尾 省三)は、大阪北港マリーナのヨットハーバーを眺められるカフェ「Hemingway大阪(https://hemingway-osaka.cafe/)」にて、2026年4月24日（金）より、全6種類の新しいバーベキュープランの提供を開始いたします。

大阪市内に現れる「アーバンリゾート」3つのスタイル

大阪市内からわずかな時間で到着する、白いヨットと青い海が広がる別世界。目的や人数に合わせて選べる3つの会場をご用意しました。

①「テラスBBQ」：海を間近に感じる開放感

広大な海を一望できるオープンエアのテラス。昼の青空から、関西夜景100選に選ばれた美しいサンセット、そしてナイトBBQまで、時間帯ごとに異なる幻想的な雰囲気を楽しめます。

②「プールサイドBBQ」：リゾート感溢れる特別空間

海とプールに囲まれたウッドデッキテラス。ヨットが行き交う景色を眺めながら過ごす時間は、まるで海外リゾート。2名様から予約可能で、夜はライトアップされたプールサイドでのデートにも最適です。（別途施設利用料 1,000円/人）

③「グランピングBBQ」：キャンピングカー＆プール付のプライベート空間

キャンピングカー・テント・専用プールがセットになった完全プライベートな「日帰りグランピング」。BBQの後にプールで遊んだり車内でくつろいだり、自由な休日を。

ワンコも笑顔！愛犬と一緒にマリーナライフ

どの会場でもペット同伴が可能！愛犬と一緒に、自然と開放感たっぷりの舞洲BBQを楽しめます。愛犬仲間とのオフ会や、家族旅行にも最適です。

ジューシーな肉とマリーナの風が最高のご馳走

人気No.1、旨肉を堪能！「ハラミステーキBBQ」 (5,280円/人)

希少部位ハンギングテンダー（ハラミ）をたっぷり200g使用。インストラクター推奨の焼き方で、外は香ばしく、中はジューシーに仕上げる究極の肉体験。

至高のブランド牛！「オリーブ牛ステーキBBQ」 (8,250円/人)

香川県産「オリーブ牛」を使用した最上級プラン。オリーブを食べて育った牛ならではの上質な脂の甘みとコクは、BBQの常識を覆します。

海の恵み！「海鮮BBQ」 (4,730円/人)

牡蠣、赤エビ、ホタテ、ハマグリが勢揃い。湘南の景色をスパイスに、大ぶりのシーフードを焼き上げる贅沢。

その他、コスパ最強「HemingwayBBQ」、選べる「ステーキBBQ」、欲張り全部のせ「プレミアムBBQ」など全6プランからお選びいただけます。

＋1,000円で「完全自由」な持ち込みOK！

食材・ドリンク関係なく、お好みのアイテムを自由にお持ち込みいただけます。こだわりの地ビールや、海辺で食べたいスイーツなど、あなただけのBBQにカスタマイズが可能です。

BBQプラン概要

https://hemingway-osaka.cafe/reserve_bbq/flow/

新プラン開始日： 2026年4月24日（金）より（※ご予約は現在受付中） 詳 細 ：https://hemingway-osaka.cafe/bbq/ 予 約 ：https://hemingway-osaka.cafe/reserve_bbq/flow/

店舗概要

https://hemingway-osaka.cafe/bbq/

名称 ：カフェ&ダイニング ヘミングウェイ 利用時間 ：11:00-21:00(最終受付 19:00) 場所 ： 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 大阪北港マリーナ内 電話番号 ： 06-4400-5294 URL ： https://hemingway-osaka.cafe/

会社概要

https://hemingway-osaka.cafe/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

https://biid.jp/