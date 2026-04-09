淡路島の特産品やグルメを取り扱うオンラインショップ「パソナ淡路島市場」では、最大約1,700円お得にBBQを楽しめる期間限定セット3種を4月17日（金）から5月25日（月）までの期間限定で販売いたします。

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた淡路島で育った、きめ細やかな肉質と上品な甘みのある脂が特徴の「淡路牛」を、“焼き肉”や“すき焼き”、“ステーキ”として食べ比べできるセット。厳しい審査基準を満たした高級ブランド牛「淡路ビーフ」を一度に楽しめる『淡路島贅沢BBQセット』、「淡路ビーフ」や「淡路鶏」など淡路島食材を堪能できる『淡路島プレミアムBBQセット』、家族でワイワイと楽しめる『淡路島ファミリーBBQセット』をご用意しました。いずれのセットも、ご家庭の食卓が一気に華やぐラインアップとなっており、 日常の食事から特別な団らんのひとときまで幅広くご利用いただけます。

ご家族やご友人とともに淡路島の恵みを囲んで、春のひとときをお楽しみください。

■淡路島市場『期間限定BBQメニュー』概要

販売期間： 4月17日（金）～5月25日（月） 内容：お得に楽しめるBBQセット3種を期間限定で販売 ・淡路島ファミリーBBQセット／9,999円（税込） 淡路牛ロース（焼肉用）400g、淡路島の玉ねぎ、自凝雫塩、淡路島ソース肉専用210g ・淡路島プレミアムBBQセット／16,800円（税込） 淡路ビーフロース（焼肉用）400g、淡路鶏モモ肉 約400g、淡路島の玉ねぎ、自凝雫塩、淡路島ソース肉専用210g ・淡路島贅沢BBQセット／38,800円（税込） 淡路牛食べ比べ1.2㎏お得セット、淡路ビーフロース（ステーキ用） 400g、淡路鶏モモ肉1㎏、新鮮野菜たっぷりセット（10～12種）、自凝雫塩、淡路島ソース肉専用210g ※冷蔵便、冷凍便、常温便のいずれか2個口発送をいたします ※上記金額は送料込みとなります URL：https://www.scuolaweb.jp/ 問合わせ：淡路島市場（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 050-3816-5171 E-mail scuola-shop@pasonafurusatoinc.co.jp

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