組み立てる「トヨタ GR スープラ GT4」登場。走りの美しさをブロックで再現（2026年4月～）

CAMSHOP.JP（運営：株式会社フェイス）は、トヨタの人気スポーツカー「GRスープラ GT4」を再現したブロックキットの販売を開始いたします。 本商品は、実車の持つレーシングカーとしての迫力と造形美を、精密なブロック構成で再現したモデルです。低く構えたフォルムやワイドなボディライン、フロントマスクの力強さなど、細部までこだわり抜いた設計となっており、組み立てる過程そのものが楽しめるプロダクトに仕上がっています。 完成後はディスプレイモデルとしてもお楽しみいただけるため、インテリアとしても存在感を放ちます。車好きの方はもちろん、コレクションアイテムとしても高い満足感を得られる一品です。 また、ブロックならではの構造により、組み立てながら車両の構造やデザインを体感できる点も大きな魅力です。完成までの時間も含めて、じっくりと楽しめるプロダクトとなっています。 トヨタ公認のオフィシャルライセンス商品として、ブランドの世界観を忠実に再現。ファンの方にも安心して手に取っていただける仕上がりです。 ぜひこの機会に、「GRスープラ GT4」の魅力を手元で体験してみてください。 CAMSHOP.JP https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n

【商品詳細】 商品名：CADA C55041 Toyota GR Supra GT4 ピース数：324pcs 組み立てた製品のサイズ：16.6 × 7.2 × 4.8 cm 品番：C55041 素材：ABS樹脂 対象年齢：16+ EAN：6948061930963

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