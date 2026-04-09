どんな場所でも“涼しい避難スペース”を 「熱中対策シェルター」2026年4月下旬より発売開始

どんな場所でも“涼しい避難スペース”を 「熱中対策シェルター」 ～万が一の応急対応に「エマージェンシープール」も展開～ 2026年4月下旬より発売開始

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、作業現場における熱中症対策として、移動式の簡易休憩スペース「熱中対策シェルター」（屋外／屋内用の2種類、各2サイズ）と、熱中症が疑われる際の応急対応として、体表面を冷却できる「エマージェンシープール」を開発しました。当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、一部ホームセンターなどで2026年４月下旬から順次発売いたします。





熱中対策シェルター（屋外用） 熱中対策シェルター（屋内用） エマージェンシープール

IDCS-120 / 180 CNS-120 / 180 EGP-17555

近年、建設現場や工場、屋外イベントなど、屋外・高温環境での作業において熱中症リスクが高まっています。さらに、2025年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、職場での熱中症対策が義務化されました。こうした背景から、現場ではこまめな休憩や体温を下げる環境づくりがこれまで以上に重要視されており、日差しや暑さを避けることができる休憩スペースの確保や、万が一に備えた迅速な応急対応体制の整備が求められています。

今回発売する「熱中対策シェルター」は、アウトドアで使用されるフォールディングタープのフレーム構造を採用した移動式の簡易シェルターで、工具不要で簡単に設営・撤収が可能です。屋外用は、遮光性・遮熱性の高い素材を使用。スポットクーラーと併用することで、暑熱環境下でも一時的に身体を休められる“涼しい空間”を、さまざまな現場に手軽に設置できる点が特長です。使用後はコンパクトに収納でき、付属のキャリーバッグで持ち運びも可能なため、作業現場やイベント会場などさまざまな場所で活用いただけます。

さらに、万が一、熱中症が疑われる場合に、身体を冷却できる「エマージェンシープール」も発売します。「熱中対策シェルター」と併用することで応急対応環境の整備にも役立ちます。「エマージェンシープール」は約30秒で組立可能で、水を入れてご使用いただけます。

今後も当社は、作業現場における暑さ対策のニーズに応え、夏の厳しい環境下でも安全で快適に作業できる商品の開発を進め、現場で働く方々をサポートしてまいります。

熱中対策シェルター

＜主な商品特長＞

1. 簡単設営でさまざまな場所に設置できる移動式クールルーム

アウトドアで使用されるフォールディングタープのフレーム構造を採用し、設置や撤収が簡単。スポットクーラーを併用することで、作業現場やイベント会場、倉庫などさまざまな場所に涼しい休憩スペースを設置できます。屋外／屋内用の2種類、各2サイズの商品ラインアップです。

使用後は、付属のキャリーバッグに入れてコンパクトに収納・持ち運びが可能です。





ワンタッチでジョイント 収納イメージ

金具を固定可能

２．屋外用は、遮光率99.99％・UPF50＋の高遮光仕様

屋外用のカバーには遮光・遮熱性の高いブラックコーティング生地を採用。遮光率99,99％、UPF50＋、遮熱性能S55ランクの高い遮熱性を備えています。

また、屋外／屋内用ともに、シート下部のスカート構造や、出入口の両サイドにゆとりを設けるなど、冷気が外へ逃げにくい設計としています。さらに、前後扉部下部には、気圧差による生地の引き込みや冷気漏れを防ぐため、重しを入れるウエイトポケットをつけています。

屋外用・120cmタイプ

３．スポットクーラーによる効率的な冷却

スポットクーラー接続用 「冷気ノズル」「吸気口カバー」 シェルターには、スポットクーラー接続用の「冷気ノズル」「吸気口カバー」があり、効率的に空間全体を冷やします。120cmタイプは1台、180cmタイプは2台設置可能。また、テント上部には熱気を排出するベンチレーター（換気装置）を設けることで、限られた空間でも温度ムラを抑え、快適な環境を届けます。

120cmタイプは３~４人、180cmタイプは４~６人が同時に入ることができます。





スポットクーラー接続用 屋内用・180cmタイプ

「冷気ノズル」「吸気口カバー」 使用イメージ

＜商品仕様＞

エマージェンシープール

＜主な商品特長＞

１．広げるだけで簡単設置可能な緊急用簡易プール

特別な工具や準備を必要とせず、広げるだけで簡単に設置できます。使用マニュアルが本体側面に記載されているので、万が一、熱中症が疑われる場合でも迅速に対応できます。水を入れて寝かせることで体表面を冷却し、応急対応として使用できます。





２．姿勢を安定させやすい設計

底面形状が身体をしっかり支えることで、姿勢を崩しにくい状態のまま冷却できる設計です。バックルでサイズ調整ができ、大人から子どもまで幅広く対応。作業現場やイベント会場など多様なシーンで使用でき、熱中症対応に備える備品として導入をご検討いただけます。

＜商品仕様＞

今後も当社は、パーパスである「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

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