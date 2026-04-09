株式会社創喜（本社：奈良県北葛城郡広陵町、代表取締役：出張耕平）が運営する、靴下楽しむ実験室「S.Labo（エスラボ）」では、2026年の母の日・父の日シーズンに向けた限定チャリックス糸として、“スラリットヤーンかすり糸”をご用意しました。 あわせて、限定糸を選ばれたお客様には、S.Laboオリジナルのラッピングボックスに入れてお渡しいたします。 本企画は、2026年4月10日（金）から6月21日（日）までの期間限定で、事前予約優先にて実施いたします。

■チャリックスとは

「チャリックス」は靴下工場である創喜によって開発された、自転車を漕ぐ力を使って靴下を編むことができるオリジナルマシーンです。体験者は用意した綿の糸から3色を選び、和紙の糸と、シルクの糸を加え計5本で編み上げます。好みのサイズと丈を選択したのち、約15分自転車を漕ぐと靴下が編みあがります。編みあがった靴下はスタッフがその場でつま先の縫製と温風で仕上げを施し、最後に利用者がタグに自分の名前を記入して完成。靴下の製造工程の一連を体験しながら、自分だけの靴下をつくることができます。出来上がった靴下はローゲージの大きな編み目が特徴で、肉厚でふっくらとした履き心地が楽しめます。

■母の日・父の日限定「スラリットヤーンかすり糸」

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=WOaO-oM0IJM

2026年の母の日・父の日シーズン限定糸として、ヒラヒラとしたテープ状の質感が特徴の「スラリットヤーン」をご用意しました。 軽やかでボリューム感のある糸でありながら、ソックスに使用するのは珍しく、ローゲージならではの表情豊かな仕上がりを楽しめます。 さらに、一本の糸の中に複数の色が染められた“かすり糸”でもあるため、編み上がりはカラフルで一点ごとに異なる表情となります。 母の日には、紫陽花をイメージした淡くやさしい色合いを。 父の日には、日常に取り入れやすい落ち着いたカラーをご用意しています。 体験では、36色の綿糸から2本を選び、スラリットヤーン1本と和紙糸1本を組み合わせて、自分だけのオリジナルソックスを編むことができます

■期間限定ラッピングボックスでお渡し

スラリットヤーンかすり糸を選ばれた方には、大切な方への贈り物にも最適なラッピングボックスに入れてお渡しいたします。 ボックスには感謝のメッセージを添えることもでき、体験で作った靴下をそのままプレゼントとしてお持ち帰りいただけます。 モノだけでなく、体験や時間も一緒に贈ることができる点も、本企画の魅力のひとつです。

■イベント概要

期間：2026年4月10日（金）～6月21日（日） 体験料金：4,400円（税込） ※事前予約優先 ※糸がなくなり次第終了

■S.Laboとは

S.Laboは、靴下の町広陵町で「日本一ワクワクする靴下工場」を目指す株式会社創喜がオープンした、「であう」「まなぶ」「あそぶ」という3つのテーマを掲げた、子どもから大人まで楽しめる靴下ラボラトリーです。 「であう」は実際に自社のブランド靴下を手にとって体験できるショップエリア。「まなぶ」では製造過程で生まれる残糸や端材を材料にサステナブルをテーマにしたワークショップを実施。「あそぶ」は自転車と編み機を融合したオリジナルマシーン「チャリックス」で自分だけのオリジナル靴下がつくれます。 日本一の靴下生産量を誇る広陵町の靴下産業を多くの人に、楽しみながら知ってもらうことを目的とし、2021年のオープン以来、奈良県外だけではなく海外からも多くの観光客が訪れるスポットに成長しました。2024年度には約15,000人の方が来場しました。 特に「チャリックス」は、ユニークな試みとして、メディアやSNSでも注目され、靴下づくりの楽しさを広く広陵町より発信しています。

■店舗詳細

・店名 ：S.Labo ・所在地 ： 〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5 ・TEL ： 0745-51-0366（営業時間9:30～17:00） ・アクセス ： 近鉄大和高田駅より奈良交通バス13系（竹取公園東 行）に乗り、 「疋相」下車 徒歩約1分 駐輪場・駐車場あり （駐車場は限りがありますので事前にお問合せください） ※チャリックス、ワークショップはS.Labo公式サイトからの事前予約がおすすめです。

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

https://slabo.souki-knit.jp/

こちらのプレスリリース・靴下のOEMやオリジナル商品に関して気軽にお問い合わせください。 商号：株式会社 創喜 店名：S.Labo 広報担当：中川 所在地：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5 設立：1927年 事業内容：靴下・アームカバーを始めとしたニット製品の製造・販売 TEL：0745-55-1501（平日9：30～17：00） FAX：0745-55-1502 MAIL：info@souki-knit.jp

https://www.souki-knit.jp/