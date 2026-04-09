株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、亀屋万年堂のロングセラー商品「ナボナ」の期間限定「ナボナブラッドオレンジ」（1個172円(税込)・常温販売）を2026年4月14日(火)より直販店舗（東京・神奈川15店舗）及び公式オンラインショップにて販売いたします。 国産小麦粉に発酵バターや素焚糖を使用し、ふんわり軽い口当たりが特徴のナボナ生地と、バターを加えた濃厚なクリームが他では味わうことのできない美味しさを生み出す「ナボナ」。今回新発売の「ナボナブラッドオレンジ」は一般的なオレンジではなく、血のように赤い果肉をもつブラッドオレンジ。 その名のとおり鮮やかな赤色が印象的で、甘味と酸味がともに力強く、濃厚で奥行きのある味わいが特長です。 バターのコクに負けない果実感、そして夏に心地よいキレのある酸味を両立できるのは、ブラッドオレンジだからこそ。爽やかさの中にしっかりとした満足感を感じていただける期間限定のナボナです。 商品詳細WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1721881266-876936&p=1&ca=2

商品情報

【商品名】ナボナブラッドオレンジ 【価格】1個 172円(税込) 【販売期間】4月14日(火)～8月中旬 【特定原材料(9品目)】乳・小麦・卵 【カロリー】1個あたり191㎉ 【販売店舗】亀屋万年堂直販店舗(東京・神奈川15店舗)・亀屋万年堂公式オンラインショップ

ナボナ発売63年目

https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1721881266-876936&p=1&ca=2

1963年に発売されたナボナは、「和菓子の感性を活かしながら、洋菓子の楽しさにあふれた商品をつくりたい」という創業者の熱い想いから生み出された亀屋万年堂のロングセラー商品です。時代に合わせたて進化し続ける「ナボナ」。国産小麦粉に発酵バターや素焚糖を使用し、ふんわり軽い口当たりになるよう別立て製法と取り入れるなど、素材や製法を見直し、和と洋が調和した「自由が丘の街」に相応しい新しい美味しさをお届けしております。

会社概要

【会社名】株式会社亀屋万年堂 【創業】昭和13年12月18日 【資本金】2600万 【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地 【社員数】390名 【事業内容】和洋菓子製造・販売 【店舗】東京・神奈川15店舗 【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

https://www.navona.co.jp/store/ https://www.navona.co.jp/about/