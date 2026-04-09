株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、URL：https://www.ashisuto.co.jp/ 、以下「アシスト」）は、Dataiku（以下「Dataiku社」）が全世界のパートナー企業を対象に選出するアワードにおいて、グローバルリセラーとして「Dataiku Partner of the Year 2026」を受賞しました。アシストの「Dataiku（https://www.ashisuto.co.jp/product/category/ai/dataiku/ ）」ビジネスにおける高い販売実績ならびにDataiku社との緊密な連携が評価されたものです。

以下、Dataiku社からのコメントです。

Dataiku SVP, Ecosystem and Alliance David Tharp 氏からのコメント アシストは、企業がAIへの取り組みを具体的な成果に変える上で欠かせない存在です。アシストの顧客企業の理解とDataikuを組み合わせる能力により、お客様はAIの運用を加速させ、効果的に管理し、永続的なビジネス価値を生み出すことができます。

「Dataiku」は、データの準備、分析、機械学習モデルの構築、そしてAIソリューションの業務適用に至るまで、すべてのプロセスをノーコード／ローコードで統合管理し、企業のデータ活用・AI導入を包括的に支援するAIプラットフォームです。 アシストは2025年7月の取り扱い開始以来、「社内に散在するシステムやツールを横断し全体像を可視化したい」「ノーコード・ローコードで内製化や標準化したい」「データ加工・クレンジングなどデータ準備を効率化したい」といった顧客企業の課題を解決する手段として「Dataiku」を積極的に提案し、製造、金融、エネルギー、流通など多様な業種の顧客企業に採用されてきました。また、「Dataiku」の販売・導入支援にとどまらず、専門エンジニアによる各種技術支援、実践的なハンズオンセミナーやトレーニングなどを通じて、顧客企業におけるデータ／AI活用の裾野拡大と定着を支援しています。 近年、AIや機械学習を活用した予測モデルの構築や、生産工程における品質予測、業務プロセスの自動化・効率化など、データ主導の意思決定に向けた取り組みが急速に広がっています。アシストは、今後もDataiku社との強力なパートナーシップの下、「Dataiku」を中核としたデータ活用基盤の整備と運用支援を通じて、顧客企業が安全かつ持続的にデータ／AIを活用できる環境づくりを支援し、「データ活用の民主化」の実現を後押ししていきます。

■「Dataiku」に関するお問い合わせ

株式会社アシスト DX技術本部 DX技術統括部 担当：津田 URL：https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/dataiku.html

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社アシスト 広報担当：曽根原、吉田、中村（早苗） TEL：03-5276-5850 URL：https://www.ashisuto.co.jp/corporate/contact/press_room/ ※記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※プレスリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。