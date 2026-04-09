AI・ロボットの開発・提供を手掛けるタケロボ株式会社(所在地：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 清明)は、心理学・マーケティング・AI等の専門家による高度な分析を活用した、システム会社向け「社員・組織・会社の活性化サービス」の提供を2026年4月9日より開始いたしました。

本サービスは、システムエンジニアを中心とした社員のウェルビーイング向上と、組織の活性化、さらには顧客サービス品質の向上を通じた企業成長を支援するものです。





＜社員・組織・会社の活性化サービス＞

https://www.takerobo.co.jp/activation_services_forse.html





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■ 背景と目的(IT業界が抱える「負の連鎖」を断ち切る)

システムエンジニアは、いわゆる「7K職場」(きつい・帰れない・給料が安い・結婚できない・心を病む・休暇がとれない・化粧がのらない)と揶揄されるほど過酷な側面があります。こうした環境は、以下の深刻な課題を引き起こします。

・パフォーマンスの低下およびモチベーションの喪失

・優秀な人材の離職率上昇

・顧客サービス品質の低下と企業価値の毀損

タケロボは、この状況を根本から改善すべく、社員が健全に、かつ幸せに働ける環境こそが企業の成長エンジンであるという理念のもと、本サービスを開発いたしました。









■ サービスの概要と特徴(専門家による多角的な可視化･分析)

心理学、マーケティング、AI等の知見を活用し、以下のプロセスで課題の抽出から改善までをサポートします。

(1)課題・目標の整理 ：経営層から現場まで多角的にヒアリングし、本質的な課題を定義。

(2)最適な手法設計 ：心理学・マーケティング的指標やAIデータ解析等、企業に合わせた独自の調査を設計。

(3)実態把握(定量・定性)：アンケートやワークショップを通じ、現場のリアルな声を収集。

(4)専門家による構造分析：収集データを専門家が分析し、改善ポイントを構造化。

(5)改善施策の実行支援 ：具体的なアクションプランを提示し、説明会などの実施もサポート。









■ 導入により期待される効果

本サービスの実施により、つぎの効果が期待されます。

・社員のウェルビーイング向上と組織の活性化

・社内コミュニケーションの円滑化とパフォーマンス向上

・顧客満足度の向上および売上・企業競争力の強化









■ 会社概要

商号 ： タケロボ株式会社

所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 野村ビル9F

代表 ： 代表取締役社長 竹内 清明

設立日 ： 2011年8月31日

事業内容： AI、ロボットの企画、開発、製造、販売

URL ： https://www.takerobo.co.jp/