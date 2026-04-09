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【東京農業大学（共同研究）】植物の生育促進に関与する新種の細菌2種を発見
東京農業大学 生命科学部 分子微生物学科 植物共生微生物学研究室 山本 紘輔 教授の研究グループ（分子微生物学専攻の渡辺 郁也さん［2025年 博士前期課程修了］、村上 陸さん［博士前期課程1年］、久保 日南子さん［2023年 修士課程修了］）は同学科 バイオインフォマティクス研究室の田中 尚人 教授、北方圏農学科 坂本 光 准教授、食香粧化学科 松谷 峰之介 准教授、理化学研究所バイオリソース研究センター 微生物材料開発室の大熊 盛也 室長、飯野 隆夫 専任研究員との共同研究により、植物の生育促進に関与する新種の細菌を発見しました。
概要
本研究では、塩生植物シバナ (Triglochin maritima L., 図1) の根圏土壌、根から新種の細菌2株の単離に成功しました。単離した細菌2株のゲノムや表現型は既知種とは異なり、新種であることを明らかにしました。単離源であるシバナの属名から新種細菌の種小名を“triglochinis”とし、Qipengyuania triglochinis, Alteriqipengyuania triglochinisと命名しました (図2)。本細菌の近縁種は海洋由来の細菌で、陸生の塩生植物から単離された例はなく、世界初です。通常海洋由来の細菌を分離する際には、人工海水の培地を使用しますが、本研究では塩を含まない低栄養の培地を使用することで2種の新種細菌の単離に成功しました。これらの細菌の宿主に対する生育促進機構について、引き続き研究を進めています。
図1. 塩生植物 シバナ (北海道 網走市 能取湖)
図2. 塩生植物シバナから単離された新種細菌の電子顕微鏡写真
(左) Qipengyuania triglochinis (右) Alteriqipengyuania triglochinis
論文情報
Qipengyuania triglochinis sp. nov. and Alteriqipengyuania triglochinis sp. nov.: two novel Erythrobacteraceae members isolated from rhizosphere and root in Triglochin maritimaL.
著者：KosukeYamamoto, FumiyaWatanabe, RikuMurakami, HinakoKubo, TakaoIino, MoriyaOhkuma, MinenosukeMatsutani, HikaruSakamoto, HiromasaSaitoh and NaotoTanaka
掲載誌：International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
Doi： https://doi.org/10.1099/ijsem.0.007113
公開日: 2026年4月2日（オンライン公開）
本件に関するお問合わせ先
東京農業大学 学長室 企画広報課
TEL: 03-5477-2650 / Email: info@nodai.ac.jp
理化学研究所 広報部 報道担当
TEL: 050-3495-0247 / Email: ex-press@ml.riken.jp
関連リンク
植物共生微生物学研究室
https://www.nodai.ac.jp/academics/life_sci/mole_micro/lab/148/
山本 紘輔 教授 研究実績
https://dbs.nodai.ac.jp/view?l=ja&u=100001085