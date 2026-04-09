ReFa BEAUTY SHOWCASE 第一弾。人気ヘアケアにカラーバリエーションが登場　～カラーで広がる、新たな美の提案～

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE」の第一弾として、既存の人気製品を中心にカラーバリエーションを順次発売予定であることをお知らせいたします。

「ReFa BEAUTY SHOWCASE」は、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクトであり、今後さまざまなコンテンツを通じて展開してまいります。

本取り組みにご賛同いただくReFa MUSEとして、世界的人気を誇るガールズグループ「TWICE」の日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット「MISAMO」を迎え、さまざまなコンテンツを通じてヘアケアの新たな美を追求・発信してまいります。

第一弾となる本カラー展開は、ブランドが新たに掲げるヘアケアの美の世界観のもと誕生したもので、それぞれ異なる魅力をもつエムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色をラインナップいたします。

また、本プロジェクトにおいては、今後も製品展開を継続的に行っていくことを予定しております。一部製品は、旗艦店「ReFa GINZA」および会員向けサービス「Club Aira」にて先行発売を予定しております。詳細につきましては、今後順次発表してまいります。

■展開予定製品（※一部抜粋）

・「ReFa HEART BRUSH（リファハートブラシ）」

・「ReFa HEART COMB Aira（リファハートコーム アイラ）」

・「ReFa HEART MIRROR（リファハートミラー）」 ほか

※全7製品にて展開予定

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

https://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、 HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/