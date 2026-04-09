バナナ・リパブリック、レギュラーストアの新店舗「福屋広島駅前店」が4月9日(木)オープン

ギャップジャパン株式会社

1978年にカリフォルニアでジャーナリストとイラストレーターによって創業されたバナナ・リパブリックは、冒険へと誘う上質なアパレルとアクセサリーを取り扱うトラベルアウトフィッターとしてその歩みを始めました。

バナナ・リパブリックは今春、レギュラーストアの新店舗「福屋広島駅前店」を4月9日(木)よりオープンします。本ストアでは、品質とクラフトマンシップにこだわったウィメンズ及びメンズアパレルを中心に、ライフスタイルを彩るバッグ、スカーフ、ベルトなどのアクセサリーやジュエリーを展開します。Spring 2026の最新コレクションは、アメリカ・サンタフェを舞台に南西部の風景や豊かな色彩から着想を得ています。ヨーロピアンリネンをはじめとする上質な素材を採用し、リラックス感と洗練されたムードを併せ持つ、汎用性の高いラインナップを揃えています。

福屋広島駅前店のオープンを記念し、税込み３万円以上ご購入されたお客様を対象に「オリジナルラベルワイン」をプレゼントいたします。

主要アイテム：

Women’s

- リネン ニットTシャツ（18,000円）：太番手のヨーロピアンリネン糸で編み立て、襟と袖口のロールエッジのディテールと軽やかな透け感が魅力のニットTシャツ。- エンブロイダリー リネン パフスリーブトップス（18,000円）：ヨーロピアンリネンを採用した、刺しゅうとカットワークレースがあしらわれたパフスリーブトップス。- ビスコースリネン トラペーズ マキシドレス（24,000円）：光沢感となめらかな質感が特徴のビスコースリネンを使用したAラインシルエットのドレス。- ビスコースリネン パラッツォパンツ（20,000円）：ワイドシルエットとラップデザインが魅力のパラッツォパンツ。ビスコースリネン素材が美しいドレープを生み出します。- コットンキャンバス クロスボディバッグ（30,000円）：ヴィンテージライクな風合いに仕上げたコットンキャンバス地のバレル型バッグ。

Men’s

- エンブロイダリー リネンリゾートシャツ（20,000円）： 通気性・吸湿性に優れたヨーロピアンリネンを採用し、刺繍が施されたオープンカラーシャツ。- 9インチ リネンショートパンツ（14,000円）：洗練されたテーラードシルエットが魅力のリネンショートパンツ。- リネンコットンブレンド ジャカード ポロシャツ（15,000円）：ジャカード編みされたジオメトリック柄が印象的なニットポロ。軽やかなリネンと通気性に優れたコットンをブレンドした素材を使用。- ナイロン トートバッグ（20,000円）：手持ちと肩掛けの2wayで使用できるナイロン素材のトートバッグ。

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STORE INFORMATION

「バナナ・リパブリック 福屋広島駅前店」

オープン日：2026年4月9日(木)10時00分よりオープン

所在地：〒732-8511 広島市南区松原町9-1 福屋広島駅前店 1F

電話番号：082-258-5280

営業時間：10:00-20:00

オープニング特典

福屋広島駅前店のオープンを記念し、30,000円（税込）以上お買い上げの方に先着で「オリジナルラベルワイン」をプレゼント

＊なくなり次第終了となります

＊福屋広島駅前店限定の特典となります。

オープニングイベント

2026年4月9日(木)～10日(金)の２日間、来場されたお客様を対象に都市型ワイナリー「WINAR」とコラボレーションしたワインをご提供いたします。※各日なくなり次第終了となります。

４月９日(木) 12:00-17:00

４月10日(金) 12:00-17:00

MY REPUBLIC会員特典

4月9日(木)~15日(水)の期間限定で、メンバーシッププログラム「MY REPUBLIC」会員（当日入会含む）の方は、定価アイテム15%OFFになります。

MY REPUBLICの詳細はこちら：

https://myrepublic.jp/benefit?tid=bjme001207(https://myrepublic.jp/benefit?tid=bjme001207)

Banana Republic (バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/) または、 ソーシャルチャネル@BananaRepublic @BananaRepublic_jp をご確認ください。

