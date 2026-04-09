ペンタセキュリティ、「2026 Globee Awards for Cybersecurity」において3部門で受賞

ペンタセキュリティ株式会社

情報セキュリティ企業のペンタセキュリティ株式会社（本社：韓国ソウル、代表取締役社長：金 泰均、以下ペンタセキュリティ）は、2026年の「Globee Awards for Cybersecurity」において、データセキュリティ部門（D.AMO）、Webアプリケーションファイアウォール部門（WAPPLES）、SECaaS（Security-as-a-Service）ソリューション部門（Cloudbric WAF+）でそれぞれ銀賞を受賞したことをお知らせいたします。

※本資料は2026年4月9日にPenta Security Inc.（韓国ソウル）が発表したプレスリリースの抄訳です。

■ 革新的なサイバーセキュリティ製品を表彰するアワードにおいて、3部門で受賞

「Globee Awards for Cybersecurity」は、世界で最も革新的なサイバーセキュリティ製品、サービス、企業、個人を表彰するもので、さまざまな組織や業界から集まった専門家が審査を行います。ペンタセキュリティは、2024年の受賞に続き、下記3部門で銀賞を受賞しました。

- データセキュリティ部門 銀賞：D.AMOデータの可視化や効率的な鍵管理機能において、技術的な優位性が認められました。- Webアプリケーションセキュリティ部門 銀賞：WAPPLES脅威を未然に防ぐ高度なセキュリティ管理によってWAFとしての信頼性を高めた点が評価されました。- SECaaS（Security-as-a-Service）ソリューション部門 銀賞：Cloudbric WAF+クラウド型のセキュリティ専門サービスとして、市場における高い競争力を改めて証明しました。

ペンタセキュリティの受賞について、Globee Awards側は「業界標準を上回る高度な性能と革新性を示す結果であり、業界の専門家による評価を通じて、その専門性と市場への実質的な影響力が証明された」と評価しました。

https://globeeawards.com/2026-winners-cybersecurity/

■ペンタセキュリティ 企画室長 鄭 泰俊のコメント

今回の受賞は、ペンタセキュリティのセキュリティ技術が世界水準であることを改めて証明するものです。「Cybersecurity Excellence Awards 2026」での8冠に続く国際的なアワードの受賞により、ペンタセキュリティの製品がグローバル市場でも高く評価されていることを裏付ける結果となりました。こうした実績をもとに、今後もセキュリティ業界をリードする製品の開発・強化に努めてまいります。

ペンタセキュリティ株式会社

ペンタセキュリティは、IT大国・韓国を代表する情報セキュリティ企業です。データ暗号化プラットフォーム「D.AMO」、クラウド型セキュリティプラットフォームサービス「Cloudbric」、認証セキュリティをはじめ、企業情報セキュリティのためのソリューションを提供しています。先進的かつ高度な暗号化技術・脅威検知技術によって日本・韓国・米国・欧州などで特許を取得しており、世界171カ国でビジネスを展開しています。また、IoTセキュリティやブロックチェーンを活用したサービスの開発にも力を注いでいます。

https://www.pentasecurity.co.jp/(https://www.pentasecurity.co.jp/)