On Technologies、AIによる業務改革と成長を支援する実践的ナレッジメディア「Professional AI Media」を開設

株式会社On Technologies

株式会社LegalOn Technologiesのグループ会社で、専門領域におけるAI開発を行う株式会社On Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 角田 望、以下：On Technologies）は、AIを活用した業務改革と企業成長を支援する実践的ナレッジメディア「Professional AI Media」（URL：https://on.tech/media ）を開設いたしました。「AI×はたらく」の未来を前に進める知の基盤として、現場で活かせる情報を発信していきます。

「Professional AI Media」：https://on.tech/media



■「Professional AI Media」で“AIによる業務改革の実践知”を届ける

「Professional AI Media」は、AIの最新情報の紹介にとどまらず、企業がAIを実務にどう実装し、どのように「成果」につなげるかに焦点を当てた実践的ナレッジメディアです。

激しい競争環境の中で、企業はAIをどう使うかではなく、AIを活用してどう成果を出すかが問われています。AI技術の急速な発展により、自律的に業務をこなす「AIエージェント」が浸透し、業務の一部をAIに委ねる時代から、ワークフロー全体をAIと共に再設計する時代へと移行しつつあります。「Professional AI Media」は、実際にAIを活用し、成果につなげるために生成AIの活用方法から、ワークフローの再設計、エージェント導入の実践まで踏み込んだコンテンツを配信し、AI活用の組織的な推進体制構築を支援します。



■ 主なコンテンツ

「Professional AI Media」では、以下のコンテンツカテゴリーを軸に、すぐに現場でアクションを起こせる情報を展開します。

- 最新トレンド・海外動向： AIエージェントの台頭など最前線の動向を、実務への接点を意識しながらわかりやすく解説します。- 実務ノウハウ： 経営、営業、マーケティング、人事労務など、各部門が日々の業務に活かせるAI活用法について、業務フローそのものをAIで再設計するための視点まで踏み込んでご紹介します。- 組織・リーダーシップ： AI時代に求められる組織のあり方やリーダーシップ、人材育成、AI活用と浸透に向けた推進体制について解説します。- お役立ち資料：無料でダウンロードいただける、 実務に役立つガイドブックや資料をご提供します。

「Professional AI Media」： https://on.tech/media

■ 株式会社On Technologiesについて（ URL：https://on.tech/ ）

株式会社On Technologies は、LegalOn Technologiesで培った「専門性 × AI」の知見と開発力を基盤に設立された、専門領域に特化したAIプロダクトを開発・提供するテクノロジーカンパニーです。

On Technologiesは、専門性とAIを掛け合わせたプロダクト“Professional AI”を通じて、日本企業の経営オペレーションの中でも特に高度な専門性が要求される領域をAIで支援し、日本企業全体の生産性と競争力の底上げを目指します。コーポレート領域ではAIカウンセル「CorporateOn」、AIスタートアップとして6年半でARR100億円に到達したノウハウを詰め込んだ営業遂行AI「DealOn」、エグゼクティブ向けAIアシスタント「CXOn」などを提供します。



会社概要- 会社名 ：株式会社On Technologies- 代表者 ：代表取締役 角田 望- 事業内容：専門領域に特化したAIネイティブソフトウェアの企画・開発- 本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F- 設立 ：2025年10月1日- 資本金 ：1,000万円