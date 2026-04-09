英字新聞は難しい？『The Japan Times Alpha』編集長が”挫折しない読み方”を解説 QQEnglish 4/15に無料ウェビナーを開催

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、英語学習者向け無料オンラインセミナー「はじめての英字新聞～『The Japan Times Alpha』編集長から英字新聞の活用法を学ぼう！～」を、2026年4月15日（水）19時より開催いたします。

本セミナーでは、英語学習者向け英字新聞『The Japan Times Alpha』の編集長を務める高橋敏之氏が登壇し、英字新聞を読んだことがない方や難しく感じている方でも無理なく読み始められる方法や、効果的な英語学習への活かし方をわかりやすく解説します。

英字新聞を活用して自らも英語力を飛躍的に高めた経験を持つ高橋氏だからこそ語れる、“挫折しない”英字新聞のはじめ方を紹介し、英語学習の新たな選択肢として提案します。

開催の背景

詳細を見る :https://www.qqeng.com/blog2/event/44879/

新年度・新学期を迎え、英語学習に力を入れたいと考える方が増えています。

また、国際情勢の変化が続く中、海外ニュースを英語で直接理解したいというニーズも高まっています。

語彙力や読解力の向上を目的に英字新聞に興味を持つ学習者は多い一方で、

・難しそうで手が出せない

・どこから読み始めればよいかわからない

・内容理解に時間がかかって途中で断念してしまう

といった理由から、実際には継続できないケースも少なくありません。

こうした背景を受け、本ウェビナーでは初心者でも挫折せずに英字新聞を活用するための具体的な方法を紹介します。

ウェビナー内容

本ウェビナーでは、英字新聞を英語学習に取り入れるための具体的な活用法を紹介します。初心者でも無理なく読み進めるための記事の選び方や読み方のステップ、語彙力・読解力を伸ばす学習方法などを解説。英字新聞を継続的な英語学習に活かすポイントを紹介します。

また、ニュースを題材にした英語学習のメリットや、海外の出来事を英語で理解するための読み方についても解説します。

こんな方におすすめ

・英字新聞に興味はあるが難しそうと感じている方

・英語のリーディング力を伸ばしたい方

・語彙力を強化したい英語学習者

・英語学習の新しい方法を探している方

登壇者高橋 敏之（たかはし としゆき）さん

英語学習者向け英字新聞『The Japan Times Alpha』編集長

慶應義塾大学卒業後、予備校英語講師、英語教材編集者を経て、

2007年にジャパンタイムズ入社。

『週刊ST』(Alphaの前身)編集部で国際ニュースページや英語学習コラムの執筆等を担当し、2012年より編集長を務める。

本職の傍ら、企業・大学等での英語研修や講演も多数実施。

自身も英字新聞で英語力を飛躍的に高めた経験から、娯楽性と学習効果を両立させた英字新聞を作ることを日々追求している。モットーは「単語学習は人付き合いと同じ。深く付き合わないと本当のことは分からない」。

TOEIC(R)990点、英検(R)1級、動物検定3級。趣味はウクレレ。

開催概要

・内容：はじめての英字新聞～「The Japan Times Alpha」編集長から英字新聞の活用法を学ぼう！～

・開催日時：2026年4月15日（水）19時00分～20時00分（※日本時間）

・申し込み期日：セミナー開始直前まで可能

・参加対象：英語初中級者

・使用ツール：Zoom

・参加費：無料

詳細・申込はこちら :https://qqenglish20260415.peatix.com/view

※事前にZoomアプリをPC、もしくはスマートフォンでダウンロードしてご参加ください。

※イベント中は画面共有をするので、PCやタブレットなど大きいスクリーンからご参加いただくことをおすすめいたします。

※イベント中はZoom上で録画を行いますが、参加者の音声や画面は表示されませんのでご安心ください。

QQEnglishとは

QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

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https://www.qqeng.com/

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