夏休みのど真ん中！夏こそ食べたい究極の芋スイーツが勢揃い！今年も「夏のさつまいも博」開催します！！

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、８月６日（木）～9日（日）まで、千葉県・幕張メッセのホール3におきまして『夏のさつまいも博2026』の開催が決定しましたので、お知らせいたします。

夏に楽しむさつまいもは、冬とは違う魅力にあふれています！

これまで、さつまいもの旬とは真逆とも言える“夏”に開催し、多くの来場者に驚き・美味しさ・楽しさを届けてきた「夏のさつまいも博」。夏ならではの華やかなさつまいもスイーツや、暑い時にこそ美味しい冷やし焼き芋など、夏だからこそ楽しめるメニューをたくさんご用意してお待ちしております。

また、今年は全店舗参加型の「新作メニューコンテスト」を開催！イベント本番前よりSNS等で告知し、ファン参加型で決勝ノミネートするメニューを決めていきます。いままで味わったことのない魅力的なメニューが満載となりますので、ご期待ください。さつまいもスイーツの最前線を体感できるイベント「夏のさつまいも博」は夏休み中の開催となりますので、ぜひご家族やお友達と一緒に遊びにきてください！

☆️「夏のさつまいも博2026」注目ポイント☆

・全店舗がさつまいもを使用した「新作メニュー」を販売します！

・会場にはバリエーションに富んだ合計200品以上のメニューが登場します！

・「夜のさつまいも博」も開催！夜限定メニューもお楽しみに！

※一部、物販出店店舗は「新作メニュー」を販売しない可能性があります。

6月上旬、各種チケット販売開始！詳しくはホームページをご確認ください。

https://imohaku.com/2026summer/

【開催概要】

名 称：「夏のさつまいも博2026」／「夜のさつまいも博2026」

開催日時：2026年8月6日（木）～9日（日）10:00～20:00 ※最終日は17:00まで

※「夏のさつまいも博」全日程10:00～17:00

「夜のさつまいも博」8月6日（木）～8日（土）17:30～20:00

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援（予定）：茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

公式HP : https://imohaku.com/2026summer/

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▼写真のダウンロードはこちらから

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【お問い合わせ】

さつまいも博実行委員会 広報事務局（株式会社頼人 内）

住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

MAIL：press@imohaku.com

TEL：03-6161-9424