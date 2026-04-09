「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」関連セミナー第3回開催のお知らせ

株式会社VLCセキュリティ

株式会社VLCセキュリティ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 石原紀彦）は、サプライチェーンセキュリティの向上支援を行う立場から、経済産業省が導入予定の「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」（以下、「本制度」）に関連したセミナーの第3回を開催いたします。。

ウェビナー詳細

タイトル

サプライチェーン評価を“味方”に。組織を強くする最新セキュリティ対策

第3回：評価基準を実地検証―中小企業で検証した★3・★4ギャップ分析のリアル

実施詳細

日時：2026年5月21日(木) 16:00～17:00

登壇者：株式会社VLCセキュリティコンサルティング 伊地知 克哉

お申し込み：下記のURLからお申し込みください

https://form.vlcsecurity.com/form/20260521Seminar(https://form.vlcsecurity.com/form/20260521Seminar?k3ad=PR)

内容詳細

第3回は、サプライチェーン強化に向けた本制度の最新アップデートと現場の実態、そして実際の企業で行ったギャップ分析の結果をもとに、「評価基準と現状の差」、「★3、★4の獲得に向けた対応の実例」に踏み込みます。

＜アジェンダ＞

制度構築方針（案）の最新情報

・制度全般の更新内容

・評価基準★3、★4についての変更点とおさらい

中小企業で検証した★3・★4評価基準と現状のギャップと対応方針のリアル

・実際の検証事例を公開

・リアルなギャップと具体的対応

実際に行った★3・★4評価基準と現状のギャップと対応方針の策定プロセス

・本検証において実施したギャップの可視化手順

・具体的な対応の洗い出しをどのように行ったか

本セミナーでは、サプライチェーン強化を目的とした本制度を活用し、実効性のあるセキュリティ体制を構築するためのポイントを解説します。あわせて、制度の本質や実務における有効性にも踏み込み、見直すべき重要なセキュリティ観点を整理してお伝えします。

過去開催回アーカイブ動画・レポート

尚、第1回、第2回開催では延べ700名を超える大変多くのお申込みがあり、本制度に対する企業の関心の高さが示されるとともに、セミナーアンケートでは、サプライチェーンにおける各立場からの課題や検討状況が明らかとなりました。

以下も公開中ですので、併せてご活用ください。

▼過去開催回のアーカイブ動画

- 1回目： https://form.vlcsecurity.com/form/20260122SeminarVideo(https://form.vlcsecurity.com/form/20260122SeminarVideo?k3ad=PR)- 2回目： https://form.vlcsecurity.com/form/20260226SeminarVideo(https://form.vlcsecurity.com/form/20260226SeminarVideo?k3ad=PR)

▼本制度に関するセキュリティレポート

- サプライチェーン強化に向けたセキュリティ評価制度施行を見据えた実態調査レポート(https://form.vlcsecurity.com/form/SupplyChainSecurityAssessmentReport?k3ad=PR)- 【サイバーセキュリティレポート】「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」星の取得検討企業が約6割(https://form.vlcsecurity.com/form/Cybersecurity_report_SCS1_202604?k3ad=PR)

尚、本セミナー内容を含め、各種サイバーセキュリティトピックについてのご取材も随時受け付けておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

■VLCセキュリティグループについて

VLCセキュリティグループは、2025年10月6日にバルクグループから各社商号、ブランドを刷新し、よりセキュリティへのコミットメントを強固なものとして新たなスタートを切りました。

株式会社VLCセキュリティ （旧：株式会社バルクホールディングス）

あらゆる課題に応じた、企業・組織のサイバーセキュリティ・情報セキュリティを総合支援

グループ各社の管理・運営・営業支援、グループ全体のマーケティング・ブランディング

株式会社VLCセキュリティコンサルティング (旧：株式会社バルク)

NIST Cybersecurity Framework(CSF)、サイバーセキュリティ経営ガイドラインなどの業界スタンダードにのっとったサイバーセキュリティ対策の課題可視化と解決に導くコンサルティング、ISO27001・ISO27017・Pマークなどの認証新規取得から運用・更新支援を通して、組織のセキュリティ態勢強化を支援

株式会社VLCセキュリティアリーナ (旧：株式会社サイバージムジャパン)

最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニングを専用施設で提供し、高度化・多様化するサイバー脅威に、現場で即対応できる人材育成を支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

株式会社VLCセキュリティラボ (旧：株式会社CEL)

AIをはじめとする最先端技術の活用、高度な知識を持ったホワイトハッカーによるインシデントレスポンス、侵入テスト／攻撃者対策の構築、セキュリティ製品提供と導入や運用を通して、企業のサイバーセキュリティ態勢の全体最適化を技術面から支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

トレーニングブランド：サイバージム(CYBERGYM)

株式会社VLCセキュリティアリーナが提供するトレーニングブランド

サイバージムブランドのトレーニングは、実際のサイバー攻撃やインシデントを再現した演習環境で行う実践型セキュリティ研修です。座学では得られない、攻撃の検知・初動対応・判断・復旧までを一連の流れで体験することで、知識を現場で使える対応力へと高めます。技術者だけでなく、CSIRTや管理職を含む組織全体の対応力向上を支援します。