没入型360°FPV飛行の常識を覆すDJI Avata 360、日本で入手可能に

DJI JAPAN 株式会社

2026年4月9日 - 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術で世界をリードするDJIは、本日、日本でのDJI Avata 360の販売を開始します。DJIの新しい8K 360°フラッグシップドローンは、この新しい8K 360°フラッグシップドローンは、1インチ相当センサー[1]による360°イメージングにより、8K/60fpsのHDR動画撮影が可能です。同時に、DJIの高性能なO4+映像伝送システムと障害物検知機能[1]により、クリエイターは、遠くまで飛行させても、安定した安全な飛行を楽しめると同時に、没入感あふれる飛行も楽しむことができます。

鮮やかな映像表現で、創造性は無限に

Avata 360は2つのレンズを搭載し、360°撮影モードとシングルレンズモードをシームレスに切り替えることができます。搭載の360°レンズは1インチ相当センサー[1]を採用し、豊かなディテールで360°映像を撮影でき、8K/60fps HDR動画撮影[1]や1.2億画素の写真撮影に対応しています。同時に、1つのレンズだけを用いて撮影するシングルレンズモードでは、従来のAvataシリーズの撮影スタイルで4K/60fps[1]映像を撮影することができます。

強力な映像伝送、没入感あふれる飛行

Avata 360は、DJIのフラッグシップであるO4+映像伝送システムを採用しています。そのため、飛行中、安定したクリアな画質でライブ映像を確認することができ、スムーズでリアルな飛行を楽しむことができます。強力な耐干渉性能により、1080p/60fpsの高解像度・高フレームレート映像を最大20km[1]の距離まで伝送することができます。

安心して飛行、思いのままに創造を

Avata 360は最大23分の飛行時間[1]を実現し、夜間撮影でも機能する全方向障害物検知[1]や一体型プロペラガードなど、様々な安全機能を備えています。万が一カメラレンズが破損しても、DJI Avata 360 交換レンズキット（別売）を使えば簡単にレンズを交換できます。さらに、DJI FlyアプリおよびDJI Studioを使った後編集では、1回の飛行で撮影した360°映像から複数の印象的な映像作品を生み出すことができ、今までにない空撮コンテンツ制作を体験することができます。

1台のドローンでFPV飛行と空撮が可能に

Avata 360は、360°カメラの自由な創造性とFPV飛行のスリルの両方を提供します。DJI送信機（RC 2、RC-N2、RC-N3）を使って飛行させることで、カメラを精密に操作でき、これまでにない新しい方法で印象的な空撮映像を撮影できます。一方、DJIのゴーグルとモーションコントローラーと一緒に使用することで、1080p/60fpsの360°映像による、没入感のあふれる飛行を体験することができます。

価格と販売時期

DJI Avata 360は、本日より公式オンラインストア(https://store.dji.com/jp)およびAmazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4R9GZYR)などの認定ストアでご購入いただけます。

商品構成と小売希望価格（税込）は以下の通りです：

DJI Care Refresh

- DJI Avata 360（機体単体）：77,330円- DJI Avata 360（DJI RC 2付属）：116,380円- DJI Avata 360 Fly Moreコンボ（DJI RC 2付属）：159,830円- DJI Avata 360 Motion Fly Moreコンボ：162,140円

DJI製品の包括的な保証プラン、DJI Care RefreshがDJI Avata 360でもご利用いただけるようになりました。飛行紛失、衝突、水没などを含む、偶発的な損傷は、製品交換サービスでカバーされます。故障・損傷が発生した場合、少額の追加料金で破損した製品を交換できます。

DJI Care Refresh（1年版）には、1年間に最大2回の製品交換が含まれます。DJI Care Refresh（2年版）には、2年間に最大4回の製品交換が含まれます。DJI Care Refreshに付随する他のサービスとしては、メーカー保証や送料無料などがあります。詳細については、次のリンクよりご確認いただけます：https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh。



製品に関するその他の詳細については、以下をご参照ください：https://www.dji.com/avata-360



その他詳細は、pr.jp@dji.comまでお問い合わせください



[1] 一部のカメラモードまたは特定のアクセサリー使用時のみ対応しています。すべてのデータは、制御された環境下でDJI Avata 360の製品版モデルを使用して測定したものであり、実際の使用状況によって結果が異なる場合があります。詳細については、https://www.dji.com/avata-360をご参照ください。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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