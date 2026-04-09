アフィリエイトの不透明な非承認を終わらせる。意思決定の証跡インフラ「VOICE」、広告費防衛・最適化モジュールを提供開始。

ジャパンリアルター株式会社

AIと人間の意思決定プロセスを改ざん困難な証跡として固定するプロトコルを展開するVOICEは、アフィリエイト広告および運用型広告における「説明が難しい成果（非効率な広告費）」を構造的に特定・記録し、支払い判断を支援する新モジュール「Affiliate Mode」および「Ado Optimize」の提供を開始いたします。

■ なぜ、判断が主観的になるのか？（背景）

現在、アフィリエイトや運用型広告においては、自己アフィリエイトや自動化されたスクリプトによる成果発生など、多様なパターンが存在しています。 広告主が「この申込は不自然ではないか」と感じた場合でも、IPアドレスや端末情報（UA）は分散・偽装されるケースが多く、客観的な根拠として提示することが難しいため、ASP（アフィリエイトサービスプロバイダ）や代理店との協議が長期化しやすい状況があります。 その結果、判断が属人的になりやすく、広告費の最適化に課題が残るケースが見られます。

■ 点の解析から「構造の証明」へ。VOICEの解決策

VOICEは、IPなどの単一情報ではなく、ページ滞在時間、入力テンポ、スクロール深度などの「行動構造」に着目します。 これらの連続した操作情報を組み合わせ、特定の条件下で統計的に再現性が高いパターン（クラスター）を抽出し、その構造を暗号学的ハッシュとして固定します。

例えば、IPが異なる複数のユーザーであっても、「入力速度や操作順序が高い一致度で繰り返されている」場合、構造的な類似性として可視化されます。 これらの結果は、ダッシュボードから証跡URL（Verification URL）として出力され、第三者が同一条件で確認可能な形で共有できるため、主観に依存しない論理的な協議が可能になります。

■ アドフラウド対策との関係（共存の位置づけ）

VOICEは、既存のアドフラウド対策ツールと競合するものではなく、役割が異なる補完的なレイヤーとして機能します。 アドフラウド対策は、無効クリックやBOTなど「流入前の不正トラフィック」を検知・除外することで、広告配信の健全性を担保します。 一方で、VOICEは「正規として通過したCVの中身」に着目し、その行動構造を分析します。

・アドフラウド：入口の不正を防ぐ ・VOICE：通過後の成果を最適化する

両者を組み合わせることで、広告配信の前段から後段までを一貫して管理することが可能です。VOICEは既存のアドフラウド対策の上に重ねて導入できる設計となっており、既存運用を変更することなく追加的な最適化レイヤーとして機能します。

■ 2つの新モジュール概要

1. VOICE Affiliate Mode（広告主向け防衛インフラ）

既存サイトにSDKを追加することで、行動構造に基づいた評価を行い、一定条件に該当する成果を「要確認」または「非承認候補」として可視化します。 従来のルールベースでは難しかった判断を補助し、広告主が支払い判断を行う際の根拠を提供します。料金体系は固定費を設けず、削減された広告費に連動した成果報酬型を採用しています。

2. VOICE Ado Optimize（代理店・運用者向け最適化ツール）

広告運用において「どの施策を変更すれば、どの程度の改善が見込まれるか」を提示する運用支援コンソールです。 分析にとどまらず、「特定キャンペーンの入札調整」「配信時間帯の見直し」など、具体的なアクションとその影響範囲を可視化することで、運用担当者の迅速な意思決定を支援します。

■ 今後の展望：すべての意思決定に「証明」を

VOICEは広告領域にとどまらず、意思決定プロセスの記録と検証という基盤を応用し、自動運転、医療AI、金融審査など、判断責任が問われる領域への展開を視野に入れています。 AIと人間が関与する意思決定を、後から検証可能な形で残す「証跡インフラ」としての役割を担ってまいります。

現在、既存のトラフィックに対してVOICEを適用し、広告費の構造分析を行う無料テストプログラムを提供しております。詳細についてはお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

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東京都新宿区新宿1-32-4 NSビル3F

[mail] info@voiceprotocol.app

[HP] https://voiceprotocol.app/hp/affiliate-mode