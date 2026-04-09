算数の大きな壁「筆算」をマンガで攻略！累計1300万部突破のうんこドリルシリーズから、新感覚の学習マンガが登場！

株式会社 文響社

株式会社文響社（代表取締役社長：山本周嗣）は、2026年4月9日に、小学生が学校の勉強でつまずきやすい単元をマンガで楽しく学べる新シリーズ「うんこドリル学習マンガ」より、『うんこドリル学習マンガ かけ算の筆算 小学3年生 算数』『うんこドリル学習マンガ わり算の筆算 小学4年生 算数』2冊を全国の書店およびオンラインストアにて発売いたします。

うんこドリル学習マンガ かけ算の筆算 小学3年生 算数うんこドリル学習マンガ わり算の筆算 小学4年生 算数お子さまの算数の「最初の壁」は筆算にある

小学3・4年生で学習する「筆算」は、それまでの単純な計算とは異なり、解くための手順が複雑になるため、多くのお子さまが算数に苦手意識を持ち始める「最初の壁」と言われています。

文響社では、この「難しい」「面倒くさい」と感じがちな筆算を、子どもたちが大好きな「うんこ」と「マンガ」の力で、自ら進んで解きたくなるような学習体験へと変えるべく、本書を開発いたしました。

うんこドリル学習マンガ３つの特長

１．「うんこ」で楽しく読める！

お子さまに面白く学びを伝えるうんこ先生が、かけ算やわり算の筆算の学習を、「うんこ」を使って教えます。

お子さまが興味をもって、楽しみながら読み進めることができます。

２．学習マンガだから何度でも読んで学べる！

ストーリーマンガ形式で、かけ算やわり算の筆算のやり方を紹介しながら物語が展開します。

学校の教科書よりも普段の生活の中でお子さまが手に取りやすく、夢中で何度も読むことで自然とやり方を理解することができます。

３．学校で習うことだから無理なく身につけられる！

学習範囲は小学３・４年生の算数の教科書で学習する、かけ算やわり算の筆算全般です。

お子さまが無理なく学ぶことができ、学校の授業でわからなかったことの補完や、苦手の克服に役立てることができます。

「うんこドリル学習マンガ」各巻の紹介

『うんこドリル学習マンガ かけ算の筆算 小学３年生 算数』

2けた×1けたの筆算から始まり、3けた×2けたなどの複雑な筆算までを網羅。「位をそろえて書く」という基本から、忘れがちな「くり上がり」の処理まで、うんこ先生やマンガのキャラクターと一緒に楽しくマスターできます。

「かけ算の筆算 小学3年生」マンガ抜粋『うんこドリル学習マンガ わり算の筆算 小学４年生 算数』

これまでの計算方法とは違うことで多くの小学生が苦戦する「わり算の筆算」に特化。「立てる・かける・ひく・おろす」の4ステップを、マンガでわかりやすくビジュアル化。商に0が立つケースや仮の商を立てる方法など、つまずきポイントを丁寧にフォローします。

コラムや「うんこ文章題」も収録！内容もりだくさんで最後まで飽きずに読み切れる！

「わり算の筆算 小学4年生」マンガ抜粋

マンガ本編に加え、学習をサポートするコーナーも充実！

まちがえやすいポイントを解決する「うんこ先生相談室」や、クスッと笑える「うんこ文章題」など復習に役立つ内容がもりだくさん。

「筆算のまとめ」も収録し、つまずいたらいつでも振り返ることができます。

ボリュームたっぷりで、算数がどんどん好きになる学習マンガです！

【商品概要】

『うんこドリル学習マンガ かけ算の筆算 小学3年生 算数』

原案 古屋雄作

シナリオ 森久人

マンガ 大江しんいちろう

ISBN：9784868450528

発売日：2026年4月9日

仕様：B6判／本文136P／オールカラー

定価：1298円（本体1180円＋税）

『うんこドリル学習マンガ わり算の筆算 小学4年生 算数』

原案 古屋雄作

シナリオ 森久人

マンガ 大江しんいちろう

ISBN：9784868450535

発売日：2026年4月9日

仕様：B6判／本文144P／オールカラー

定価：1298円（本体1180円＋税）