「流通戦略室」、スギ薬局と連携した訪日台湾人向けマーケティング支援を開始　～ 旅マエの商品認知獲得から旅アト施策まで、デジタルと実店舗を融合し一気通貫で支援 ～

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）は、株式会社スギ薬局（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：杉浦克典、以下スギ薬局）と連携し、日本のメーカー企業を対象とした、デジタル施策と実店舗を連動させた多角的なマーケティング支援を開始いたします。

本施策は、マイクロアドの流通小売企業とメーカーを繋ぐ専門組織「流通戦略室（※1）」によるプロジェクトです。

デジタル広告による認知獲得から、スギ薬局の訪日客来店数上位店舗（心斎橋店など）における特設棚の設置をはじめとするオフライン施策、そして施策実施後の効果検証や帰国後の越境EC支援までをワンストップで支援してまいります。

◼️背景

2024年の訪日台湾人数は年間で600万人を超え、コロナ前を23%を上回る伸びを記録しています（※2）。 台湾からの個人旅行客のうち70%以上の方が、SNS等から情報を収集するとされることから、デジタル施策及び実店舗を活用した多層的なアプローチが不可欠となっています。

マイクロアドは、リテールメディア市場の拡大に伴う店舗活用の需要増加を受け、新設した「流通戦略室」を通じて店舗のメディア化を推進しております。来客属性や店舗環境に合わせ、オンライン・オフラインを横断した独自の施策を提供し、流通小売企業とメーカー双方のマーケティング活動を支援しています。

一方、スギ薬局では訪日客向けのプロモーション施策を推進しており、メーカー各社との店頭施策のさらなる拡張を目指しています。これを受け、マイクロアドは同社との連携を強化し、スギ薬局がもつ店舗網と自社のデジタルマーケティングの知見を掛け合わせた、旅マエから旅アトまでを網羅するマーケティング支援を提供してまいります。

◼️ スギ薬局で実施するマーケティング施策の内容

スギ薬局の訪日客来店数上位店舗において、個人で訪れる訪日台湾人観光客の行動特性に最適化したマーケティング施策を展開します。旅マエ・旅ナカ・旅アトまでの全フェーズにおいて、オンライン・オフラインを交えた多角的なアプローチを行うことが可能です。



旅マエ：デジタルでの認知・誘客支援

マイクロアド台湾がもつ訪日台湾人向けメディアや、スギ薬局の公式SNS等を活用した商品紹介を行い、訪日前に商品の認知を拡大します。また、台湾人における旅行確定データ等を活用し、訪日を検討・確定している層へピンポイントで商品を訴求し、購買・来店意欲を高めます。



旅ナカ：実店舗での体験・購買促進支援

心斎橋をはじめとする、スギ薬局の訪日客来店数上位店舗（東京・名古屋・関西エリア）において、陳列棚やPOP設置等の施策を実施します。さらに、実施店舗の商圏内にあるホテルでのサンプリングや、多言語ショッピングアプリを通じたクーポン発行により、実店舗への来店と購買を促します。



旅アト：施策の効果検証と越境EC支援

帰国後も商品を継続して購入できるよう、越境ECプラットフォームへの誘導を行います。免税POSデータによる分析に加え、アンケート調査を実施することで、商品の認知度や満足度を可視化し、メーカー企業の次なるマーケティング戦略を支援します。

マイクロアドは「流通戦略室」を通じて、今後も多様な流通小売企業との連携を拡大してまいります。各企業の来客属性に最適化したオリジナルのマーケティング施策を構築・提供することで、流通小売企業とメーカー双方の収益最大化に貢献してまいります。







◼️「スギ薬局」について

スギ薬局は、関東、中部、関西、北陸・信州エリアに1,700店舗以上を展開するドラッグストアチェーンを運営しています。医薬品、化粧品、健康食品、日用品など、幅広い商品を取り扱い、お客様の健康と美容をサポートしています。近年、訪日観光客の増加に伴い、免税対応や多言語対応を強化し、訪日観光客向けのサービスの環境を整備しています。

◼️関連リンク

・店舗をメディア化し、流通小売企業とメーカーを繋ぐ「流通戦略室」を新設 ～ 国内客と訪日客を捉える、独自のマーケティング施策を提供開始 ～

https://www.microad.co.jp/news/detail/3050/





※1）マイクロアドの「流通戦略室」について

リテールメディア市場の拡大に伴う、店舗活用や実店舗連動のマーケティング需要の高まりを受け新設されたマイクロアドの専門組織です。当社の国内外の営業網とデジタルマーケティングの知見を掛け合わせ、国内客・訪日客が混在する店舗環境に最適なオンライン・オフライン施策を柔軟に設計します。流通小売企業とメーカー双方のマーケティング活動を、より広範かつシームレスに支援しております。

※2）JNTO 訪日外客数（2024 年 12 月および年間推計値）

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/

株式会社スギ薬局 概要

社名 株式会社スギ薬局

代表者 代表取締役社長 杉浦克典

本社所在地 愛知県大府市横根町新江62番地の1

事業内容 在宅医療にも対応した、地域連携・地域密着型ドラッグストアの運営

URL https://www.drug-sugi.co.jp