旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、燃油アップまえの今がチャンス！おトクな駆け込み割の販売を開始

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、2026年6月販売分より航空各社の燃油サーチャージが値上げ予定であることを受け、燃油サーチャージ値上げ前の予約を後押しする、おトクな駆け込み割を販売します。

ソウルや台北、ホノルルなど人気エリアのツアーを厳選しました。旅行費用が上昇する前に、おトクに海外旅行を予約できるようラインナップしています。燃油サーチャージの値上がりが予定されている今、ぜひこの機会にご予約ください。

◆燃油アップまえの今がチャンス！おトクな駆け込み割：

https://newt.net/sale?utm_medium=pr

■ 「燃油アップまえの今がチャンス！おトクな駆け込み割」販売の背景

国際情勢の影響により、航空各社は2026年6月販売分より燃油サーチャージの大幅な値上げを予定しています。燃油サーチャージは航空券価格に影響する重要な要素のひとつであり、値上げ後は今夏の海外旅行費用の上昇が見込まれています。

そこでNEWTでは、4月9日から5月9日までの期間限定で、燃油サーチャージ引き上げ予定のツアーを駆け込み価格で販売いたします。韓国、台北、ホノルルなど、日本人に人気のエリアを中心に厳選しました。

＜燃油サーチャージ値上げの背景＞

中東情勢の緊張を背景に、ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響で原油価格が上昇しています。原油から精製されるジェット燃料の価格も高騰しており、航空会社各社は運航コストの上昇を受けて燃油サーチャージの引き上げを予定しています。

■ 燃油アップまえの今がチャンス！おトクな駆け込み割の概要

販売期間：4月9日（木）～5月9日（土）11:59まで

対象商品：燃油サーチャージ引き上げ予定の海外ツアー

対象エリア：韓国（ソウル）、台湾（台北）、ハワイ（ホノルル） など10エリア

主な内容

・燃油サーチャージ値上げ前の駆け込み価格で予約可能

・人気エリアを中心に厳選

・夏休みシーズンの旅行をおトクに予約できる機会

・数量限定／先着順で販売予定

■ 「NEWT感謝祭 Final」も開催中！セールを活用して賢く予約

NEWTでは、サービス開始4周年を記念して、「おトクさ、ダントツ!! 4周年NEWT感謝祭Final」を開催しています。本セールでは、韓国19,800円～、フランス（パリ）119,800円～、ハワイ（ホノルル）98,800円～など、ゴールデンウィークや夏休みの旅行に最適な人気エリアを、おトクな価格で販売いたします。また、総額7億円分のポイントが当たる『たびガチャ』など、豪華特典もご用意しています。この機会にぜひ海外・国内旅行をお楽しみください。

開催期間：2026年3月28日 (土) 12:00 ~2026年5月9日 (土) 11:59

主なセール内容

・韓国 : 19,800円～（税・燃油込）

・フランス (パリ) : 119,800円～（税・燃油込）

・ハワイ (ホノルル) : 98,800円～（税・燃油込）

たびガチャ

・海外・国内旅行に使える総額7億円分ポイント山分け！

・まわせる回数：期間中1回（結果画面からシェアするともう1回まわせます。）

・商品内容：最大50,000円分のポイントが当たる

クーポン

・期間中いつでもつかえるツアー・ホテル8％OFFクーポン

・毎週土曜はNEWTの日！海外ツアー最大50％OFF先着クーポン配布

◆4周年、ダントツおトク!! NEWT感謝祭 Finalの詳細はこちら：

https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/ (https://newt.net/)

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app (https://newt.net/app)

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand (https://newt.net/brand)

公式SNS

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