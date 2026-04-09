Unity と Meta、複数年にわたるパートナーシップを延長し次世代 VR エクスペリエンスを強化

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

世界をリードするゲームエンジンのUnity [NYSE:U] は、本日、バーチャルリアリティにおける両社の長年の協力を深める、複数年にわたるプラットフォームサポートおよびエンタープライズ契約の延長を発表しました。

延長されたパートナーシップに基づき、Unity は引き続き Meta の VR プラットフォームサポートを提供します。

Unity の COO であるアレックス・ブラム(Alex Blum) は、以下のように述べています。「Meta は世界をリードする VR プラットフォームであり、その売上トップの VR ゲームの大部分をUnityが支えていることを誇りに思います。素晴らしいコンテンツこそが VR を成功させます。Meta のハードウェアおよび OS のリーダーシップと、インタラクティブコンテンツの開発基盤としての Unity の役割を組み合わせることで、私たちは VR をより多くの開発者にとって利用しやすいものにし、Meta の VR デバイスで VR ゲームやビジネスアプリケーションを開発、配信、収益化できるようにしています。」

Meta のバーチャルリアリティ VP であるライアン・ケアンズ (Ryan Cairns) 氏は以下のように述べています。「Unity は、VR 開発者コミュニティへの投資を含む、複数の取り組みにおいてMetaにとって極めて重要なパートナーです。長年にわたるパートナーシップを延長することで、開発者が高品質でパフォーマンスの高い 体験を Meta の VR デバイスを使用する何百万人もの人々により簡単に提供できるようにします。」

Meta の VR プラットフォーム向けに Unity で VR コンテンツの開発をするための詳細は、こちら(https://unity.com/ja/solutions/xr)からご覧いただけます。

Unityについて

Unity [NYSE: U] は、モバイル、PC、コンソールから拡張現実(XR)まで、すべての主要なプラットフォームでゲームやインタラクティブな体験を創造、販売、成長させるための一連のツールを提供しています。詳細は unity.com/ja をご覧ください。



※Unityおよび関連の製品名はUnity Technologiesまたはその子会社の商標です。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、連邦証券法で定義される「将来の見通しに関する記述」、特に Unity の計画、戦略、目的に関するものが含まれています。「信じる」、「可能性がある」、「するだろう」、「見積もる」、「継続する」、「意図する」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、およびそれらに類似する表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを意図しています。この将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、および想定により影響を受けます。リスクが現実になった場合、または想定事項が誤っていたことが判明した場合、実際の結果は、将来の見通しに関する記述に暗示される結果とは大きく異なる可能性があります。Unity の業績に影響を及ぼす可能性のあるこれらのリスク、およびその他のリスクに関する詳細情報は、Unity が米国証券取引委員会（SEC）に提出した報告書に記載されており、その内容は Unity の投資家情報ウェブサイトで閲覧できます。本リリースに記載されている内容は、本リリースの日付時点のものであり、Unity は、法律で義務付けられている場合を除き、本リリースの日付以降、将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではなく、現時点で更新する予定もありません。