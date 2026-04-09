株式会社ビスタホテルマネジメント、経営陣によるMBO実施のお知らせ

株式会社ビスタホテルマネジメント

株式会社ビスタホテルマネジメント（本社：東京都中央区、以下VHM）は、VHM代表取締役である伊原木一朗氏が設立した株式会社MIマネジメント（本社：東京都渋谷区、以下MIM）が資金調達を実施し、VHM親会社である山佐株式会社（本社：岡山県新見市、以下山佐）が保有するVHM株式60％を取得しましたのでお知らせします。

【MBO実施の背景】

市場環境の変化及びテクノロジーの進展が加速する現下、VHMが持つポテンシャルを更に高めるべく、経営の独立性を高めつつ、よりスピーディーな経営判断（資本政策含む）が不可欠との認識に至り、MBOを選択しました。尚、山佐はVHM株式40%を継続保有します。

【会社概要】

社名：株式会社ビスタホテルマネジメント

所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町2-7

設立：2006年9月

代表者：代表取締役会長兼社長 伊原木一朗

事業内容：ホテル運営事業

「ホテルビスタ」「ホテルビスタプレミオ」のブランドで、国内主要都市に15ホテルを展開中。

バスルーム・トイレ・洗面台をそれぞれ独立して配置した「3点独立型客室」をはじめ、常にプラスアルファの価値を追求しながら、既存のシティ・ビジネス・リゾートといったホテルカテゴリーにとらわれない、新しいスタイルのホテルづくりを目指してまいります。

URL：https://www.hotel-vista.jp/