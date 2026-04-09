【YouTube通販番組 通販の虎】ラーメンYouTuberSUSURUアンバサダーのダブル機能性サプリ「さらば糖脂塩」特別価格にて掲載されました！

株式会社LADDER[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dLgon5veHak ]

■ YouTube番組「通販の虎」で紹介

「通販の虎」は、人気YouTubeチャンネル「令和の虎」から派生した通販特化型番組で、出演者が商品やビジネスモデルを審査しながら販売戦略を議論するコンテンツです。

番組販売サイト：https://tsuhan-tora.com/

さらば糖脂塩は番組内では、

ダイエットにおいてさまざまな課題がある中で、SUSURUさんのファンの方から得た人生の課題をもとに開発をした ブランドで、発売して約1年、今回その機能が厚生労働省に認められて「機能性表示食品」としてリニューアル発売したと発表しました。

今までにない「糖脂塩カット 美容成分」を試してもらいたく志願しました。

■さらば糖脂塩とは？

詳細はこちらから :https://toshien.jp/lp?u=toshien_1_l1_social_prtimes_oo_1

現代の食生活において、避けては通れない「糖・脂・塩」。

気をつけているつもりでも、外食や間食、忙しい日々の中で気づかないうちに積み重なっていきます。

そんな日常に寄り添い、無理なく継続できるという発想から生まれたのが、YouTube登録者数195万人以上、ラーメンYouTuber SUSURU監修のダブル機能性表示食品「さらば糖脂塩」です。

すでに溜まっている過去の脂肪ケアに加え、これから摂取する「糖質・脂質・塩分」にもアプローチしながら、ビタミン・ミネラルまで摂れるアイテム。

食事制限や極端な我慢ではなく、無理なく続けられるインナーケアとして、毎日の習慣に取り入れていただける設計となっています。

■どんな成分が入っているの？

2つの機能性関与成分をW配合！

１.【難消化性デキストリン】

難消化性デキストリンには、食事由来の脂肪や糖の吸収を抑える機能や、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。

２.【チャカサポニン】

チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。

また肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能が報告されています。

難消化性デキストリンとチャカサポニンの機能性関与成分として機能性表示食品の処方は日本で唯一、初めてとなります。

詳細はこちらから :https://toshien.jp/lp?u=toshien_1_l1_social_prtimes_oo_1

■通販の虎限定オファーをご用意しました！

商品名：さらば糖脂塩

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定価 \5,500（税込\5,940）

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通販の虎限定で \2,980 (税込 \3,218)

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届出番号：K427

内容量：1包(7g)×30包

気になる放映動画はこちらからチェック⬇️

https://youtu.be/dLgon5veHak?si=tohMf5gy0O0GMqsG

詳細はこちらから :https://toshien.jp/lp?u=toshien_1_l1_social_prtimes_oo_1

▼公式SNSはこちらから▼

Instagram：https://www.instagram.com/saraba_toshien

X：https://twitter.com/saraba_toshien

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■アンバサダー SUSURUについて

ラーメン好きが興じて始まった生粋のラーメンYouTuber。「毎日ラーメン健康生活」と称し、3,500日以上毎日ラーメンをすする様子を「SUSURU TV.」にアップし続けている。YouTube登録者数195万人超、総再生回数は20億回を超える。 2023年10月にSUSURUが全国から厳選したラーメンを楽しめるイベント「SUSURUラーメンフェス」を初主催し、その後全国各地で定期開催をしている。

■株式会社LADDERについて

P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。

プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4丁目1-1 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：PtoC事業 メディカルサポート事業 サウナ事業 海外通販事業

さらば糖脂塩：https://x.gd/3tpSO(https://x.gd/YweuT)

P3：https://x.gd/U46el

P3 BOOSTER：https://x.gd/OCOSNG

CHILLERS：https://x.gd/LN2F8

HTF：https://x.gd/m57Ma

Recovenel：https://x.gd/RUy08

ふわっとマシュマロブラ：https://x.gd/Qh