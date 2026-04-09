国道3号沿い「KOUSEN VISION 木町」が到津ビジョンと連動開始　北九州市内2拠点から同時発信が可能に

有限会社 広宣

有限会社広宣（本社：福岡県北九州市）が運用する街頭ビジョン「KOUSEN VISION 木町」が、同区到津の街頭ビジョンと連動し、複数拠点から情報発信できる体制となりました。

同ビジョンは、ドライバーや歩行者に向けて映像情報を発信する屋外メディアです。木町交番前交差点付近に設置されており、1日約3万台（国土交通省調べ）が通行する国道3号沿いという立地を活かし、高い視認性での情報発信が可能です。国道3号は北九州市内を縦断する主要幹線道路であり、通勤・通学・物流など生活に密着した交通の流れの中に位置することから、日常的に多くの市民の目に触れる媒体として機能しています。

同社が小倉北区到津で運用する「KOUSEN VISION 到津」との連動により、1つのコンテンツを小倉北区内の複数エリアへ同時に届けることが可能となりました。エリアを面でカバーする連動放映は、地域への浸透力を高めたいプロモーションにとっても有効な手段です。

企業広告や店舗プロモーションのほか、地域イベント情報や行政のお知らせなど、幅広い情報を発信する媒体として活用されています。テレビや新聞といったマス媒体に比べてエリアを絞った屋外メディアへのニーズが高まるなか、来店促進や認知向上を目的としたプロモーションを生活動線上で届けられる点が街頭ビジョンの強みです。

また、災害時の防災・避難情報の発信にも活用する想定で、地域の安心・安全を支える情報インフラとしての役割も担います。

同社では、街頭ビジョンを単なる広告媒体ではなく、地域と企業、生活者をつなぐ情報発信メディアとして位置づけています。今後も拠点の拡充や放映コンテンツの充実を通じて、北九州エリアにおける地域コミュニケーションの活性化を目指していきます。





■概要

名称：KOUSEN VISION 木町

所在地：福岡県北九州市小倉北区木町エリア

媒体：LED街頭ビジョン

ビジョンサイズ（横4.8m×縦2.8m）

放映内容：企業広告、店舗PR、地域イベント情報、公共情報など

放映時間：7時～22時

Web：https://kousenv.com/



名称：KOUSEN VISION 到津

所在地：福岡県北九州市小倉北区到津エリア

媒体：LED街頭ビジョン

ビジョンサイズ（横2.8m×縦1.9m）

放映内容：企業広告、店舗PR、地域イベント情報、公共情報など

放映時間：7時～22時

Web：https://kvision-i.hp.peraichi.com



■街頭ビジョンネットワーク

現在、以下の街頭ビジョンと連動した情報発信が可能です。

・KOUSEN VISION 木町

・KOUSEN VISION 到津

複数拠点からの放映により、北九州市小倉北区エリアで効率的な情報発信が可能になります。



【お問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせ・媒体資料のご請求は、下記までお願いいたします。

有限会社 広宣（コウセン）

TEL：093-571-0118 （平日9:00~18:00）

ウェブサイト：https://kousenv.com