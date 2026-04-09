当社の「生成AI環境構築サービス」が、AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー（FTR）の認定を取得いたしました

株式会社クレスコ

この度、当社が提供する「生成AI環境構築サービス(https://wakuwaku.cresco.co.jp/solution/generative-ai)」が、アマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）による技術レビュー「AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー（Foundational Technical Review、以下 FTR）」の認定を取得いたしました。

AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー（FTR）は、AWS パートナーが提供するソリューションやサービスについて、AWSのベストプラクティスに基づき、セキュリティ、信頼性、運用性といった観点から技術的な検証を行うレビュー制度です。

FTRで認定を取得することで、対象となるソリューションが、AWSの定める共通要件に沿って設計・実装・運用されていることが技術的に確認されます。

この認定は、企業がクラウドサービスを安心して利用するための重要な判断材料の一つとして位置付けられています。

■生成AI環境構築サービス

クレスコの生成AI環境構築サービスは、企業が直面する「生成AIを業務に活用したいが、セキュリティやガバナンス、既存システムとの連携に不安がある」「PoC止まりで全社展開に進めない」といった課題に対応し、安全かつ効率的に生成AIを業務へ組み込むための専用環境をクラウド上に構築するサービスです。

お客様ごとのクラウド環境上に、Amazon Bedrockなどの生成AI基盤を活用した生成AI環境を構築し、社内データや既存システムと連携することで、バックオフィス業務の効率化、問い合わせ対応の高度化、ナレッジ活用の促進など、実業務に直結する価値創出を支援します。

また、RAG（検索拡張生成）を活用した社内情報検索、アクセス制御・ログ管理を含むセキュリティおよびガバナンスを考慮した設計により、企業が安心して生成AIを全社的に利用できる環境を実現します。導入から運用、活用定着までを見据えた柔軟なカスタマイズにも対応しています。

■今後の展望

今回のFTR認定取得により、クレスコの生成AI環境構築サービスにおいて、AWSのベストプラクティスに沿った設計および運用が行われていることが、第三者の技術レビューによって証明されました。

クレスコは今後、生成AIを「一部の先進的な取り組み」に留めるのではなく、バックオフィスや基幹業務、顧客接点を含む幅広い業務領域へ展開するための基盤として位置付け、AIエージェントの活用や業務プロセス全体の高度化を支援してまいります。

これにより、AI活用による顧客サービスの高度化、業務の効率化を実現し、お客様が本来注力すべき価値創出業務に集中できる環境を提供することで、お客様の競争力強化およびビジネス価値向上に貢献してまいります。また、AWSの最新技術や知見を取り入れながら、企業の生成AI活用を実践レベルで支えるパートナーとして、さらなるサービス拡充と事業成長を目指してまいります。