坂道、もう立ち漕ぎしない！汗をかかない通勤を叶える、350W強力モーター搭載の電動アシスト自転車「EENOUR S1」新登場

株式会社イーノウ・ジャパンEENOUR 電動アシスト自転車S1

■ 開発の背景：移動を「ストレス」から「愉しみ」へ

毎日の通勤や買い物における「坂道の辛さ」「乗り降りの不便さ」「駐輪スペースの確保」といった課題を解決すべく、EENOURは走行性能と利便性を高次元で融合させた「S1」を開発しました。

主な特徴

1、350W強力モーター×トルクセンサーの最適解

一般的な250Wモデルを凌駕する350Wモーターを搭載。高感度トルクセンサーが踏み込みを瞬時に検知し、漕ぎ出しから坂道まで、背中を押されるような滑らかでパワフルな加速を実現します。

2、長距離走行とメンテナンス性の両立

1回のフル充電で最大約80kmの走行が可能。週1回の充電で、日常の移動を余裕でカバーします。また、52T大径チェーンリングの採用により、一漕ぎでの進む距離が約24％向上し、効率的な走行をサポートします。

EENOUR 電動アシスト自転車S1EENOUR 電動アシスト自転車S1

3、30通りの走行モードであらゆる路面に対応

「電動アシスト5段階」×「SHIMANO製6段変速」の組み合わせにより、最大30通りの走行モードを選択可能。勾配や交通状況に合わせ、常に最適なペダリングを提供します。

4、誰にでも優しい「低床フレーム」＆「折りたたみ」設計

スカートやスーツでもまたぎやすい低床フレームを採用。さらに、工具不要でコンパクトに折りたためるため、室内保管や車載によるアウトドア先での利用にも最適です。

EENOUR 電動アシスト自転車S1

5、信頼の安全性と快適な乗り心地

制動力： 天候に左右されない高精度ディスクブレーキ。

耐久性： 耐食性に優れた304ステンレススポークと高剛性ホイール。

快適性： 人間工学に基づいた高反発・通気性サドルが、長時間の走行でも疲れを軽減します。

商品情報

EENOUR 電動アシスト自転車S1

製品型番：S1

サイズ：長さ1610×幅590×高さ1220mm

折り畳みサイズ：長さ840×幅470×高さ660mm

本体材質：アルミニウム

重量：20.9kg

タイヤサイズ：20*2.0英式バルブ

変速機：Shimano外装6速

走行システム：モード5段階

モーター定格出力：350W

バッテリー型式：リチウムイオンバッテリー

バッテリー定格出力電圧：36V

バッテリー容量：7.8Ah

充電時間：3～4時間

店舗情報

EENOUR 電動アシスト自転車S1

【公式サイト】https://dada.link/aMxc6r

【楽天市場】https://dada.link/smA7Bv

【Yahoo】https://dada.link/OtmEDd

ブランド紹介

EENOUR（イーノウ）は「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指します。