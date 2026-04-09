公益財団法人京都地域創造基金

公益財団法人京都地域創造基金（所在地：京都市伏見区、理事長：新川達郎）は、がん治療を続けるひ

とり親家庭の子女を対象とした「がんサポート奨学支援金」の募集を、2026年4月10日（金）より開始いたします 。

https://www.plus-social.jp/results.cgi?tid=149

この奨学金は遺贈寄付による資金を財源としています 。

■ 本事業の背景と趣旨

現在、がん治療の長期化や高額な医療費により、進学の意欲がありながらも経済的に困難な状況に置

かれている学生が少なくありません 。当財団では「経済的格差に左右されずに公平で質の高い教育を

受けることができる社会」を目指し、特に完治が難しい癌や末期癌の治療をしているひとり親家庭を対

象とした支援を実施します 。本支援金は、返還義務のない「給付型」として支給し、学生が安心して

勉学に専念できる環境を整えることを目的としています 。

■ 募集要項の概要

対象者：以下のすべてに該当する方

1. 京都府内在住、または府内の教育機関（高校・大学等）へ進学決定している

2. 完治が難しい癌や末期癌の治療をしているひとり親家庭の子女

3. 経済的援助を必要とし、勉学に意欲がある

採用人数：20名程度

支給額：月額 20,000円 ～ 25,000円（給付型・返還不要）

支給期間：2026年4月から1年間（卒業まで）

応募期間：2026年4月10日（金）～5月31日（日）必着

■ 申請方法所定の申請書に本人が記入し、事務局へ郵送にてご提出ください 。選考結果は6月中旬に本人へ通知されます 。

【本件に関するお問い合わせ先】

公益財団法人京都地域創造基金

専務理事 可児卓馬

住所：〒612-8431 京都市伏見区深草越後屋敷町40-1 1F

TEL：075-257-7883（平日 9:00～17:30）

MAIL：office@plus-social.jp