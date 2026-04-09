JISDAとFastNeura、認知支援・生体センシング領域における戦略的協業を開始

JISDA株式会社

JISDA株式会社（東京都千代田区、代表取締役：國井翔太、以下「JISDA」）と、株式会社FastNeura（東京都文京区、代表取締役CEO：水口成寛、以下「FastNeura」）は、JISDAが設立した防衛起点で社会実装を見据えた医療・バイオコンソーシアム「RESCUE」において、認知支援・生体センシング領域に関する戦略的協業を開始したことをお知らせします。

本協業では、FastNeuraが有するマルチモーダル生体データ解析、認知状態推定AI、クローズドループ介入技術などのニューロテクノロジーと、JISDAの防衛・安全保障領域における構想力および実装志向を掛け合わせることで、高負荷環境下における人間の認知・判断・集中維持を支援する次世代基盤の構築を目指します。

■協業の背景

近年、防衛・安全保障領域では、情報量の増大、判断時間の短縮、継続的な監視業務の高度化、通信制約下での対応などにより、個々の装備やシステムの性能だけでなく、それを扱う人間の認知状態や心身状態そのものが、任務遂行能力を左右する重要な要素となっています。

特に、注意力の低下、疲労の蓄積、ストレスの増大、認知負荷の上昇といった人間側の制約は、現場における判断精度や持続性、安全性に大きな影響を及ぼします。こうした背景から、従来の「装備中心」「システム中心」の発想に加え、人間の状態を把握し、それに応じて支援を最適化する「人間中心」の技術実装が求められています。

FastNeuraは、東京大学発のニューロテック・スタートアップとして、マルチモーダル生体信号から人間の無意識状態（情動・認知）を高精度に推定するAIや、触覚刺激等を用いて最適な認知・心理状態へ誘導するクローズドループ介入技術を独自に開発しています。また、同社は脳・生体信号からリアルタイムに心身状態を推定する自律型AIと介入技術を組み合わせた認知拡張プロダクト「Sync」を開発しています。

今回の協業は、こうしたFastNeuraの技術的強みと、JISDAがRESCUEを通じて推進する防衛起点の医療・バイオ・安全保障領域における社会実装構想を接続し、認知支援、生体センシング、人間拡張技術を統合的に実装していくことを目的とするものです。両社は、防衛分野における高負荷環境での活用を起点に、防災、救急、ヘルスケア、公共安全などへの展開も見据えた次世代の認知支援基盤の構築に取り組んでまいります。

■共同で取り組む主な内容

1．マルチモーダル生体データを活用した認知状態推定技術の検討

両社は、脳波を含むマルチモーダル生体データを活用し、疲労、集中、ストレス、注意、認知負荷などの状態を推定する技術の活用可能性を共同で検討します。これにより、防衛・安全保障領域における高負荷環境下での判断支援、安全管理、パフォーマンス維持に資するユースケースの具体化を進めます。FastNeuraはマルチモーダル生体データ分析技術を中核技術として公表しています。

2．クローズドループ介入を活用した認知支援技術の検討

両社は、人間の状態を把握するだけでなく、その状態に応じて適切な支援や介入を行う認知支援基盤の構築を目指します。FastNeuraが開発するクローズドループ介入技術とJISDAの現場起点の要求整理を掛け合わせることで、継続的な集中維持や認知負荷低減を支援する実装可能な技術開発を推進します。FastNeuraは触覚刺激等を用いたクローズドループ介入技術を公表しています。

3．防衛起点での実証と社会実装に向けた展開設計

両社は、防衛領域の厳しい要求条件のもとで技術の有効性を検証しつつ、その成果を防災、救急医療、ヘルスケア、公共安全などへ展開することを見据えた実証設計を進めます。FastNeuraは防衛・安全保障や国家レジリエンス領域での協業実績を公開しており、本協業においても、防衛起点で鍛えた技術を社会全体のレジリエンス向上へ接続することを目指します。

JISDAとFastNeuraは、本協業を通じて、防衛分野における認知支援、生体センシング、人間拡張の各技術を有機的に接続し、現場で機能する次世代の認知支援基盤の構築を進めてまいります。両社は、ニューロテクノロジーとAIを中核とした研究開発・実装体制を通じて、日本における防衛起点の先端医療・バイオ・認知支援領域の発展と、その社会実装に貢献してまいります。

■各社 代表コメント

JISDA株式会社 代表取締役 國井翔太 コメント

これからの防衛・安全保障領域において競争力を規定するものは、もはや個別の装備や要素技術の性能だけではありません。人間の認知、判断、集中、回復といった根源的な能力をいかに理解し、支え、拡張しうるか。その水準こそが、次世代の国力や安全保障基盤の在り方を左右すると考えています。

私たちJISDAは、防衛起点で技術を育てるだけでなく、そこで培われた知見を、医療、防災、公共安全をはじめとする社会全体の基盤へと接続していくことを構想しています。RESCUEは、まさにそのために立ち上げた枠組みです。防衛という最も厳しい要求水準の下で、人間を中心に据えた次世代基盤を構築し、それを社会実装へと展開していく。この挑戦には、日本の技術と産業の将来を切り拓く意義があると考えています。FastNeuraが取り組む、脳・生体信号とAIを活用した認知状態の理解と支援の技術は、この構想を前進させるうえで極めて重要な意味を持ちます。人間の内側にある状態を可視化し、そこに働きかける技術は、安全保障の現場に新たな可能性をもたらすだけでなく、社会全体のレジリエンスや持続性の在り方そのものを更新しうるものです。今回の協業を通じて、人間中心の次世代認知支援基盤の構築を本格的に進めてまいります。

株式会社FastNeura 代表取締役CEO 水口成寛 コメント

FastNeuraは、マルチモーダル生体データとAIを活用し、人間の無意識状態を理解し、最適な認知・心理状態へと支援する認知拡張技術の社会実装に取り組んでいます。今回、JISDAとともにRESCUEにおける戦略的協業を進められることを大変嬉しく思います。

防衛分野は、限られた時間、資源、通信環境の中で、人間の認知や判断の限界が最も厳しく問われる領域の一つです。だからこそ、ここで求められる技術は、防災、救急、ヘルスケア、公共安全など幅広い社会課題にも接続できる可能性を持っています。JISDAの現場起点の構想力と、FastNeuraの認知状態推定AIおよびクローズドループ介入技術を掛け合わせることで、次世代の認知支援基盤の構築に貢献してまいります。

■JISDA株式会社について

JISDA株式会社は、2025年11月に設立された、安全保障分野における高度な研究開発およびインテグレーションを行う防衛スタートアップ企業。国内外の運用現場に関する情報収集を通じて、技術シーズと防衛ニーズを統合的に追求する体制を有する。試作から量産に至る技術的基盤を自社内に保持するとともに、現場部隊の運用知見および中央省庁における制度設計・政策形成に関する理解を持っている。自由で開かれた市場を尊重する主体として、民間の立場から次世代の安全保障スタンダードを日本から発信することを目指す。

社名：JISDA株式会社

代表：國井翔太

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目7-12 サピアタワー8F

事業内容：無人システム事業、サイバーセキュリティ事業、防衛医学に関する研究

HP : https://jisda.jp/

■株式会社FastNeuraについて

株式会社FastNeuraは、東京大学発の認知神経科学とAI技術を融合させた「認知拡張（コグニティブ・オーグメンテーション）」の社会実装を推進するニューロテック・スタートアップです。マルチモーダル生体データからの人間の無意識状態（情動・認知）推定技術や、感覚刺激等を用いて最適な認知・心理状態へ誘導するクローズドループ介入技術を独自に開発しています。また、脳・生体信号から推定された心身状態を既存のソリューションに組み込む生体適応型AIプラットフォーム「Sync OS」を開発・提供しています。

社名：株式会社FastNeura

代表：水口成寛

所在地：東京都文京区本郷6-25-14 宗文館ビル3階

事業内容：ニューロテック/AI関連技術の研究開発、認知拡張ソリューションの提供

HP：https://fastneura.com/