～人事制度の設計から導入まで～「ゼロからつくる！はじめての人事制度のつくり方セミナー」を5月13日にオンラインで開催

株式会社新経営サービス

日本の人事制度コンサルティングに強みがある、株式会社新経営サービス 人事戦略研究所（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、オンラインセミナー「ゼロからつくる！はじめての人事制度のつくり方セミナー」を、2026年5月13日（水）13:30～15:30に開催いたします。

URL：https://jinji.jp/seminar/16692/

本セミナーは、中小企業の経営者および人事部門責任者を対象に、初めて人事制度を設計する企業に向けた入門編のセミナーです。

■ 開催背景

～人事制度の設計から導入まで～

本セミナーは、初めて人事制度を設計する企業に向けた入門編のセミナーです。

120分の内容で１.制度づくりのポイント ２.スムーズな導入方法を紹介。

他社の取組み事例も含めて、まずは人事制度づくりの基本が一通り理解できます。

「会社として、社員の働きぶりに見合った賃金を出して、頑張りに報いたい」という方。

また、「人事制度を作ろうとしているが、何から始めたらいいかわからない」

「制度はあるが『作り方』を知っている社員がいない」「本当に『使えるもの』ができるだろうか？」

という悩みをお持ちの方は、ぜひご参加ください。

※本セミナーは、2025年11月開催「ゼロからつくる！はじめての人事制度のつくり方セミナー～わが社にもそろそろ人事制度が必要？と思ったら～」を一部、改訂した内容です。

■ 登壇者

講師：増田あかり増田 あかり（人事戦略研究所 コンサルタント）

大学卒業後、一社目は製造業で生産管理を経験。

前職では大学生の就職支援に従事する中、人と仕事、人と組織の課題に向き合うことの難しさとやりがいを実感。

より中長期的な視点で組織と人の成長を支援したいという想いから新経営サービスに入社、顧客の想いに寄り添うコンサルタントを目指し日々活動している。

■ プログラム内容

■ セミナー開催概要

■ 過去のセミナー開催実績

■ 関連情報

■ 株式会社新経営サービスについて

◆人事制度を作る前に知っておくべきこと- 「人事制度を作る」とは、何をすることなのか？- どのようなスケジュールで進めたらいいのか？- 作り方・進め方で注意すべき点は？◆人事制度の設計手順とポイント- 等級制度：社員への期待とキャリアパスを伝える（縦をどう分けるか？横をどう分けるか？専門職の是非は？）- 評価制度：経営計画や人材育成の推進につなげる（何を評価するか？誰がどう評価するか？どう処遇に反映するか？）- 賃金制度：公正な処遇・リスク回避につなげる（給与制度はどう設計するか？賞与制度はどう設計するか？）◆人事制度をうまく導入・定着させるコツ- 社員説明会、研修：人事制度の理解・浸透を促す（会社の意図・想い、社員目線で得られるメリット、評価観点 の理解・浸透）- さまざまな制度導入方法：スムーズな「すべり出し」を目指す工夫（時期ごとに対象制度、対象社員を絞った段階的な導入 など）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/57_1_0a10e99032cebecea991f7908beca850.jpg?v=202604091051 ]【オンライン（Zoom）開催】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/57_2_ab29197c635659307be30a924fc56e89.jpg?v=202604091051 ]【東京開催】- 2026年3月4日（水） 中小企業のための社員が育つ人事制度のつくり方(https://jinji.jp/seminar/16429/)- 2026年2月17日（火） 成功事例に学ぶ、「65歳定年延長・70歳継続雇用」と人事制度の見直し方(https://jinji.jp/seminar/16396/)- 人事戦略研究所 公式サイト(https://jinji.jp/)- 過去のセミナー実績(https://jinji.jp/seminar/seminar_past/)- 人事制度構築コンサルティング(https://jinji.jp/hrconsulting/)- 人事制度ノウハウ(https://jinji.jp/knowhow-theme/hrsystem/)

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ、株式会社として設立しました。現在では、一部上場企業からスタートアップ企業まで、2,000社を超えるお客様にご信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

成長戦略の策定と推進、人事制度改革、人材育成、企業文化の浸透など、幅広い経営課題に対応し、実践的なソリューションを提供しています。

また、商工会議所、金融機関、経営者協会、産業支援機関など、多様な団体に専門コンサルタントを講師として派遣し、知見の共有にも力を注いでいます。これまでに当社コンサルタントによる出版書籍は30冊を超え、経営ノウハウの情報発信にも積極的に取り組んでいます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/57_3_d5b24c9d2710bc793ae0a64bf49cecce.jpg?v=202604091051 ]

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

人事戦略研究所は、上場企業から中小企業まで、これまでに累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援してきました。

業種や規模を問わず、人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

私たちは、制度設計にとどまらず「現場で機能する運用」までを視野に入れ、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果へと結びつけることを重視しています。

経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

人材開発部は、中堅・中小企業を対象に、理論や知識の習得にとどまらず、現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開しています。

基幹講座である「経営者大学」は、1987年の開講以来、経営者・後継者・経営幹部を中心に、1,400名を超える企業リーダーを育成してきました。また、「実践管理者養成講座」は1991年のスタート以来、500名以上の管理者の成長を支援しています。さらに、管理者パフォーマンス向上プログラム、組織変革プログラム、360度リーダーシップ研修、組織マインド変革プログラム、評価者研修、OJT教育推進プログラムなど、多彩な人材育成メニューを通じて、組織の成長をサポートしています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

経営支援部は、中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団です。

これまでに700社を超える企業の経営計画策定を支援しており、そこで培った実績とノウハウを活かして、事業承継後の経営基盤強化やさらなる成長をサポートしています。

経営革新や補助金の活用など、企業成長に向けたあらゆる取り組みを、計画策定から実行まで一貫して支援。総合的なアプローチと時流を踏まえたノウハウで、実効性の高い成果を生み出します。

また、顧客企業の顧問税理士との連携はもちろん、事業承継をはじめとする経営課題にも、グループ内の税理士・社労士や提携弁護士などの専門家とチームを組み、総合的な解決を図っています。