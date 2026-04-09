【独自調査】地域差と開業のタイミングの変化が鮮明に。全国1,155件の理美容開業ランキングを公開

株式会社Review

株式会社Review（リビュー／大阪市中央区／代表取締役：藤本茂夫）は、「人」と「IT」のチカラを組み合わせ、行政データなどをもとに、全国の実在する店舗・施設・法人の情報を収集・整備し、データとして提供しています。

このたび、2025年7月～9月に開業した全国の理容所・美容所のデータを分析した結果、理美容業界における開業動向は、単なる増減ではなく、開業のタイミングの分散・地域による差・働き方の変化という複数の原因が同時に起きている実態が明らかになりました。

本リリースでは、こうした変化を踏まえ、全国の理美容開業動向を整理した「全国理美容開業ランキングレポート ver6（2025年7月～9月・過去3年間比較）」の分析結果をまとめています。

開業数は「減少」ではなく「再構成」の局面へ

2025年7月～9月の全国の理美容店舗の開業数は、1,155件となりました。

一部では、開業数の減少が見られるものの、これは市場縮小ではなく、開業時期のタイミングや開業形態の変化、都市部と地方での開業格差の拡大など、複数の背景があると考えられます。

つまり、理美容業界は、

単に「開業が減っている」のではなく、「開業のあり方、そのものが変わってきている」と言えるのではないでしょうか。

全国理美容開業数ランキングTOP5（2025年7月～9月）

2025年7月～9月の理美容開業数を都道府県別に見ると、

1位東京都（186件）、2位大阪府（116件）、3位福岡県（73件）、4位神奈川県（72件）、5位千葉県（50件）といった都市部・中核都市圏が上位を占めました。

東京都は市場の大きさもあり、安定した開業が続いており、引き続き都市部に開業が集中する傾向が見受けられます。

一方で、首都圏以外の都市や地方では、開業のタイミングにばらつきが見られるなど、地域によって動きに違いが出てきています。

都市部が強い構図は続いているものの、人口動態や市場規模、環境の違いが、開業動向に影響を与え始めていると考えられます。

※詳しくはレポート資料(https://re-view.jp/v2/wp-content/uploads/marketingreport_beauty6.pdf)をご覧ください。

開業時期のタイミングは“固定”から“分散”へ

今回の開業動向分析では、特定の月に開業数が落ち込む動きがありました。

しかしこれは需要の減少ではなく、行政手続きや施工スケジュールの影響により開業のタイミングが後ろにずれたためと考えられます。

2025年はお盆期間の影響もあり、行政の手続きや内装工事など、一時的に停滞しやすい状況にあり、開業スケジュールの調整が発生しました。

その結果、開業が翌月にずれ、9月の割合は57％と、過去3年で最も高い水準となっています。

※9月の割合は、8月と9月を合わせた中で、9月がどれくらいを占めるかを示しています。

このことから、今回の変動は一時的な減少ではなく、開業のタイミングが調整されている動きと言えるのではないでしょうか。

地方と東京で異なる開業の動き。地域ごとの違いが明確に

地域別に見ると、今回の開業変動は全国で同じように起きているわけではなく、地方や首都圏以外の都市で、目立って見られました。

これは単なる開業時期のズレではなく、人口や市場規模の違いによって、そもそも開業のしやすさに差が出ていることが背景にあると考えられます。

東京都の開業数は安定

一方で、東京都では開業数は安定しており、他の地域とは異なる動きとなっています。

その背景には、以下のような点が挙げられます。

- 人口や来訪者が多く、安定した需要がある- シェアサロンや面貸しなど、柔軟な働き方が広がっている- 法人や投資による出店の存在が一定数ある

こうした違いから、都市部と地方では、開業のしやすさや考え方に差が出てきていると考えられます。

※詳しくはレポート資料(https://re-view.jp/v2/wp-content/uploads/marketingreport_beauty6.pdf)をご覧ください。

開業数だけでは見えない、働き方の変化

今回のデータを見ると、開業数には変動が見られましたが、それだけで市場の動きを判断するのは難しくなってきています。

最近は、シェアサロンや面貸しなど、店舗を持たずに働くスタイルも増えてきました。

そのため、開業数が減っているように見えても、実際には人が減っているわけではなく、働き方が変わっているだけというケースも考えられます。

こうした背景を踏まえると、これからは開業数だけでなく、どんな形で働いているのかも含めて見ることが大切になってきそうです。

理美容業界の"今"と"これから"

これまで理美容業界では、独立する＝自分のお店を持つというのが一般的でした。

最近は、シェアサロンやフリーランスなど、お店を持たずに働くスタイルも広がってきています。

そのため、「開業する」ということ自体の意味も、少しずつ変わってきています。

今後は、開業数の増減で拡大縮小といった市場を見るのではなく、立地・タイミング・働き方を含めた総合的な判断をしていくことが大切になりそうです。

本レポートが、業界に関わる皆さまにとって、現状の市場を把握し、これからを考えるきっかけになれば嬉しいです。

データで支え、社会に寄り添う。

私たちはこれからも、みなさまに役立つ情報を届けてまいります。

全国理美容開業ランキングレポートver6

https://re-view.jp/v2/wp-content/uploads/marketingreport_beauty6.pdf

■YOROZU DATAについて

YOROZU DATAは、全国の店舗・法人情報を「IT × 人」の独自手法で収集・整備し、

営業・マーケティング・商品企画などにおける意思決定のためのデータ提供を支援するプラットフォームです。

多くのデータサービスが、サブスクリプション契約や高額なパッケージ販売を前提としている中で、

YOROZU DATAはアカウント登録無料、「必要なデータを、必要なときに、必要な分だけ使える」ことを前提に設計されています。

YOROZU DATAについて :https://yorozu-data.re-view.jp/

「ビジネスをラクに、生活を楽に」

Reviewはこれからも、あらゆる可能性にチャレンジし続け、Reviewのデータサービスを通して沢山の企業の新たなビジネスチャンスを創り、地域経済の活性化に貢献していきたいと考えております。

「できないを可能にする」という理念を掲げ、全国にいる約6,500名の登録パートナーの力を借りながら、独自のAI技術、データの力を活用して新しい未来の形を創造していきます。この取り組みを通じて、ビジネスの効率化と生活の向上を図るための実践的なソリューションを提供し続けてまいります。

【株式会社Reviewについて】

＜商号＞ 株式会社Review（リビュー）

＜代表者＞ 代表取締役CEO 藤本 茂夫

＜所在地＞ 〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-4-7おおきに御堂筋瓦町ビル8F

＜設立＞ 2016年3月

＜資本金＞ 112,620,000円（準備金 100,620,000円）

＜事業内容＞ データプラットフォーム「YOROZU DATA」の運営・企画・開発

IT×人によるオリジナルクレンジング技術の提供

＜受賞＞ オール大阪企業家支援プロジェクト StartUP 第11回ビジネスプランコンテスト 特別大賞

＜HP＞ https://re-view.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

株式会社Review（リビュー）

担当：五味川

Email：gomikawa@re-view.co.jp