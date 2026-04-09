VARIETAS、AGCに「AI面接官」の導入開始

株式会社VARIETAS

株式会社VARIETAS（読み方：バリエタス）が開発・提供する大手企業向け対話型AI面接「AI面接官」が、AGC株式会社（以下「AGC」）において導入されたことをお知らせいたします。

AGCは、ガラス・電子・化学・ライフサイエンスなどの幅広い事業領域において、独自の素材と技術を基盤に価値創造を行い、グローバルに事業を展開しています。また、長期的な視点で技術革新を通じた社会課題の解決に取り組む中で、多様な専門性や価値観を持つ人材の獲得・育成を、価値創造を支える重要な要素の一つと位置づけています。

今回の「AI面接官」の導入は、候補者一人ひとりの価値観や思考特性、これまでの経験に対する理解を深めるための補助的な情報を得るとともに、選考プロセス全体における候補者理解の一貫性と納得感を高めることを目的とした取り組みです。

- AI面接官サービスサイト：https://ai-interview.online(https://ai-interview.online)

導入背景と意義

近年、研究開発・製造・事業創出などを担う人材に求められる要件は高度化・多様化しています。専門知識や経験に加え、未知の課題に向き合う姿勢や、分野を越えて協働する力が、これまで以上に重要となっています。

AGCでは、こうした人材要件を踏まえ、選考の早い段階から候補者一人ひとりの可能性を丁寧に捉え、多面的に理解することが重要であると認識しています。一方で、限られた時間の面接や書類情報のみでは、候補者の思考プロセスや価値観を十分に把握しきれないという課題もありました。

そこでAGCは、候補者理解を支える仕組みの一つとしてVARIETASの「AI面接官」を導入しました。本取り組みは、AIによる効率化や自動判定を目的とするものではなく、候補者の発言内容を整理・可視化することで、面接官による理解を補助し、より本質的な対話につなげることを狙いとしています。

AGC様からのコメント

AGC株式会社

人事部人財開発統括担当部長 浅井 昌 様

AGCグループは、中期経営計画AGC plus-2026において「人財のAGC」を掲げ、人財を価値創造の重要な要素と捉え、チャレンジを奨励し主体性を重視する企業文化のもと、一人ひとりの強みや個性を引き出すことを大切にしています。

またAGCは、ガラスをはじめとする幅広い素材と技術を通じて、長期的な視点で社会課題に向き合ってきました。研究開発、製造、事業などさまざまな領域で多様なバックグラウンドを持つ人財が活躍するAGCでは、採用においても画一的な基準のみで判断するのではなく、候補者の経験や考え方、成長への志向性を丁寧に把握することを重視しています。

今回導入した「AI面接官」は、人の判断に代わるものではありません。候補者が時間や場所の制約を受けにくい形で、自身の考えや経験を落ち着いて表現できる機会を提供するとともに、面接官が発言内容を整理して把握することで、候補者理解を補助するための取り組みです。最終的な合否判定を含む採用上の判断は、従来どおり人が行います。

AGCは今後も、選考プロセスの進化を通じて、より良い選考につなげていきます。

今後の展望

VARIETASは、AGCとの取り組みを通じて、「AI面接官」を単なる効率化ツールではなく、候補者理解を深め、入社後の活躍を見据えたより良い出会いを実現するための採用活動を支える補完的な仕組みとして発展させていきます。今後も、企業の人材戦略をテクノロジーの側面から支援してまいります。

「AI面接官」提供会社／お問合せ先

VARIETASは「AI面接官」に加え、採用後のオンボーディングや定着・活躍支援までを見据え、人と組織の意思決定を支える仕組みづくりを推進してまいります。

- 社名：株式会社VARIETAS（バリエタス）- お問い合わせ先：support@varietas.co.jp- 「AI面接官」サービスサイト：https://ai-interview.online- 会社HP：https://varietas.co.jp