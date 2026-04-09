「今、転職すべきか」から相談できる新サービス『エージェントの窓口』を開始

HIRED株式会社エージェントの窓口：https://hired.co.jp/agent-madoguchi/

2026年4月8日（水）、HIRED株式会社（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GNZASIX13F、代表取締役：戸塚俊介）は、新しい転職支援サービス『エージェントの窓口(https://hired.co.jp/agent-madoguchi/)』をリリースしました。

本サービスは、転職前提で求人紹介やキャリア相談を行う転職エージェントとは異なり、「転職するか・しないか」という段階から相談できる無料の転職支援サービスです。

■サービス開始の背景

近年、雇用の流動化に伴い、キャリアの選択肢は広がりました。現在、政府も「三位一体の労働市場改革」を掲げ、個人のリスキリングと成長産業への円滑な労働移動を推進しています。



しかし、選択肢が増える一方で、「今の会社に残るべきか、環境を変えるべきか」という根本的な悩みを抱えるビジネスパーソンも急増しています。国が「主体的なキャリア形成」を推奨する一方で、個人が自身の市場価値を客観的に把握し、中立的な立場でキャリアを相談できる場は、まだ十分とは言えません。



現状、多くの転職エージェントは転職を前提としたビジネスモデルであるため、相談の場が「転職前提」に偏りがちです。その結果、まだ意志が固まっていないユーザーにとっては、「転職を急かされる」「中立的なアドバイスが得にくい」といった課題が生じています。



また、エージェントの質や相性による「担当者の当たり外れ」も、転職活動の満足度を大きく左右しており、求職者にとってエージェント選択も課題の一つになっています。



こうした「相談の場の中立性不足」や「エージェント選定の難しさ」を解決するために立ち上げたのが『エージェントの窓口』です。



私たちは、国が目指す「雇用の流動化」と「個人の自律的なキャリア構築」を支えるインフラとして、転職することをゴールとせず、個人のキャリア最適化を目標に掲げ、「転職する・しない」の判断から、キャリア戦略を一緒に考えるサービスを提供します。

■エージェントの窓口とは

『エージェントの窓口』は、「転職する・しない」からフラットに相談できる無料の転職相談サービスです。

転職前提で求人紹介やキャリア相談を行う転職エージェントとは異なり、「転職するか・しないか」という段階から相談できます。

専任のコンサルタントが、あなたの市場価値やキャリアの悩みを丁寧にヒアリングし、その上で、現職残留も視野に入れた戦略的なアドバイスを提供します。

また、転職希望者には、優秀な転職エージェントを担当者レベルでご紹介します。転職活動中は、LINEで気軽に相談できる転職サポートも行います。

■サービスの特徴

- 中立な立場でのカウンセリング

転職を前提とせず、現職残留の選択肢も含めて最適解を提案します。

- 厳選したエージェントのマッチング

最適な転職エージェントを担当者レベルでご紹介します。一般的なエージェントの提携に留まらず、各社のトップコンサルタント個人と直接連携することで、サービスの質を担保しています。

【紹介可能エージェント一例】

アサイン

200名を超えるコンサルタントの中から、社内表彰受賞者やメディア出演している優秀な担当をご紹介可能です。

プロコミットキャリア

プロコミットキャリアの代表をご紹介します。丁寧なキャリア面談と高い実績を持っています。

イズル

イズルは、代表と社内のトップコンサルタントをご紹介します。手厚い面談と年収アップが得意な転職エージェントです。

本サービスでご紹介するエージェントは、独自の審査基準（決定実績、保有求人、サポート体制、求職者の口コミ、評判など）から総合的に判断し、信頼できるエージェントのみを紹介します。

サービス開始時は、Xにて募集した「ユーザーの評判が良い転職エージェント」を参考にし、独自に基準に照らし合わせた上で、提携エージェントを決定しました。

- LINEで転職活動をサポート

転職活動中は、LINEでいつでも気軽に専任コンサルタントへキャリアの悩みを相談できます。

- すべて無料で利用可能

本サービスはすべて無料で利用できます。追加の利用料などは一切かかりません。

■今後の展開

今後は、提携エージェントの更なる拡充に加え、独自の転職相談コンテンツの強化、さらに「ユーザーによるエージェント評価データ」の蓄積を進めます。

これにより、情報の不透明さを排除し、求職者がより納得感を持ってパートナーを選べる環境を構築してまいります。

また、将来的には蓄積されたデータを基にAIを活用。ユーザーの潜在的なキャリア志向と、エージェント各個人の得意領域をマッチングさせる高精度なアルゴリズムを構築し、人材業界における「新しい送客プラットフォーム」として成長を目指していきます。

転職市場が拡大する一方で、「最初の一歩」にハードルを感じる方は少なくありません。『エージェントの窓口』は、迷っている段階の方がまず訪れる「キャリアのインフラ」を目指します。

私たちはこれからも、求職者にとって価値のある転職支援を追求し続けます。

サービス概要

サービス名：エージェントの窓口

提供開始日：2026年4月9日（木）

利用料金：無料

公式URL：https://hired.co.jp/agent-madoguchi/

人材紹介会社様向け

https://hired.co.jp/agent-madoguchi/business/

会社概要

会社名：HIRED株式会社

代表取締役：戸塚 俊介

所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZASIX13F

事業内容：キャリア支援サービス、転職支援事業

URL：https://hired.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

HIRED株式会社

広報担当

Email：info@hired.co.jp