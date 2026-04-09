クリエイターマーケティングプラットフォーム「Brandazine」を提供する韓国INEDIT社が、DNX VenturesおよびCoupangから10億円の資金調達を完了

株式会社 インエディット

韓国・ソウルおよび日本・東京を拠点とするクリエイターマーケティングプラットフォーム「Brandazine」を運営するINEDIT Corp.(https://www.brandazine.com)（本社：韓国ソウル、共同創業者兼共同CEO Matt Koh、以下「INEDIT」）は、DNX Ventures(https://www.dnx.vc/jp) 日本ファンドおよびCoupangが共同リードするシリーズAの資金調達ラウンドのクローズを発表しました。

今回の調達資金は、2025年4月の参入に続く日本市場でのさらなる事業拡大、データドリブンなマーケティングインフラの強化、そしてブランドとクリエイターの双方が持続的に成長できるエコシステムの構築推進に充てられます。

◼️Brandazineの浸透の背景とブランド各社が抱える課題

ソウルで創業したBrandazineは、クリエイターマーケティング業界が抱える課題を解決するために開発されました。ブランド各社がクリエイター主導のキャンペーンへの予算配分を拡大する一方で、データの分散、パフォーマンスの可視性の低さ、従来の運用型広告における獲得コストの上昇といった問題が深刻化しています。またクリエイター側も、優良なブランドパートナーシップへの安定したアクセスや、長期的な成長機会の不足という課題を抱えています。

◼️提供サービスと実績

Brandazineは、透明性の高いデータと成果重視のアプローチにより、厳選されたクリエイターとブランドをつなぎ、マーケティングの成果を明確かつ説明責任をもって計測するクリエイターマーケティングプラットフォームを提供しています。

現在、約9,000名の契約クリエイターが登録しており、Converse、Wooyoungmi、Mulberry、Michael Kors、サザビーリーグ、Hince、アモーレパシフィック、MUSINSA、現代百貨店など、韓国内外の800以上の有力ブランドと協業しています。クリエイターコンテンツ制作のエンドツーエンドプロセス、ソーシャルメディアデータを統合したデータインフラ、そしてAI技術の活用により、透明性と戦略的整合性を伴って実行されるクリエイターマーケティングは、従来の運用型広告チャネルと比較して大幅にコスト効率が高く効果的であることを実証してきました。

◼️日本市場展開

また、2025年4月に日本市場へ参入して以降、Brandazineは急速に事業を拡大しており、今年度末までに日本国内のクリエイターネットワークを約2,000名規模に成長させる見込みです。現在は日本の有力デザイナーズブランドとのパートナーシップ構築に注力し、下半期には日本のビューティーブランドやライフスタイルブランドとの協業に注力していく予定です。韓国で実証済みのプレイブックとデータドリブンの手法を活かし、計測可能かつブランドイメージに沿ったクリエイターキャンペーンを求める日本の有力ブランドにとって、信頼のおけるマーケティングパートナーとなることを目指します。

◼️代表コメント

INEDIT Corp. 共同創業者兼共同CEO Matt Koh

私たちの目標は、クリエイターがアーティストとしてもインフルエンサーとしても持続的かつ長期的なキャリアを築けるよう、あらゆる面でサポートすることです。クリエイターには卓越したコンテンツをブランドに届けるだけでなく、最高のブランドパートナーシップや真の収益化機会へのアクセスを提供したいと考えています。透明性の高いデータと明確なマーケティング成果指標を通じて、ブランドがより賢明な意思決定を行い、クリエイターが長期的な価値を構築できるよう支援します。今回の調達を通じて、韓国・日本での事業基盤をさらに強化するとともに、来年は欧州への展開を見据え、複数の地域をまたいでクリエイターとブランドをつなぐ取り組みを加速してまいります。

INEDIT Corp. 共同創業者兼共同CEO Matt Koh

◼️投資家コメント

DNX Ventures Partner 船津 修

DNX Ventures Investment VP 西松 葵

Brandazineは、クリエイターエコノミーにおける高い実行力と、透明性および計測可能なマーケティング成果へのブレのない注力姿勢が際立っています。質の高いクリエイターネットワークとデータドリブンのパフォーマンスインサイトを組み合わせる能力は、ブランドに対して真の価値を生み出しています。INEDITが日本でのスケールアップを進め、さらなるグローバル展開に向けて準備を進めていくことを、全力でサポートしてまいります。



◼️資金使途と日本チームでの採用

（左）DNX Ventures Partner 船津 修（右）Investment VP 西松 葵

シリーズAの調達資金をもとに、INEDITは日本での成長を支えるマーケティング・ブランドマネジメント人材の採用を積極的に進めるとともに、将来の欧州展開に向けた基盤整備にも取り組んでいます。

クリエイターエコノミーとブランドづくりに情熱をお持ちの方からのご応募をお待ちしております。

採用情報については、下記をご覧ください。

https://careers.brandazine.com/

◼️INEDIT Corp.について

INEDIT Corp.は韓国・ソウルを拠点に設立され、透明性・成果計測・長期的なブランドとクリエイターのパートナーシップ支援を基盤としたクリエイターマーケティングプラットフォーム「Brandazine」を運営しています。ファッション、ビューティ、ライフスタイル分野の数百にのぼる有力ブランドと協業し、韓国・日本で成長を続けるクリエイターネットワークを支援しています。

https://www.brandazine.com

◼️報道に関するお問い合わせ

INEDIT Corp. - Brandazine

Email：press@brandazine.com

Website：https://www.brandazine.com

Instagram：https://www.instagram.com/brandazine

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/brandazine

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